Thodex vurguncusu Faruk Fatih Özer, bakanlarla çekildiği fotoğraflar hakkında sessizliğini bozdu - Son Dakika

Thodex vurguncusu Faruk Fatih Özer, bakanlarla çekildiği fotoğraflar hakkında sessizliğini bozdu

Thodex vurguncusu Faruk Fatih Özer, bakanlarla çekildiği fotoğraflar hakkında sessizliğini bozdu
Son Güncelleme: 08.09.2023 10:45

Thodex kripto para borsası ile 356 milyonluk vurgun yapan Faruk Fatih Özer'in, yurt dışına çıkmadan önce bazı bakanlarla çekildiği fotoğraflar gündem olmuştu. Dün akşamki karar mahkemesinde söz konusu fotoğraflarla ilgili konuşan Özer, "Dosyanın bu aşamaya gelmesinin nedeni Türkiye'den ve başka ülkeden bakanlarla fotoğraflarım. Benim medyada ismi geçen hiç bir bakanla ilişkim olmamıştır. Sayın bakanlara ve milletvekillerine iftiralar atıldı." dedi.

20 Nisan 2021 tarihinde yurt dışına kaçarak 356 milyon liralık vurgun yapan kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, dün akşamki karar mahkemesinde 11 bin 196 yıl hapis cezası aldı. Henüz 29 yaşında olan Özer'in yurt dışına kaçmadan önce dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşolu ile çekildiği fotoğraflar çok konuşulmuştu. Son mahkemede konu hakkında sessizliğini bozan Özer, bakanlarla herhangi bir ilişkisi olmadığını söyledi.

Thodex vurguncusu Faruk Fatih Özer, bakanlarla çekildiği fotoğraflar hakkında sessizliğini bozdu

SOYLU: TANIMIYORUM

Söz konusu fotoğraflar 2021 yılında sosyal medyada ses getirmişti. O dönem bir açıklama yapan Soylu, "İlgili şahıs Faruk Fatih Özer'i tanımıyorum. Bir yakınımız vasıtasıyla 23 Aralık 2019'da nyazılımcı gençlere verdiğimiz randevuya eklemlenerek gelmiştir. Randevu listesinde ismi mevcut değildir ve sadece fotoğraf çekimi esnasında odaya alınmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" demişti.

Thodex vurguncusu Faruk Fatih Özer, bakanlarla çekildiği fotoğraflar hakkında sessizliğini bozdu

ÇAVUŞOĞLU: SANCAKLI'NIN OĞLUNA EŞLİK ETTİ

Çavuşoğlu ise Özer ile çekildiği fotoğrafa ilişkin, "Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'i tanımıyorum. Şahsın sosyal medyada dolaşan fotoğrafı; 26 Aralık 2019'da Kocaeli Mv. Saffet Sancaklı'nın oğlu Mert Sancaklı'ya verdiğimiz randevuya eşlik ettiği ziyarette çekilmiştir. Kamuoyunun bilgisine saygılarımla sunarım." ifadelerini kullanmıştı.

Thodex vurguncusu Faruk Fatih Özer, bakanlarla çekildiği fotoğraflar hakkında sessizliğini bozdu
Thodex vurguncusu Faruk Fatih Özer, bakanlarla çekildiği fotoğraflar hakkında sessizliğini bozdu

FOTOĞRAFLARLA İLGİLİ KONUŞTU

11 bin yıl hapis cezası alan Özer, karar duruşmasında söz konusu fotoğraflara da değindi. Özer, "Thodex yalnızca bir şirket ve iflas etti. Thodex de suç örgütünden bahsedilmez. Dünya üzerindeki tüm kurumları yönetebilecek kadar zekiyim. Bu 22 yaşında kurduğum şirketten belli. Söz konusu olan dosyada şüpheli olanların 2 seneden fazladır mağdur olduğu ortada. İllegal faaliyetlerin içinde bulunacağımı kabul etmeyeceğim. Ben Arnavutlukta cezaevindeyken dahi müştekilere ödeme yaptım. Örgüt kurmuş bir liderin asla yapmayacağı bir hareket. Rica ederim biraz bu acıdan yaklaşın. Dosyanın bu aşamaya gelmesinin nedeni Türkiye'den ve başka ülkeden bakanlarla fotoğraflarım. Benim medyada ismi geçen hiç bir bakanla ilişkim olmamıştır. Sayın bakanlara ve milletvekillerine iftiralar atıldı. Kaostan beslenen varlıklar benim şirketimin batmasından faydalandılar. Ben artık gerçeklerin sayın mahkeme heyeti tarafından görülmesini beklemekteyim." dedi.

Faruk Fatih Özer, Thodex, 3. Sayfa, Teknoloji, Finans, Politika, Dünya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Thodex vurguncusu Faruk Fatih Özer, bakanlarla çekildiği fotoğraflar hakkında sessizliğini bozdu - Son Dakika


Son Dakika
10:50 Survivor 2024 All Star kadrosuna Ogeday Girişken de katıldı
10:44 Beşiktaş'ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy, Genk'in radarında
10:39 Thodex vurguncusu Faruk Fatih Özer, bakanlarla çekildiği fotoğraflar hakkında sessizliğini bozdu
10:28 Aksaray'da sele kapılan 3 aylık bebeğin cansız bedenine ulaşıldı
10:23 Kripto Faruk 356 milyonluk vurgunu nasıl yaptı? İşte Thodex sürecine ilişkin tüm merak edilenler
10:19 Liselerde 6'dan fazla derste başarısız olan öğrenci sınıf tekrarı yapacak
10:05 Çetin Bozkurt, Ceyhun Mengiroğlu ve İlker Kızmaz Teşkilat'ın kadrosunda
09:53 Emre Mor, Adana Demirspor'a yeşil ışık yaktı! Şimdi tüm gözler İsmail Kartal'a çevrildi
09:52 İYİ Parti'nin Ankara ve İstanbul adayları kim olacak? Akşener, kafasında iki isim belirledi
09:37 Diyarbakır'da bombalı terör eylemi hazırlığındaki 5 terörist yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.09.2023 10:54:12. #1.13#
SON DAKİKA: Thodex vurguncusu Faruk Fatih Özer, bakanlarla çekildiği fotoğraflar hakkında sessizliğini bozdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement