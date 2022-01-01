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TCDD, kendisine bağlı Marmaray'a yapılan yüzde 36'lık zammın suçunu İBB'ye attı! - Son Dakika

TCDD, kendisine bağlı Marmaray'a yapılan yüzde 36'lık zammın suçunu İBB'ye attı!

01.01.2022 23:35

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bünyesindeki TCDD'ye bağlı Marmaray'a yüzde 36 oranında zam yapıldı. Zam haberinin ardından TCDD'den sosyal medyanın gündemine oturan yeni bir açıklama geldi. Açıklamada, söz konusu zamlı tarifenin İBB tarafından hukuksuz şekilde yürürlüğe konulduğu belirtilirken konuyla ilgili hukuki yollara başvurulacağı belirtildi.

Yeni yıla girdikten hemen sonra akaryakıta, enerjiye, köprülere, ulaşıma gelen zammın ardından bir fiyat artışı da Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı olan Marmaray'a geldi.

YÜZDE 36 ZAM YAPILDI

Marmaray Tam Parkur ücreti 9,91'den 12,12 liraya, öğrenci ücreti 4,03'ten 5,48 liraya, öğretmen/yaşlı ücreti 6,21'den 8,45 liraya yükseldi. En az yani en kısa taşıma ücreti tam 4,03'ten 5.48 liraya, öğrenci-indirimli 1,96'dan 2.67 liraya, öğretmen/yaşlı 2,88'den 3.92 liraya çıktı. Böylece Marmaray'ın 2022 tarifesine yüzde 36 zam geldi.

TCDD, Marmaray'a yapılan yüzde 36'lık zammın suçunu İBB'ye attı: Hukuksuz bir şekilde yürürlüğe kondu

"HUKUKSUZ BİR ŞEKİLDE YÜRÜRLÜĞE KONULDU"

Bu zam duyurusundan sonra Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) tarafından sosyal medyanın gündemine oturan yeni bir açıklama yapıldı. Duyuruda, söz konusu zammın İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından hukuksuz bir şekilde yapıldığı ifade edildi.

TCDD'den yapılan açıklamanın tamamı şöyle;

"01.01.2022 tarihi itibariyle Marmaray hattında uygulanmaya başlayan zamlı tarife, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından kurumumuzun tüm itirazlarına rağmen hukuksuz bir şekilde yürürlüğe konulmuştur. 2 Ağustos 2021 tarihinde İstanbul'daki tüm Toplu Ulaşım hatlarına % 15 zam yapılmışken İstanbul Büyükşehir Belediyesi 5 ay sonra UKOME Kuruluna tekrar zam yapma teklifi getirmiştir. 16.12.2021 tarihinde UKOME gündemine İBB tarafından getirilen % 36'lık zam teklifi UKOME Kurulunca yüksek bulunarak reddedilmiştir. 24.12.2021 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından İETT, Metrobüs, Metro dahil tüm Toplu Ulaşım hatlarına 0436'1[k zam teklifi tekrar gündeme getirilmiş ve TCDD temsilcilerimiz ile birlikte UKOME Kurulu üyelerinin çoğunluğu ile zam teklifi yüksek bulunarak %20,28 zam yapılması yönünde yazılı şerh konulmuştur. Ancak İstanbul Büyükşehir Belediyesi, UKOME Kurulunun çoğunluk itiraz şerhine ve kurumumuzca Başkan onaylı UKOME kararının tarafımıza iletilmeden uygulama yapılamayacağının IBB yetkililerine yazılı ve sözlü olarak bildirilmesine rağmen hukuki dayanağı olmayan %36 oranındaki zamlı tarifeyi yürürlüğe koymuştur. UKOME kararlarının yürürlüğe girmesi için, UKOME üyesi kurumların üyelerinin imza sürecinin tamamlanması ve kararın Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından onaylanmış olması gerekmektedir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ise henüz imza süreci tamamlanmamış ve Başkan tarafından onaylanmamış tarifeyi UKOME Üyesi kuruluşlara göndermeden, hukuksuz şekilde uygulamaya başlamıştır.

"BELBİM TARAFINDAN TURNİKELERE YÜKLENMİŞTİR"

Yapılan zammın imza süreci tamamlanmadan ve Başkan onaylı kararı kurumumuza iletilmeden Teşekkülümüz tarafından işletilen Marmaray hattına yüklenmemesi için Belediye yetkilileriyle defalarca görüşülmüş olmasına ve yazılı itiraz ve ikazlarımıza rağmen zamlı tarife, Belediye Şirketi Belbim AŞ tarafından Marmaray turnikelerine yüklenmiştir.

"HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILACAK"

UKOME Kurulu tarafından onaylanmamış ve imza süreci tamamlanmamış %36'lık bu zammın Teşekkülümüz tarafından işletilen Marmaray hattında yürürlüğe konulmasından sorumlu olmadığımızı ve en kısa sürede hukuki süreci başlatacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz."

TCDD, Marmaray'a yapılan yüzde 36'lık zammın suçunu İBB'ye attı: Hukuksuz bir şekilde yürürlüğe kondu
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Son Dakika Ekonomi TCDD, kendisine bağlı Marmaray'a yapılan yüzde 36'lık zammın suçunu İBB'ye attı! - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: TCDD, kendisine bağlı Marmaray'a yapılan yüzde 36'lık zammın suçunu İBB'ye attı! - Son Dakika
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