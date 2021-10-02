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Tavuk çiftliği kurarak yumurta üreticiliği yapan Coşkun Sabah'tan vatandaşa kötü haber - Son Dakika

Tavuk çiftliği kurarak yumurta üreticiliği yapan Coşkun Sabah'tan vatandaşa kötü haber

02.10.2021 09:30
Tavuk çiftliği kurarak yumurta üreticiliği yapan Coşkun Sabah'tan vatandaşa kötü haber, System.String[]

Eskişehir'de bir tavuk çiftliği kurarak yumurta işine giren Coşkun Sabah, artan yem maliyetleri sebebiyle yumurta fiyatlarının zamlandığını belirtip, "Üzülerek söylüyorum, içim kan ağlıyor ama vatandaş bu kış yumurtanın tanesini 2.5 ya da 3 liraya yiyecek" dedi.

Coşkun Sabah, önceki gün Harbiye'deki bir kongre merkezi çıkışı objektiflere yansıdı. Eskişehir, Bilecek ve Bursa illerine 15 bin adet yumurta sattığını ve işlerinin iyi gittiğini söyleyen ünlü sanatçı, son dönemde yumurta fiyatlarına gelen zamlara, yem maliyetlerinin yüzde 200 zamlanmasının neden olduğunu belirtti.

Tavuk çiftliği kurarak yumurta işine giren Coşkun Sabah'tan vatandaşa kötü haber

"YEM İNANILMAZ PAHALI"

Snob Magazin'in haberine göre; Geçen yıl mart ayından bu yana tavuk yeminin yüzde 200 zamlandığını ve üreticinin bu yüzden yumurtayı zamlı olarak sattığını savunan ünlü sanatçı "Yumurta işimiz iyi gidiyor, ben Eskişehir Bilecik, Bursa yöresinde 15 bin yumurtayı bitiriyorum. Benim çiftliğim var. Fiyatlar konusunda bilinmeyen bir şey var. Tavuk yemle beslenir, yem inanılmaz pahalı" ifadelerini kullandı.

Tavuk çiftliği kurarak yumurta işine giren Coşkun Sabah'tan vatandaşa kötü haber

"HAFTALIK 65 BİN LİRA ÖDÜYORUM"

Tavuk yemine mart ayından bu tarafa yüzde 200 zam yapıldığını belirten Sabah, "Ben mart ayında girdim bu işe. Mart'tan bu yana yüzde 200 zam var. Bu Türkiye'de rekor zam. Haftalık tavuk yemine 34 bin liraya ödüyordum, şimdi 65 bin lira veriyorum haftalığına. Bu zamları yansıtıyoruz biz, bunların sonucunda böyle oldu" şeklinde konuştu.

Tavuk çiftliği kurarak yumurta işine giren Coşkun Sabah'tan vatandaşa kötü haber

"VATANDAŞ YUMURTAYI 2.5-3 LİRAYA YİYECEK"

Sabah ayrıca bu sektöre girdiği için pişman olmadığını ve satışların iyi olduğunu sözlerine ekleyip, gelecek günlerde vatandaşın en temel gıda maddesinden biri olan yumurtanın daha da zamlanabileceğinin belirtip "Üzülerek söylüyorum bu kış vatandaş yumurtayı 2.5-3 liraya tanesini yiyecek, benden duymuş olun" dedi.

Tavuk çiftliği kurarak yumurta üreticiliği yapan Coşkun Sabah'tan vatandaşa kötü haber

Coşkun Sabah, Eskişehir, Yumurta, Tavuk, Magazin, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tavuk çiftliği kurarak yumurta üreticiliği yapan Coşkun Sabah'tan vatandaşa kötü haber - Son Dakika Ekonomi


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