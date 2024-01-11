 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
TBMM Balıkçılık ve Su Ürünleri Araştırma Komisyonu Yalova'da Balıkçılarla Buluştu - Son Dakika
Üye Girişi

TBMM Balıkçılık ve Su Ürünleri Araştırma Komisyonu Yalova'da Balıkçılarla Buluştu

TBMM Balıkçılık ve Su Ürünleri Araştırma Komisyonu üyeleri, Yalova merkez ve Çınarcık ilçesinde balıkçılarla bir araya geldi. Komisyon üyeleri, Çınarcık'ın Esenköy beldesindeki balıkçı barınaklarını gezerek, balıkçılarla taleplerini dinledi. Daha sonra il merkezindeki balıkçı barınağına geçen heyet, burada da balıkçı kooperatiflerinin üyeleriyle görüşerek sorunları dinledi.

TBMM Balıkçılık ve Su Ürünleri Araştırma Komisyonu Yalova\'da Balıkçılarla Buluştu
11.01.2024 - 17:00,
Abone Ol

TBMM Balıkçılık ve Su Ürünleri Araştırma Komisyonu üyeleri, Yalova merkez ve Çınarcık ilçesinde balıkçılarla bir araya geldi.

Komisyon Başkan Vekili AK Parti Giresun Milletvekili Nazım Elmas ile üyeler, ilk olarak 18-19 Kasım 2023'te fırtına nedeniyle zarar gören Çınarcık'ın Esenköy beldesindeki balıkçı barınaklarını gezdi.

Heyete eşlik eden Yalova Vali Vekili Mehmet Bahattin Atçı, Çınarcık Belediye Başkanı Numan Soyer, Esenköy Belediye Başkanı Mehmet Temel ve kurum müdürleri, limanlarla ilgili yürütülen çalışmalar ve ihtiyaçlar hakkında bilgi verdi.

Barınaklarda balıkçılarla yapılan toplantılarda taleplerini dinleyen komisyon üyeleri, daha sonra il merkezindeki balıkçı barınağına geçti.

Elmas, Halk Eğitimi Merkezi Salonu'ndaki istişare toplantısında, daha önce Karadeniz, Ege, Doğu Anadolu Van Havzası'nda incelemelerde bulunduklarını hatırlattı.

Bu hafta ise Çanakkale ve Marmara Bölgesi'nde araştırmalar yaptıklarını aktaran Elmas, şöyle konuştu:

"Bu araştırmalarda maksat, her gün gelişen, gittikçe farklı ve yeni faaliyet alanları oluşan denizcilik sektöründe hem balıkçılık hem midyecilik hem kafes balıkçılığı hem de karasal balıkçılıkta bunların işlenmesi, muhafaza edilmesi, ihracatı, barınaklar, limanlar, altyapı ve üstyapılar, çevre sorunları, turizmle bağlantısı, avlanma takvimi gibi sektörün gelişen sorunları var. Ülkemiz insanının hayatını sürdürebileceği daha güzel işini yapabileceği daha verimli alanları oluşturmak gerekiyor. Bu bakımdan bu toplantıyı da Yalova'da yapmış bulunuyoruz."

Toplantıda söz alan balıkçı kooperatiflerinin üyeleri, barınaklarla ve denizde yaşadıkları sorunlar ile karasal alanda devam eden sıkıntıları komisyon üyelerine aktardı.

Programa, AK Parti Adana Milletvekili Abdullah Doğru, Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, Kastamonu Milletvekili Fatma Serap Ekmekci, Trabzon Milletvekili Vehbi Koç ile CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz katıldı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Balıkçılık, Çınarcık, Yalova, Çevre, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TBMM Balıkçılık ve Su Ürünleri Araştırma Komisyonu Yalova'da Balıkçılarla Buluştu - Son Dakika


17:23
Fatura kabarık! PFDK'dan 4 takıma aynı ceza Fatura kabarık! PFDK'dan 4 takıma aynı ceza
17:21
MHP 8 il ve 47 ilçede daha adaylarını açıkladı! Tokat'ta Recep Yazıcıoğlu'nun oğlu Mehmet Kemal Yazıcıoğlu aday gösterildi MHP 8 il ve 47 ilçede daha adaylarını açıkladı! Tokat'ta Recep Yazıcıoğlu'nun oğlu Mehmet Kemal Yazıcıoğlu aday gösterildi
16:47
DEM Parti ve CHP'den yerel seçimde ittifak sinyali: Arkadaşlarımız şehirleri çalışacak DEM Parti ve CHP'den yerel seçimde ittifak sinyali: Arkadaşlarımız şehirleri çalışacak
16:40
TÜPRAŞ'ın Irak'tan aldığı 140 bin ton ham petrolü taşıyan gemiyle iletişim kesildi TÜPRAŞ'ın Irak'tan aldığı 140 bin ton ham petrolü taşıyan gemiyle iletişim kesildi
16:28
Canlı anlatım! Kıran kırana maçta tempo çok yüksek Canlı anlatım! Kıran kırana maçta tempo çok yüksek
16:12
Piknik yolunda feci kaza! Olay yerinde annesinin cansız bedenini gören kızı gözyaşlarına boğuldu Piknik yolunda feci kaza! Olay yerinde annesinin cansız bedenini gören kızı gözyaşlarına boğuldu
15:58
Hayatı boyunca sadece bir kez evlenen Aydan Şener neden boşandığını anlattı: Alışkanlıklarından vazgeçemedi Hayatı boyunca sadece bir kez evlenen Aydan Şener neden boşandığını anlattı: Alışkanlıklarından vazgeçemedi
15:56
Hindistan'da liderliğini Türk vatandaşı kadının yaptığı fuhuş çetesine operasyon Hindistan'da liderliğini Türk vatandaşı kadının yaptığı fuhuş çetesine operasyon

Son Dakika
17:23 Fatura kabarık! PFDK'dan 4 takıma aynı ceza
17:21 MHP 8 il ve 47 ilçede daha adaylarını açıkladı! Tokat'ta Recep Yazıcıoğlu'nun oğlu Mehmet Kemal Yazıcıoğlu aday gösterildi
16:47 DEM Parti ve CHP'den yerel seçimde ittifak sinyali: Arkadaşlarımız şehirleri çalışacak
16:40 TÜPRAŞ'ın Irak'tan aldığı 140 bin ton ham petrolü taşıyan gemiyle iletişim kesildi
16:28 Canlı anlatım! Kıran kırana maçta tempo çok yüksek
16:12 Piknik yolunda feci kaza! Olay yerinde annesinin cansız bedenini gören kızı gözyaşlarına boğuldu
15:58 Hayatı boyunca sadece bir kez evlenen Aydan Şener neden boşandığını anlattı: Alışkanlıklarından vazgeçemedi
15:56 Hindistan'da liderliğini Türk vatandaşı kadının yaptığı fuhuş çetesine operasyon
15:55 Erdoğan ve Bahçeli, belediye başkan adayları ve emeklilere zam konusunu görüştü
15:35 BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: Sivas Belediye Başkanlığı BBP'ye bırakılmalı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2024 17:44:38. #1.12#
SON DAKİKA: TBMM Balıkçılık ve Su Ürünleri Araştırma Komisyonu Yalova'da Balıkçılarla Buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement