TechXtile Challenge Yarışması Başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

TechXtile Challenge Yarışması Başlıyor

UTİB, sürdürülebilirlik temalı TechXtile Challenge için başvuruları 16 Aralık'a kadar alıyor.

06.11.2024 13:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) tarafından Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) koordinatörlüğünde Ticaret Bakanlığının desteğiyle düzenlenecek "TechXtile Challenge Tasarım Yarışması" için başvuruların kabulüne başlandı.

UTİB'den yapılan açıklamaya göre, bu sene 6'ncısı "sürdürülebilirlik" temasıyla gerçekleştirilecek TechXtile Challenge Tasarım Yarışması'nın başvuruları 16 Aralık'a kadar devam edecek.

Tekstil sektöründe çevre dostu üretim süreçlerini teşvik ederek katma değerli ihracata katkı sağlamak amacıyla organize edilen yarışmaya, tekstil alanında yenilikçi fikirler ve projeler sunan tüm sektör profesyonelleri, akademisyenler, AR-GE ve teknopark çalışanları, tasarımcılar, girişimciler, serbest çalışanlar ve öğrenciler katılabilecek.

Tekstil sektöründe sürdürülebilirlik ve inovasyon odaklı projeleri destekleyerek üniversite sanayi işbirliğini güçlendirmeyi, yeni teknoloji ve metotların üretim süreçlerine kazandırılmasını hedefleyen yarışma, teknoloji odaklı tekstil girişimciliği ekosisteminin güçlenmesine de katkı sunmayı amaçlıyor.

Sürdürülebilirlik odaklı projelerin yanı sıra dijitalleşme, ileri malzemeler, proses teknolojileri, çevre, teknik tekstil ve millileştirme çalışmaları, deprem ile mücadeleye yönelik teknolojiler gibi temaları kapsayan başvurular da değerlendirilecek.

Yarışmacılar, fikir aşamasında olan projeleriyle "Level Up" kategorisinde ya da geliştirilmiş ürün ve hizmetleriyle "Scale Up" kategorisinde başvurabilecek. "Level Up" kategorisinde yenilikçi ve ticarileşme potansiyeli olan fikirlerin ürüne dönüşmesi desteklenirken, "Scale Up" kategorisinde erken aşamadaki projelerin pazardaki başarısına katkı sağlaması hedefleniyor.

Kazanan projelerin sahipleri ayrıca, sanayi işbirlikleri, teknik destekler, yurt dışı tasarım bursları ve yatırımcılarla tanışma gibi fırsatlarla ödüllendirilecek.

"Advanced Pitching ve Ödül Töreni Haftası" Mart 2025'te gerçekleştirilecek yarışma hakkında detaylı bilgilere "www.techxtile.net" web sitesinde yer verildi.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Teknoloji, Ekonomi, İhracat, Eğitim, Aralık, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TechXtile Challenge Yarışması Başlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:59 İmamoğlu ile ortak basın toplantısına Özdağ’ın sitemi damga vurdu İmamoğlu ile ortak basın toplantısına Özdağ'ın sitemi damga vurdu
14:16 Osman Gökçek Ankara halkına SMS gönderdi, Mansur Yavaş aynı yöntemle cevap verdi Osman Gökçek Ankara halkına SMS gönderdi, Mansur Yavaş aynı yöntemle cevap verdi
13:41 Donald Trump seçim zaferiyle 131 yıl sonra bir ilke imza attı Donald Trump seçim zaferiyle 131 yıl sonra bir ilke imza attı
13:26 Trump’ın zaferinin ardından Rusya’dan ilk açıklama: Demokrasi konusunda susmalı Trump'ın zaferinin ardından Rusya'dan ilk açıklama: Demokrasi konusunda susmalı
09:55 ABD’nin 47. başkanı Donald Trump oldu ABD'nin 47. başkanı Donald Trump oldu
21:22 Netanyahu’nun sağ kolu Gallant’ın üzerini neden çizdiği belli oldu Netanyahu'nun sağ kolu Gallant'ın üzerini neden çizdiği belli oldu
21:14 Kerem Aktürkoğlu’na büyük ödül Kerem Aktürkoğlu'na büyük ödül
20:58 Selahattin Baki, Avrupa’da kulüp başkanı oluyor Selahattin Baki, Avrupa'da kulüp başkanı oluyor
20:51 Araç muayenesine girecekler dikkat: 2025 tarifesi belli oldu Araç muayenesine girecekler dikkat: 2025 tarifesi belli oldu
20:41 ABD’nin kader gününde ilk açıklama Trump’tan: Aksini iddia edenler bence deli ABD'nin kader gününde ilk açıklama Trump'tan: Aksini iddia edenler bence deli
20:34 İlker Ayrık’tan yıllar sonra gelen büyük itiraf Kadın yarışmacının o sözleri başına dert açmış İlker Ayrık'tan yıllar sonra gelen büyük itiraf! Kadın yarışmacının o sözleri başına dert açmış
20:25 Emine Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı’nın eşi Caparova’nın akşam yemeğine katıldı Emine Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı'nın eşi Caparova'nın akşam yemeğine katıldı
20:10 Herkes merak ediyordu Trabzonspor-Fenerbahçe maçının VAR kayıtları açıklandı Herkes merak ediyordu! Trabzonspor-Fenerbahçe maçının VAR kayıtları açıklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2024 15:22:18. #1.11#
SON DAKİKA: TechXtile Challenge Yarışması Başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.