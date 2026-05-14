Tarım Stratejik Güç Ünsürü

14.05.2026 13:06
ATB Başkanı Çandır, tarımın ekonomik önemini vurguladı ve üretim kapasitesinin korunmasını savundu.

ATB Başkanı Ali Çandır, "Tarım, gıda arz güvenliğidir, stratejik bağımsızlıktır, kırsal istihdamdır, toplumsal dengedir, milli dayanıklılıktır" dedi.

Antalya Ticaret Borsası (ATB) Mayıs Ayı Meclisi, Meclis Başkanı Erdoğan Ekinci başkanlığında ATB Toplantı Salonu'nda toplandı. Yönetimin bir aylık çalışmasıyla ilgili üyelerin bilgilendirildiği Meclis'te ATB Başkanı Ali Çandır, tarım sektöründeki gelişmeler, ekonomi gündemi ve Antalya ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Konuşmasına, 14 Mayıs Çiftçiler Gününü kutlayarak başlayan Çandır, "Her türlü zorlu şarta rağmen üretimden vazgeçmeyen, toprağa emek veren, üretimiyle ülkemizin ekonomisine ve gıda güvenliğine katkı sağlayan tüm çiftçilerimizin Dünya Çiftçiler Günü'nü kutluyorum" dedi.

Tarım milli dayanıklılığımızdır

Tarımın sadece ekonomik bir faaliyet olmadığını vurgulayan Çandır, "Tarım, gıda arz güvenliğidir, stratejik bağımsızlıktır, kırsal istihdamdır, toplumsal dengedir, milli dayanıklılıktır. Dolayısıyla tarımda yaşanan her zayıflama, yalnızca sektörel değil, ekonomik, sosyal ve stratejik sonuçlar doğurmaktadır" dedi. Nisan ayı gıda enflasyonunun yüzde 3,70 olduğunu belirten Çandır, gıda fiyatlarının artmasına rağmen üretici refahının aynı ölçüde yükselmediğine dikkat çekti. Çandır, "Çünkü maliyetlerdeki kontrolsüz artış, üretimden doğan katma değeri büyük ölçüde aşındırmaktadır. Bu nedenle önümüzdeki dönemde temel önceliğimiz, üretim kapasitesini koruyan, rekabet gücünü artıran, öngörülebilir ve dirençli bir tarım ekonomisi inşa etmek olmalıdır" ifadelerini kullandı.

Dünyanın yeni bir döneme girdiğini, Şubat ayından itibaren küresel ölçekte enerji, gübre, petrokimya ve lojistik alanlarında yaşanan gelişmelerin, tarımın artık yalnızca bir sektör değil, ülkelerin stratejik güç unsurlarından biri olduğunu gösterdiğini ifade eden Ali Çandır, şunları kaydetti:

"FAO gıda fiyat endeksindeki yükseliş de bu kırılganlığın uluslararası ölçekte derinleştiğini ortaya koymaktadır. Böylesine kritik bir dönemde yapmamız gereken; üretim gücünü koruyan, yerli kapasiteyi artıran, teknoloji ve verimlilik odaklı, planlı ve uzun vadeli bir tarım vizyonunu kararlılıkla ortaya koymaktır. Bu kapsamda, Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan ve Dünya Bankası kaynağıyla hayata geçirilecek Türkiye Tarım Gıda Sektörünün İstihdam ve Kırsal Refah İçin Dönüşüm Projesi'ni önemli buluyoruz. Bu kaynağın, yeni yatırımların yanı sıra halihazırda faaliyette olan işletmelerin korunması ve devamlılığı için kullandırılmasını diliyoruz. Böyle bir yaklaşım yeni yatırımların yanında kurulu kapasitemizin korunmasına önemli ölçüde katkı sağlayacaktır."

Finansmana erişim ve kur politikası zorluyor

ATB meslek komiteleri toplantılarında iki temel konunun ön plana çıktığını kaydeden Çandır, "Birincisi finansmana erişimdir. Üyelerimizin en önemli talebi, yaklaşık üç yıldır aynı seviyede kalan tarımsal kredi limitlerinin günümüz maliyetleri ve üretim şartları dikkate alınarak artırılmasıdır. İkincisi ise üretim ve ihracat tarafında rekabet gücümüzü zayıflatan kur politikasıdır. Artan maliyetlere rağmen döviz kurunun aynı hızda ilerlememesi, ihracatçımızın rekabet gücünü zayıflatmakta, bazı pazarlarda fiyat tutturmayı zorlaştırmakta ve pazar kayıplarına neden olmaktadır. Üyelerimizin bu konudaki temel beklentisi ise üretim, ihracat ve rekabet şartlarını destekleyecek daha dengeli ve öngörülebilir bir kur yapısının oluşmasıdır" diye konuştu.

