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Temsilciler Meclisi üyesi 3 vekilden skandal talep: Türkiye'ye F-16 vermeyin - Son Dakika

Temsilciler Meclisi üyesi 3 vekilden skandal talep: Türkiye'ye F-16 vermeyin

22.10.2021 13:32

ABD'nin, Türkiye'nin F-35'ler için ödediği 1,4 milyar dolara karşılık F-16 teklifini yapması sonrası skandal bir gelişme meydana geldi. 2'si Yunan asılı, Temsilciler Meclisi üyesi toplam 3 milletvekilinin ABD Dışişleri Bakanlığı'na mektup yazarak Türkiye'ye F-16'ların verilmemesini talep etti.

Türkiye'nin ABD'den 40 adet yeni F-16 Block 70 (F-16'ların en üst sürümü) alımı için talep mektubu gönderdiği ifade edilmişti.

ERDOĞAN, "ABD BİZE TEKLİF ETTİ" DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise, teklifin Washington yönetiminden geldiğini belirterek, "Bu konu F-35 konusuyla bağlantılı bir konu. 1,4 milyar dolar F-35'ler için yapmış olduğumuz ödeme söz konusu. Ve bu ödemeler karşısında ABD'nin böyle bir teklifi söz konusu oldu" ifadelerini kullanmıştı.

YUNAN LOBİSİ DEVREYE GİRDİ

Bugün ise konu ile alakalı yeni bir gelişme yaşandı. 2'si Yunan asıllı, Temsilciler Meclisi üyesi toplam 3 milletvekili, ABD Dışişleri Bakanlığı'na mektup yazarak Türkiye'ye F-16'ların verilmemesini talep etti.

Yunan lobisi devrede! Temsilciler Meclisi üyesi 3 vekilden skandal talep: Türkiye'ye F-16 vermeyin
Chris Pappas (solda) Gus Michael Bilirakis (ortada) Carolyn Bosher Maloney (sağda)

MEKTUPTA YER ALAN İFADELER

ABD Dışişleri Antony Blinken'a hitapla, Chris Pappas, Gus Michael Bilirakis ve Carolyn Bosher Maloney tarafından ele alınan mektupta, Türkiye'ye S-400 alımı sebebiyle uygulanan CAATSA yaptırımları hatırlatılarak, "17 Ekim'de Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan gazetecilere verdiği demeçte, ABD'nin 'bir grup F-16 savaş uçağının satışını teklif ettiğini' söyledi. Kongre'nin, Türkiye'nin F-35 programından çıkarılmasında ısrar etmesinin nedenlerinden biri, S-400'lerin ve F-35'lerin bir arada kullanılmasıyla ilişkili risklerdi. Uzmanlar da Ankara'nın Rus S-400'lerine sahip olmaya devam etmesi durumunda, Türkiye'ye modernizasyon kitlerinin sağlanmasının benzer riskler oluşturacağını söyledi. Türkiye'nin talebine ilişkin çok sayıdaki haber ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendi açıklamalarının, bu olası satışa karşı olduğumuzu beyan etmemiz için yeterli bir zemin oluşturduğuna inanıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Mektup, "ABD, Erdoğan hükümetinin ABD yasalarını ve NATO ittifakının standartlarını ihlal ettiği için hesap vermekten kaçmasına izin veremez" cümlesiyle sonlandırıldı.

Temsilciler Meclisi üyesi 3 vekilden skandal talep: Türkiye'ye F-16 vermeyin

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Son Dakika Ekonomi Temsilciler Meclisi üyesi 3 vekilden skandal talep: Türkiye'ye F-16 vermeyin - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Temsilciler Meclisi üyesi 3 vekilden skandal talep: Türkiye'ye F-16 vermeyin - Son Dakika
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