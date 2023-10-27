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Merkez Bankası'ndan krediye erişimi kolaylaştırmak için yeni adım! Bakan Şimşek'ten yorum gecikmedi - Son Dakika

Merkez Bankası'ndan krediye erişimi kolaylaştırmak için yeni adım! Bakan Şimşek'ten yorum gecikmedi

Son Güncelleme: 27.10.2023 01:41

Merkez Bankası, TL cinsinden nakdi krediler üzerinden yüzde 30 oranında menkul kıymet tesisi uygulamasına son verdi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, atılan adımla ilgili "Daha iyi işleyen bir piyasa ekonomisi için önemli sadeleşme adımları. Amaç krediye erişimi kolaylaştırmak ve TL'ye geçişi özendirmek." ifadelerini kullandı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) tarafından Menkul Kıymet Tesisi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu kapsamda, TCMB'nin internet sitesinden makroihtiyati çerçevede sadeleşme hakkında bir duyuru da yayınlandı. Bu çerçevede, bankalarca kullandırılan Türk Lirası cinsinden nakdi krediler üzerinden yüzde 30 oranında menkul kıymet tesisi uygulamasına son verildi. Bu uygulamadan hariç tutulan kredi türlerinin harcama mukabili kullandırılmaması halinde menkul kıymet tesisine tabi olması uygulaması da sona erdi.

"AMAÇ KREDİYE ERİŞİMİ KOLAYLAŞTIRMAK"

Atılan adımlarla ilgili sosyal medyadan paylaşım yapan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Daha iyi işleyen bir piyasa ekonomisi için önemli sadeleşme adımları. Amaç krediye erişimi kolaylaştırmak ve TL'ye geçişi özendirmek." ifadelerini kullandı.

MENKUL KIYMET TESİSİ UYGULAMASI KALDIRILACAK

Bankalarca satın alınan reel kesimin ihraç ettiği menkul değerler üzerinden yüzde 30 oranında menkul kıymet tesisi uygulamasına da son verilirken, bankaların Türk Lirası ticari kredilere referans oranın 1,8 katının üzerinde uyguladıkları faiz/ kar payı oranına göre menkul kıymet tesisi uygulaması da kaldırılacak.

İHRACAT KREDİLERİNE ERİŞİM KOLAYLAŞACAK

Faktoring şirketlerinin faktoring alacaklarına referans oranın 2,7 katının üzerinde uyguladıkları faiz oranına göre menkul kıymet tesisi uygulaması kaldırıldı. Yatırım malı ithalatının net ihracatçılık şartından hariç tutulmasıyla ihracat kredilerine erişimin kolaylaşmasına katkı sağlanacak.

TL MEVDUATIN PAYININ ARTIRILMASINA YÖNELİK ADIMLAR

Kur korumalı hesapların (döviz dönüşümlü) yenilenmesi ve Türk Lirası'na geçişi ile Türk Lirası payının artırılmasına ilişkin maddeler menkul kıymet düzenlemesinden çıkarıldı. Diğer taraftan, Türk Lirası mevduatın payının artırılmasına yönelik aşağıdaki adımların atılmasına karar verildi. Yabancı para mevduat için tesis edilen zorunlu karşılıklar üzerinden komisyon alınması uygulamasında kur korumalı hesapların (döviz dönüşümlü) yenilenmesi ve Türk Lirası'na geçişi ile Türk Lirası payının artırılmasına yönelik değişiklikler yapılacak. TL'ye geçiş oranı yüzde 10'dan fazla olan bankaların hedefi aşan kısmı yenileme hedefine sayılacak. Gerçek kişilere ait Türk Lirası mevduatın payı için daha önce belirlenmiş olan yüzde 2,5 artış hedefi yüzde 3,5'e yükseltilecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Merkez Bankası'ndan krediye erişimi kolaylaştırmak için yeni adım! Bakan Şimşek'ten yorum gecikmedi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Merkez Bankası'ndan krediye erişimi kolaylaştırmak için yeni adım! Bakan Şimşek'ten yorum gecikmedi - Son Dakika
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