Cop31 Antalya için dönüşüm fırsatı, değerlendirilmeli

Kasım ayında Antalya'da gerçekleştirilecek COP31'in Antalya açısından yalnızca birkaç günlük bir organizasyon olmaması gerektiğiniz vurgulayan Çandır, "Çevre, iklim, su ve yaşam kalitesi bakımından önemli bir dönüşüm fırsatı olduğuna inanıyoruz. Dünyada COP organizasyonlarına ev sahipliği yapan şehirlerin önemli bir bölümü bu dönemi; yeşil alanlarını artırmak, çevresel altyapılarını güçlendirmek ve kentlerini geleceğe hazırlamak adına değerlendirmiştir. COP31'in kentimizde; kişi başına düşen yeşil alan miktarını artıran, yenilenebilir enerji kapasitesini geliştiren, su verimliliğini önceleyen, tarımsal atıkları ekonomiye kazandıran, hava kalitesini yükselten, mevcut orman varlığını koruyup güçlendiren ve yaşam kalitesini artıran kalıcı ve ölçülebilir vizyonla hedef koyan, uygulayan ve örnek olan bir kent olması gerektiğine inanıyoruz" diye konuştu. Antalya Valisi Hulusi Şahin himayesinde hayata geçirilen Antalya Mavi Akdeniz İnisiyatifi'nin önemini vurgulayan Başkan Çandır, "Bu yaklaşımın, kentimizin çevresel sürdürülebilirliği açısından son derece kıymetli ve stratejik bir değer taşıdığını düşünüyoruz" dedi.

Hububat ve meyvede kalite ve verim beklentisi arttı

Bu yıl zamanında yağan yağışların üretime olumlu yansıyacağını söyleyen Başkan Çandır, "Başta hububat ve meyve olmak üzere birçok üründe hem verim hem de rekolte beklentilerini artırmıştır. Özellikle meyve grubunda artan rekoltenin tezgahlara olumlu yansımaya başladığı görülmektedir. Hatırlanacağınız gibi geçtiğimiz yıl yaşanan don olayları nedeniyle birçok üründe fiyatlar aşırı yükselmiş, ürünlere erişim zorlaşmıştı. Bu yıl ise genel beklentimiz, üretim ve arz tarafında daha dengeli ve daha olumlu bir dönemin yaşanacağı yönündedir" diye konuştu.

Hububat hasadı öncesi ve Kurban Bayramı öncesi düzenledikleri sektörel analiz toplantılarını üyelerin ve sektör paydaşlarının katılımıyla gerçekleştirdiklerini belirten Ali Çandır, şu bilgileri paylaştı:

"Hububat hasadı öncesinde gerçekleştirdiğimiz sektörel analiz toplantısında, bu yıl kentimizde verim ve rekoltenin ülke geneline paralel biçimde artmasının beklendiği ifade edilmiştir. Ancak üretimdeki artışın piyasada baskıya dönüşmemesi için planlı hareket edilmesi büyük önem taşımaktadır. Toplantıda; bölgeye uygun sertifikalı tohum kullanımı, hastalıklarla mücadele, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin alım politikaları, alım noktalarının artırılması ve teknolojik üretim altyapısının güçlendirilmesi gibi başlıklarda değerlendirmelerde bulunulmuştur. Tüm üreticilerimize bereketli, kazasız ve belasız bir hasat dönemi diliyorum. Kurban Bayramı öncesinde gerçekleştirdiğimiz sektörel analiz toplantımızda gördük ki; ilimizde kurban arzı, kesim altyapısı ve hizmet kapasitesi açısından herhangi bir sorun bulunmamaktadır. Yeterli miktarda kurbanlık hayvan, kesim alanı ve hizmet verecek sektör paydaşı mevcuttur. Bununla birlikte artan üretim maliyetleri, iş gücü sorunu, genç nüfusun üretimden uzaklaşması ve organize perakendenin piyasa üzerindeki etkileri sektörümüz açısından dikkatle takip edilmesi gereken başlıklar arasında yer almaktadır. Antalya'nın üretim gücünü koruyabilmesi için üreticiyi ayakta tutacak ve hayvancılığı sürdürülebilir kılacak politikalara ihtiyaç her geçen gün artmaktadır. Toplantılarımıza katılım sağlayan, katkı veren tüm üyelerimize, sivil toplum ve meslek örgütü başkanlarımıza ve kurum temsilcilerimize teşekkür ediyorum"

Side Antik Kenti'nde Antalya'da zeytinyağında kalite ve katma değerin artırılması amacıyla 1. Antalya Naturel Sızma Zeytinyağı Kalite Yarışması ödül törenini gerçekleştireceklerini belirten Çandır, üyelere davette bulundu.

19 Mayıs ve kurban bayramı kutlaması

Başkan Çandır, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlarken, "Başta Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm kahramanlarımızı saygı, rahmet ve minnetle anıyorum" dedi. Çandır, Kurban Bayramı'nı kutlarken, "Bayramın ülkemize ve tüm insanlığa barış, huzur, sağlık ve bereket getirmesini diliyorum" ifadelerine yer verdi.

Meclis'te üyeler, sektörleriyle ilgili değerlendirmede bulundu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

