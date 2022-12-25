Yılbaşı alışverişi yapacaklar dikkat! TESK'ten uyarı geldi: Merdiven altına yönelip sağlığınızdan olmayın - Son Dakika
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Yılbaşı alışverişi yapacaklar dikkat! TESK'ten uyarı geldi: Merdiven altına yönelip sağlığınızdan olmayın

26.12.2022 11:40

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yılbaşında vatandaşları "merdiven altı" olarak anılan kalitesiz ürünlere karşı uyararak, "Vatandaşın uygun fiyatlı ürünlere yönelmesi özellikle gıda ürünlerinde sahte, hileli, kalitesiz ve tağşiş ürünlerin artmasına neden olurken sahtekarların da ekmeğine yağ sürüyor. Yılbaşında daha ucuza alışveriş yapayım derken merdiven altına yönelip sağlığınızdan olmayın" dedi.

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Kovid-19 salgını sonrasında artan ürün fiyatlarının merdiven altı üretim yapan fırsatçıları ortaya çıkardığına dikkati çekti.

"UYGUN FİYATLI ÜRÜNLERE YÖNELME SAHTEKARLARIN EKMEĞİNE YAĞ SÜRÜYOR"

Son kullanma tarihi yaklaşan, bozulma aşamasında olan bazı ürünlerin yeni ürün gibi raflara konulup indirimli fiyatlardan satıldığını vurgulayan Palandöken, "Vatandaşın uygun fiyatlı ürünlere yönelmesi özellikle gıda ürünlerinde sahte, hileli, kalitesiz ve tağşiş ürünlerin artmasına neden olurken sahtekarların da ekmeğine yağ sürüyor." değerlendirmesinde bulundu.

"BOZULMAYA YÜZ TUTMUŞ ÜRÜNLER İNDİRİMLİ OLARAK SATIŞA SUNULUYOR"

Palandöken, yılbaşında vatandaşların merdiven altı üretime karşı dikkatli olması gerektiğini belirterek, özellikle kilogram fiyatı yüksek olan işlenmiş et, süt ve süt ürünleri ile kuru yemişlerde tarihi geçmiş ya da bozulmaya yüz tutmuş ürünlerin indirimli olarak satışa sunulduğunu aktardı.

TESK'ten yılbaşı alışverişi yapacak vatandaşlara uyarı: Merdiven altına yönelip sağlığınızdan olmayın
TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken.

"MAHALLE ESNAFIMIZ TERCİH EDİLMELİ"

Üretim maliyetleri göz önünde bulundurulduğunda bu ürünlerin piyasada belli bir fiyatının olduğunu belirten Palandöken, şunları kaydetti; "Vatandaşlarımız yılbaşında daha ucuza alışveriş yapayım derken merdiven altına yönelip sağlığından olmamalı. Alışveriş yapılırken vatandaşlarımız sağlığını düşünmeli ve sırf ucuz diye bilinmedik yerlerden alışveriş yapmamalı. Onun yerine imalat, temizlik ve hijyen belgesi olan mahalle esnafımız tercih edilmeli. Bu yılbaşında kaliteli ve güvenilir alışverişin adresi mahalle esnafımız.

"ESNAFIMIZIN KENDİ YEMEDİĞİ ÜRÜNÜ MÜŞTERİSİNE SATMAYACAĞI UNUTULMAMALI"

Sebze ve meyveler manavdan, kuruyemişler kuruyemişçiden, şarküteri ürünleri kasaptan, pasta ve tatlılar pastaneci esnafından, hediyelik ürünler zücaciyeden, çiçekler çiçekçiden alınmalı. Esnafımızın kendi yemediği ürünü müşterisine satmayacağı unutulmamalı. Vatandaşlarımız gıda ürünleriyle ilgili şüpheli durumları yetkililere bildirmekten çekinmemeli."

Kaynak: AA
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Bendevi Palandöken, Alışveriş, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yılbaşı alışverişi yapacaklar dikkat! TESK'ten uyarı geldi: Merdiven altına yönelip sağlığınızdan olmayın - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yılbaşı alışverişi yapacaklar dikkat! TESK'ten uyarı geldi: Merdiven altına yönelip sağlığınızdan olmayın - Son Dakika
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