Tatilciler bu yıl tercihini lüks villalardan yana kullandı! Bayram öncesi yüzde 90'a varan doluluk oranı yaşandı - Son Dakika
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Tatilciler bu yıl tercihini lüks villalardan yana kullandı! Bayram öncesi yüzde 90'a varan doluluk oranı yaşandı

25.04.2022 11:22

Tatilciler bu yıl tercihini haftalığı 10 bin ile 110 bin lira arasında değişen lüks villalardan yana kullandı. Ramazan Bayramı öncesi yüzde 90'ı dolan villalar, pandemi döneminde de izole tatili tercih edenlerden rağbet görmüştü.

Pandemi döneminde izole tatil tercih edenlerin yoğun ilgisiyle öne çıkan lüks villa turizminde, Ramazan Bayramı öncesi yoğunluk yaşıyor. Antalya'nın Kaş ilçesi ve Kalkan bölgesindeki deniz manzaralı, eşyalı, havuzlu ve lüks binlerce villada doluluk oranı yüzde 90'a ulaştı. Erken rezervasyonlarla haftalık ya da aylık uygun fiyatlara kiralanan lüks villaların oda sayısı fazla olunca birkaç aile ya da arkadaş grubu aynı yerde tatil yapabiliyor. Kalabalık grup ya da ailelerin tercih etmesi halinde otellere göre avantajlı olan lüks villaların fiyatları ise haftalık 10 bin ile 110 bin lira arasında değişiyor. Verilen hizmet ve eşyaların lükslüğü ise fiyatı artıran faktörler arasında yer alıyor. Hafta sonu tatiliyle birleştirilince 5 günlük Ramazan Bayramı'nı tatile dönüştürmek isteyen yerli tatilciler, erkenden 1 haftalık rezervasyon yaptırdı.

Pandemiden sonra tatilcilerin tercihi oldu! Villalarda bayram yoğunluğu yüzde 90'a ulaştı

"PANDEMİDEN SONRA BÜYÜK İLGİ GÖRDÜK"

Turizm sezonu öncesi bayram hareketliliğinin sektöre can suyu kattığını anlatan lüks villa kiralama firma yetkilisi Erdal Okurgan, kendi portföyünde bulunan 1500 villada 5 bin tatilciyi her sezon ağırladığını söyledi. Telefonlarının susmadığını, ilgiden mutlu olduklarını aktaran Okurgan, "Pandemiden sonra izole tatil nedeniyle büyük ilgi gördük. Geçen yıla göre yoğunluk 3 kat arttı. Bayram için de yüzde 90 doluyuz. Hava sıcak, iklim uygun olunca insanlar da burayı tercih ediyor. Çok az yerimiz kaldı. Kampanyalarımız devam ediyor" dedi.

Pandemiden sonra tatilcilerin tercihi oldu! Villalarda bayram yoğunluğu yüzde 90'a ulaştı

"KİŞİ BAŞI HESAPLAMADA OTELLERDEN UYGUN"

Kalkan merkez ve köylerde doğayla iç içe villaları olduğunu dile getiren Okurgan, "1+1 villalarımız da var. Balayı konseptli ve 6+1 villalar da var. Haftalık 10 bin ile 100 bin lira arasında fiyatlar değişiyor. Kişi başı hesaplayınca otellerden daha uygun oluyor" diye konuştu.

Pandemiden sonra tatilcilerin tercihi oldu! Villalarda bayram yoğunluğu yüzde 90'a ulaştı

"AZ DA OLSA YERİMİZ VAR"

Villa kiralama işi yapan Mehmet Agah Canki de yoğun talebi karşılayamadıklarını söyledi. Yüzde 90 oranında doluluk yaşadıklarını kaydeden Canki, "Geçen yıllara göre ilgi çok fazla. Ramazan Bayramı için neredeyse tam doluyuz. Ancak geç kalınmış değil, az da olsa yerimiz var. Geçen yıla göre 3 katı ilgi arttı. Pandemi döneminde villa turizmini tanımamış insanlar da bu seçeneği görünce sevdi ve ilgi duyuyor artık. Ortalama 4 kişilik bir aile 1 haftalığına 10 bin lira ödeyerek tatil yapabiliyor. Başlangıç fiyatı bu. Üst limitler sınırsız" dedi.

Pandemiden sonra tatilcilerin tercihi oldu! Villalarda bayram yoğunluğu yüzde 90'a ulaştı

"BÖLGEDE ÇOK FAZLA OTEL OLMADIĞI İÇİN VİLLALAR TERCİH EDİLİYOR"

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Batı Antalya Temsil Kurulu Başkanı Rıza Perçin, pandemiyle Kaş, Kalkan ve Fethiye bölgesinin tercihinde tırmanış olduğunu söyledi. İlginin geçen yıllara göre çok arttığını belirten Perçin, "İç pazar, Rusya ve Ukrayna'dan gelişler çok. Tatilciler turizmle ilgili anketlerde villaları görüyor. Gelip deneyimlemek istiyorlar. Kaş ve Kalkan Antalya'nın en çok tercih edilen villa destinasyonları oldu. Yüzde 90'ları gören doluluk var. Bölgede çok fazla otel olmadığı için villalar tercih ediliyor. Bireysel gelişler sürüyor" diye konuştu.

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Ramazan Bayramı, Pandemi, Bayram, Tatil, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Tatilciler bu yıl tercihini lüks villalardan yana kullandı! Bayram öncesi yüzde 90'a varan doluluk oranı yaşandı - Son Dakika


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