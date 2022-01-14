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Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'den kırsal kalkınmaya destek açıklaması Açıklaması - Son Dakika

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'den kırsal kalkınmaya destek açıklaması Açıklaması

14.01.2022 12:57
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'den kırsal kalkınmaya destek açıklaması Açıklaması

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) aracılığıyla uygulanan IPARD Programı kapsamında 11. proje çağrısına çıktıklarını, belirlenen sektörlerde toplam 572 milyon lira hibe vereceklerini bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) aracılığıyla uygulanan IPARD Programı kapsamında 11. proje çağrısına çıktıklarını, belirlenen sektörlerde toplam 572 milyon lira hibe vereceklerini bildirdi.

Şehzadeler ilçesinde DSİ tarafından yapımı tamamlanan Belenyenice Barajı'nın açılışını yapan Pakdemirli, Manisa'ya 19 yılda 13,7 milyar lira tarımsal destek sağladıklarını söyledi.

Pakdemirli, kente 2,7 milyar liralık su yatırımı yaptıklarını, tamamlanan 165 su tesisiyle zirai gelirde 225 milyon liralık artış sağlandığını dile getirdi.

Üzüm üretim merkezi olan Manisa'da üreticilerin daha çok kazanması için çalışmalara devam ettiklerini ifade eden Pakdemirli, "TMO Genel Müdürümüze üzüm üreticimizin alımlarda işini kolaylaştırma talimatını vermiştim. Bu sene TMO ilk defa üreticilerimizden dökme olarak da üzüm alımı yaptı. Buradan yine talimat veriyorum. Çiftçimizin işini kolaylaştıracağız. Dökme alım kapasitesini artıracağız." dedi.

6 bin gence 600 milyon lira destek

Kırsal kalkınma desteklerinin de devam ettiğine işaret eden Pakdemirli, bu konuda bugün iki müjdeyi paylaşmak istediğini dile getirdi.

Bakan Pakdemirli, şöyle konuştu:

"Tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri konularında eğitim alan ve kendi işini kurmak isteyen üniversite mezunlarımız için 'Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projesi' hayata geçirmiştik. 4 ilde pilot olarak başlattığımız ve olumlu sonuçlar aldığımız Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projesi'ni 2022-2024 yılları arasında Türkiye genelinde uygulamaya başlıyoruz. Proje kapsamında hayvansal, bitkisel, su ürünleri ve tıbbi ve aromatik bitkilerde üretim, işleme, paketleme ve depolamaya yönelik projeler için 100 bin liraya kadar hibe desteği vereceğiz.

Buna göre bu yıl 2 bin kişiye 100'er bin lira olmak üzere toplam 200 milyon lira, 3 yılda ise toplam 6 bin gencimize 600 milyon lira destek sağlayacağız. Proje ile tarımsal faaliyetlerin eğitimli, uzman kişiler tarafından yapılmasını teşvik edeceğiz. Gençlerimiz hem kendi mesleğini yapacaklar hem de kendi işlerinin patronu olacaklar, istihdama ve tarımsal üretime de katkı sağlayacaklar. Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projesi proje başvurularına bugün itibariyle başlıyoruz."

Toplam 772 milyon liralık hibe desteği

TKDK aracılığıyla IPARD Programı kapsamında kırsal kalkınmaya yönelik hibe destekleri verdiklerini de hatırlatan Pakdemirli, bu kapsamda yaklaşık 21 bin projeye 7,5 milyar lira hibe sağladıklarını, bu destekle kırsal alanlarda 14 milyar liralık yatırım yapıldığını kaydetti.

Son 2 yılda salgın şartlarına rağmen IPARD hibeleri ile kırsal alanlara 5,3 milyar liralık yeni yatırım yapıldığını, 15 bin kişiye istihdam oluşturulduğunu aktaran Pakdemirli, "Bugün itibarıyla tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği, arıcılık, zanaatkarlık ve yöresel ürünler, kırsal turizm, kültür balıkçılığı ve yenilenebilir enerji sektörleri için 11'inci proje çağrısına çıkmış bulunuyoruz. Çağrı kapsamında toplam 572 milyon lira hibe ödeyeceğiz." diye konuştu.

Projelere yüzde 55 ila yüzde 65 hibe desteği vereceklerine dikkati çeken Pakdemirli, bugün açıkladığı iki kırsal destek programıyla toplam 772 milyon liralık hibe desteği başvuru çağrısına çıkıldığını, tüm gençlere ve yatırımcılara proje hazırlayarak başvuru yapmaları çağrısında bulunduklarını söyledi.

Bakan Pakdemirli, açılışını yaptıkları Belenyenice Barajı'nın 45 milyon liraya mal olduğunu, 800 bin metreküp su depolama kapasitesi bulunduğunu, belirterek sulama projesi tamamlandığında barajın ekonomiye yıllık 2,1 milyon lira katkı sağlayacağını bildirdi.

Açılış törenine Vali Yaşar Karadeniz, AK Parti Manisa milletvekilleri Murat Baybatur ve Semra Kaplan Kıvırcık, AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı ile Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik de katıldı.

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'den kırsal kalkınmaya destek açıklaması Açıklaması
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'den kırsal kalkınmaya destek açıklaması Açıklaması
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'den kırsal kalkınmaya destek açıklaması Açıklaması
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'den kırsal kalkınmaya destek açıklaması Açıklaması

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Bekir Pakdemirli, Manisa, TKDK, su, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'den kırsal kalkınmaya destek açıklaması Açıklaması - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'den kırsal kalkınmaya destek açıklaması Açıklaması - Son Dakika
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