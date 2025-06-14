TESK bölge toplantılarının üçüncüsü Adana\'da gerçekleştirildi

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Esnaf ve sanatkar odalarının tabanındaki sıkıntılarla ilgili olarak Bakanlık bazı çalışmalar yürütüyor. Bu çalışmalar sonrasında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile de bu yıl bir esnaf şurası düzenlenecek" dedi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) tarafından esnaf ve sanatkarların sorunlarını yerinde tespit etmek ve çözüm önerilerini birlikte istişare etmek amacıyla düzenlenen Bölge Toplantılarının üçüncüsü, Adana'da gerçekleştirildi. Toplantıya Antalya, Hatay, Kahramanmaraş, Mersin, Osmaniye, Konya, Karaman, Gaziantep ve Kilis illerinden gelen Birlik ve Federasyonların Yönetim Kurulu Üyeleri ile Birlik Genel Sekreterleri katılım sağladı. Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürü Taha Enes Şener, Adana Ticaret Odası Başkanı Yücel Bayram ve Ticaret Borsası Başkanı Şahin Bilgiç ile Ticaret İl Müdürü Hüseyin Gödelek de toplantıda hazır bulundu.

Toplantıda konuşan Palandöken, "5262 sayılı yasa deyince akla ne gelir? Esnaf ve sanatkarın yasası. Bu yasanın belirttiği gibi, NACE kodlarının etkin şekilde uygulanması ve bu kodlara göre düzenlemelerin yapılması şart. Esnaf ve sanatkar odalarının tabanındaki sıkıntılarla ilgili olarak Bakanlık bazı çalışmalar yürütüyor. Bu toplantılar da bu çalışmaların bir parçası. Bu çalışmalar sonrasında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile de bu yıl bir esnaf şurası düzenlenecek" dedi.

Esnaf ve sanatkarlar için düzenlenecek esnaf şurasının yanı sıra sahada yaşanan birçok sorunun da zaman kaybedilmeden giderilmesi gerektiğini belirten Palandöken, "Sadece iş yeri kiralarındaki artış bile ciddi bir sorun. Bugün 10 bin TL'ye tuttuğunuz bir dükkan, önümüzdeki yıl 16 bin TL'ye çıkacak. Üstelik bu 16 bin TL'nin yüzde 20'si kira stopajı olarak Maliye'ye yatırılacak. Bu kirayı alan mülk sahibi de ayrıca kendi vergisini verecek. Bu durumda çifte vergilendirme söz konusu oluyor. Oysa bunun çözümü son derece basit. Maliye Bakanı diyecek ki: 'Kardeşim, bu yüzde 20'lik tutarı zaten biz tahsil ediyoruz. Esnaf bu dükkanın kirasını niye artırıyor?' ve bu uygulamayı kaldıracak. Bu kaldırıldığında kira fiyatlarında doğrudan yüzde 20 oranında bir düşüş sağlanacak. Esnafın olmadığı bir toplumda düzen olmaz. Komşuluk ilişkisi kalmaz, rol model insanlar yetişmez. Dara düşenin başını okşayacak kimse bulunmaz. Milli Eğitim'de yaşanan sıkıntıları da hepimiz biliyoruz. Çocukların sanayiye yönelmesi için mesleki eğitimde ciddi bir düzenleme gerekiyor. Çıraklık okullarında staj dönemlerinde sağlık sigortası nasıl yapılıyorsa, aynı şekilde emeklilik hakkı da tanınmalı ki aileler çocuklarını bu okullara gönül rahatlığıyla gönderebilsin" diye konuştu.

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan ise "Bilindiği üzere devletimizce ve Cumhurbaşkanımızca esnaf ve sanatkarımızın korunması ve güçlendirilmesi hususuna her zaman ayrı bir ehemmiyet göstermiş olup bu doğrultuda pek çok tedbir ve destekler hayata geçirilmiştir" dedi.

Adana Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Niyazi Göger ise toplantıda yaptığı konuşmada şunları söyledi: "Adana, tarımın, sanayinin ve ticaretin kalbinde yer alır; tarihi boyunca emeğiyle büyümüş bir şehirdir. Bu topraklarda sadece üretim yapılmaz; dayanışma, komşuluk ve birlikte ayakta durma kültürü de yaşatılır." - ADANA