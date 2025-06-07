Ticaret Bakanı Bolat: 'Güçlü Olmazsak Zor Duruma Düşeriz' - Son Dakika
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Ekonomi

Ticaret Bakanı Bolat: 'Güçlü Olmazsak Zor Duruma Düşeriz'

Ticaret Bakanı Bolat: \'Güçlü Olmazsak Zor Duruma Düşeriz\'
07.06.2025 18:49
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TİCARET Bakanı Ömer Bolat, "Dünya çok büyük bir rekabet içinde; ticaret, siyasi ve askeri savaşlarla çevrili. Eğer güçlü olmazsak; ekonomik, siyasi, askeri olarak zayıf düşersek, dünyada zor duruma düşeriz" dedi.

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, "Dünya çok büyük bir rekabet içinde; ticaret, siyasi ve askeri savaşlarla çevrili. Eğer güçlü olmazsak; ekonomik, siyasi, askeri olarak zayıf düşersek, dünyada zor duruma düşeriz" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Tekirdağ'ın Şarköy ilçesine düzenlenen bayramlaşma törenine katıldı. Şarköy Kaymakamlığı'nın Meydan Çay Bahçesi'nde düzenlediği bayramlaşma buluşmasına Tekirdağ Vali Vekili Mustafa Güler, İlçe Kaymakamı Ahmet Naci Helvacı, Şarköy Belediye Başkanı Alpay Var, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Kurban Bayramı'nın ikinci gününde Tekirdağ'ın en güzel ilçelerinden Şarköy'de olduklarını belirten Bakan Bolat, ilçenin damadı olduğunu ve 33 yıldır gelip gittiğini söyledi. Bayram nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ileten Bolat, " Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı ve milli bayramlarımız, gerçekten millet olma şuurumuzu ve bu ülkenin aziz vatandaşları olma şuurunu bizlere hatırlatıyor. Birleştirici günlerimi, ayrılığa değil, birleşmeye ihtiyacımız var. Dünya çok büyük bir rekabet içinde; ticaret, siyasi ve askeri savaşlarla çevrili. Eğer güçlü olmazsak; ekonomik, siyasi, askeri olarak zayıf düşersek, dünyada zor duruma düşeriz. Bakın, bölgemizde birçok ülkenin halini görüyorsunuz, kimi topraklarını kaybetti, kimi iç savaşlarla perişan oldu, kimisi de sınır savaşlarıyla. O nedenle bizim kardeşliğimizi geliştirmeye ihtiyacımız var. 'Terörsüz Türkiye' projesi bunun için başarıya ulaşmaya çalışıyor. Biz Türk, Kürt, Sünni, Alevi, Boşnak, Laz, Kırımlı, Tatar, kardeşiz. Hep birlikte biriz ve Türkiye'yiz" dedi.

DEPREM BÖLGESİNDE 1 YIL KADAR SÜRECEKLER İŞLER KALDI'

Son 5 yılda dünyada büyük olayların yaşadığını söyleyen Bolat, "Pandemi, kuzeyimizdeki savaş, güneyimizdeki savaş, terör olayları, sınırlarımızın ötesindeki enerji ve gıda savaşları, yüksek enflasyon. ve tabii, tarihin en büyük iki deprem felaketi, 53 bin canımızı şehit verdik. Bütün bunlar karşısında yaralarımızı sarmaya, güçlenmeye ve dengelerimizi kurmaya ihtiyacımız olan bir süreçten geçiyoruz. Hamdolsun, sabrın sonu selamettir. Bu anlamda bütçe dengelerimizi de kurmaya çalışıyoruz. Depremde yıkılan 11 ilin 4'ü çok ağır yıkıldı; bunları ayağa kaldırıyoruz. Bir yıl kadar sürecek işler kaldı. Ondan sonra çok daha rahat olacak, bütçe kaynaklarımız halkımız, emeklilerimiz ve dar gelirlilerimiz için daha iyi bir şekilde dağılacak. Üretmeye, daha fazla ihracat yapmaya ve istihdam sağlamaya odaklanacağız" diye konuştu.

Bakan Bolat, dünyada ticaret savaşlarının başladığını belirterek, "Amerika, Çin, Avrupa Birliği ve diğer ülkeler arasında. Ama buna rağmen, benim sorumlu olduğum ticaret alanında ihracatımızı hem mallarda hem hizmetlerde artırıyoruz. Dış ticaret açığımızı, cari işlemler açığımızı makul seviyelere indirmeye çalışıyoruz. Başarılı olmanın ve ayakta kalmanın yolu çalışmaktan, üretmekten ve güçlü olmaktan geçiyor. Güçlü olmadığımız zaman, ayrıştığımız zaman Allah korusun dışarıdan parçalanmak çok kolay. Biz bunları yaşadık, Kurtuluş Savaşı'nda Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve halkımızın silah arkadaşlarının büyük mücadelesiyle istiklalimizi kazandık. 102 yıldır bu topraklarda Cumhuriyetimiz yaşıyor ve bin yıldır atalarımızdan devraldığımız mirası sürdürüyoruz. İnşallah halkımızın feraseti, birlik ve dayanışmasıyla, kahraman ordumuzun güçlü savunması ve güvenlik güçlerimizin asayişteki başarısıyla, ekonomide de daha fazla sanayi, tarım ve hizmet üretimiyle yolumuza devam edeceğiz. Rabbim her zaman yar ve yardımcımız olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Ticaret Bakanı, Ömer Bolat, Politika, Ekonomi, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ticaret Bakanı Bolat: 'Güçlü Olmazsak Zor Duruma Düşeriz' - Son Dakika

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