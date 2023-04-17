TCG Anadolu gemisine vatandaşlardan yoğun ilgi! SİHA'ların yanına koşarak fotoğraf çektirdiler - Son Dakika
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TCG Anadolu gemisine vatandaşlardan yoğun ilgi! SİHA'ların yanına koşarak fotoğraf çektirdiler

17.04.2023 17:02

TCG Anadolu, dünyanın ilk SİHA gemisi olarak hizmete girdikten sonra İstanbul Sarayburnu Limanı'nda ziyarete açıldı. Ziyaretçiler, muhteşem İstanbul manzarası eşliğinde sergilenen TCG Anadolu'yu ve yanında bulunan SİHA'ları hayranlıkla izledi.

Dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı gemisi ve Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu, Sarayburnu Limanı'nda ziyarete açıldı. TCG Anadolu, askeri görevliler eşliğinde vatandaşlara tanıtıldı. Gemiyi ziyaret eden vatandaşlar, gemi içinde Türk Savunma Sanayisi tarafından üretilen insansız hava aracı TB3 Bayraktar, insansız savaş uçağı Kızılelma'dan taarruz helikopterlerine kadar birçok ürünü inceleme fırsatı yakaladı.

LİMAN ÖNÜNDE UZUN KUYRUK OLUŞTU

Geminin ziyarete açılacağı saatlerde liman önünde uzun kuyruk oluştu. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği TCG Anadolu gemisi İstanbul Boğazı'nın eşsiz manzarasıyla da dikkat çekti. Vatandaşlar geminin güvertesinde günün anısına fotoğraf çektirdi. Gemiyi ziyaret eden ve inceleyen vatandaşlar TCG Anadolu gemisinin gurur kaynağı olduğunu belirtti.

Vatandaşlar TCG Anadolu gemisindeki SİHA'lara yoğun ilgi gösterdi

"SİHA'LARI GÖRME FIRSATI YAKALADIM, GURURLUYUM"

Gemiye girebilmek için 3 buçuk saat beklediğini söyleyen Hasan Hüseyin Özdemir, "TCG Anadolu gemisinin içinde savunma sanayimizin ürettiği uçakları, tankları gördük. Gurur duyduk" dedi. Sadun Yavuz isimli vatandaş ise " Pendik'ten Sarayburnu Limanı'na TCG SİHA gemisini görmek için geldim. Yaklaşık 2 saat gemiye girebilmek için bekledim. Geminin içinde zırhlı araçlarımızı, helikopterlerimizi, SİHA'ları görme fırsatı yakaladım. Heyecanlıydım, gurur duydum" diye konuştu.

Vatandaşlar TCG Anadolu gemisindeki SİHA'lara yoğun ilgi gösterdi

23 NİSAN'A KADAR ZİYARET EDİLEBİLECEK

231 metre uzunluğa, 32 metre genişliğe sahip gemide, ameliyathanesi de bulunan 30 yataklı bir hastane ve 700 çıkarma personeli taşıyabilen 4 mekanize çıkarma gemisinin yer alabileceği bir havuz da bulunuyor. Geminin ağır ve hafif araç güvertesinde 13 tank 27 hafif zırhlı amfibi hücum aracı, 6 zırhlı personel taşıyıcı, 15 Römork ve 33 muhtelif araç taşınabiliyor. Geminin uçuş güvertesinde ise helikopter, SİHA ve gelecekte envantere girecek hava araçlarının da konuşlandırılabileceği belirtildi. TCG Anadolu gemisi 18- 23 Nisan tarihlerinde 10.00-18.00 arasında ziyaret edilebilecek.

Vatandaşlardan TCG Anadolu'ya yoğun ilgi! Gemiye giren SİHA'ların yanına koşuyor
Vatandaşlar TCG Anadolu gemisindeki SİHA'lara yoğun ilgi gösterdi
Vatandaşlar TCG Anadolu gemisindeki SİHA'lara yoğun ilgi gösterdi
Vatandaşlar TCG Anadolu gemisindeki SİHA'lara yoğun ilgi gösterdi
Vatandaşlar TCG Anadolu gemisindeki SİHA'lara yoğun ilgi gösterdi
Kaynak: İHA
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Vatandaşlardan TCG Anadolu'ya yoğun ilgi! Gemiye giren SİHA'ların yanına koşuyor Vatandaşlardan TCG Anadolu'ya yoğun ilgi! Gemiye giren SİHA'ların yanına koşuyor Vatandaşlardan TCG Anadolu'ya yoğun ilgi Vatandaşlardan TCG Anadolu'ya yoğun ilgi

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Son Dakika Ekonomi TCG Anadolu gemisine vatandaşlardan yoğun ilgi! SİHA'ların yanına koşarak fotoğraf çektirdiler - Son Dakika


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SON DAKİKA: TCG Anadolu gemisine vatandaşlardan yoğun ilgi! SİHA'ların yanına koşarak fotoğraf çektirdiler - Son Dakika
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