Thodex vurguncusu Faruk Fatih Özer, bakanlarla çekildiği fotoğraflar hakkında sessizliğini bozdu

20 Nisan 2021 tarihinde yurt dışına kaçarak 356 milyon liralık vurgun yapan kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, dün akşamki karar mahkemesinde 11 bin 196 yıl hapis cezası aldı. Henüz 29 yaşında olan Özer'in yurt dışına kaçmadan önce dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşolu ile çekildiği fotoğraflar çok konuşulmuştu. Son mahkemede konu hakkında sessizliğini bozan Özer, bakanlarla herhangi bir ilişkisi olmadığını söyledi.

SOYLU: TANIMIYORUM

Söz konusu fotoğraflar 2021 yılında sosyal medyada ses getirmişti. O dönem bir açıklama yapan Soylu, "İlgili şahıs Faruk Fatih Özer'i tanımıyorum. Bir yakınımız vasıtasıyla 23 Aralık 2019'da nyazılımcı gençlere verdiğimiz randevuya eklemlenerek gelmiştir. Randevu listesinde ismi mevcut değildir ve sadece fotoğraf çekimi esnasında odaya alınmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" demişti.

ÇAVUŞOĞLU: SANCAKLI'NIN OĞLUNA EŞLİK ETTİ

Çavuşoğlu ise Özer ile çekildiği fotoğrafa ilişkin, "Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'i tanımıyorum. Şahsın sosyal medyada dolaşan fotoğrafı; 26 Aralık 2019'da Kocaeli Mv. Saffet Sancaklı'nın oğlu Mert Sancaklı'ya verdiğimiz randevuya eşlik ettiği ziyarette çekilmiştir. Kamuoyunun bilgisine saygılarımla sunarım." ifadelerini kullanmıştı.

FOTOĞRAFLARLA İLGİLİ KONUŞTU

11 bin yıl hapis cezası alan Özer, karar duruşmasında söz konusu fotoğraflara da değindi. Özer, "Thodex yalnızca bir şirket ve iflas etti. Thodex de suç örgütünden bahsedilmez. Dünya üzerindeki tüm kurumları yönetebilecek kadar zekiyim. Bu 22 yaşında kurduğum şirketten belli. Söz konusu olan dosyada şüpheli olanların 2 seneden fazladır mağdur olduğu ortada. İllegal faaliyetlerin içinde bulunacağımı kabul etmeyeceğim. Ben Arnavutlukta cezaevindeyken dahi müştekilere ödeme yaptım. Örgüt kurmuş bir liderin asla yapmayacağı bir hareket. Rica ederim biraz bu acıdan yaklaşın. Dosyanın bu aşamaya gelmesinin nedeni Türkiye'den ve başka ülkeden bakanlarla fotoğraflarım. Benim medyada ismi geçen hiç bir bakanla ilişkim olmamıştır. Sayın bakanlara ve milletvekillerine iftiralar atıldı. Kaostan beslenen varlıklar benim şirketimin batmasından faydalandılar. Ben artık gerçeklerin sayın mahkeme heyeti tarafından görülmesini beklemekteyim." dedi.