Ticaret Bakanı Bolat: İhracat Kasım\'da Sınırlı Azaldı, Dış Ticaret Açığı Düştü

Ekonomi

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, "2024 Kasım ayında ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,1 oranında sınırlı bir azalış ile 22,3 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Yılın ilk 11 ayında dış ticaret açığımız yüzde 27 oranında azaldı ve bu 27 milyar dolara geliyor" dedi.

Bakan Bolat, Ticaret Bakanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında, dış ticaret verilerini açıkladı. Bolat, enflasyonu kalıcı olarak düşürmeye odaklandıklarını, ekonomik istikrar ve sürdürülebilir ekonomik büyüme için çalışmaya devam edeceklerini belirterek, "2024 Kasım ayında ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,1 oranında sınırlı bir azalış ile 22,3 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Geçen yılın 23 milyar dolarlık yüksek baz etkisi olan ihracat rakamına göre sınırlı bir azalış söz konusudur. Ancak genel toplamda ve 11 aylık toplamda mal ihracatımızdaki artış süreci devam etmektedir" dedi. Sınırlı azalışın nedenlerine de değinen Bolat, "Birincisi enerji ürünleri ve altın ihracatındaki düşüş. Eylül, ekim ve kasım aylarında brent petrol fiyatlarının geçen yıl ortalamalarının oldukça altında gerçekleştiğini görüyoruz. İkincisi altın ihracatındaki dalgalanmalar da ihracatımızın üzerinde aşağı yönlü bir baskı oluşturdu. Kasım ayında işlenmemiş altın ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 62 azaldı" değerlendirmesinde bulundu.

'NET İHRACATIMIZ 5,8 MİLYAR DOLAR ARTTI'

2024 yılının ilk 11 ayında net ihracatın 5,8 milyar dolar arttığını belirten Bolat, "Mal ihracatında 238,5 milyar dolara ulaştık ve bu da yüzde 2,5'luk bir artışa tekabül ediyor. Ocak-kasım döneminde ithalatımız yüzde 6,4 oranında azalışla 311,7 milyar dolara geriledi. Dış ticaret açığına bakalım. Orada da şunu görüyoruz; 11 ayda dış ticaret açığımız yüzde 27 oranında azaldı ve bu 27 milyar dolara geliyor. İthalattaki azalma 21,2, ihracattaki artış 5,8, toplamda 27 milyar dolar dış ticaret açığımızı azalttık. Ocak-kasım döneminde ihracatın ithalatı karşılama oranına baktığımızda da geçen yıl yüzde 69,9 iken, ilk 11 ayda ihracatın ithalatı karşılama oranı bu yıl ilk 11 ayda yüzde 76,5'a yükselmiştir. Son 12 ayda ihracatımız 261,4 milyar dolar olarak gerçekleşti. Yüzde 2,3'lük bir artışımız var. Son 1 yılda 5,9; 6 milyar dolar net ihracat artışı sağlamışız. Kasım ayı itibarıyla ithalatımızda da yüzde 6,8'lik azalış var. Son 1 yılda ithalatımızda da 24,8 milyar dolar düşüş sağlanmış. Son 1 yılda dış ticaret açığımız 79,3 milyar dolara gerilemiştir. Hedefimiz bu yıl bu açığı 80 milyar doların altında tutabilmek" diye konuştu.

'ALTIN İTHALATIMIZDA AZALIŞ VAR'

Yılın ilk 11 ayında ithalatı en çok azalan 5 sektörün 10 milyar dolarla altın ve mücevher, 2,7 milyar dolarla hububat, 2,5 milyar dolarla otomotiv, 2 milyar dolarla elektrik-elektronik ve 1,3 milyar dolarla makine ve aksamları olduğunu kaydeden Bakan Bolat, ithalatı en çok artış gösteren sektörün ise 855 milyon dolarla savunma ve havacılık sanayi olduğunu kaydetti. Bolat, "Burada sevindirici olan otomotiv, demir çelik, demir dışı metaller gibi sektörlerde ihracatımızda ve kimyevi maddelerde ciddi artış var. Tekstilde iyi bir artışımız var, kasım ayında yüzde 6 arttı. Konfeksiyon da kasım ayında yüzde 8 civarında bir artış gösterdi. Konfeksiyonda ciddi bir canlanma var ihracatta. Tekstilde var, demir çelikte var. Burada bölge ülkelerine baktığımızda şunu görüyoruz; Avrupa Birliği en büyük ticaret ortağımız, yüzde 4 artışımız var. 100 milyar dolara yaklaştık. Yaklaşık 4 milyar dolar bir artış var geçen yılın aynı dönemine göre" dedi.

'İHRACATIMIZIN EN ÇOK AZALDIĞI ÜLKE İSRAİL'

En fazla ihracat yapılan ilk 5 ülkenin Almanya, ABD, İngiltere, Irak ve İtalya olduğunu belirten Bakan Bolat, "Avrupa Birliği üyesi olmayan Balkan ülkelerine ihracatımızda da yüzde 17,5 artış var; 5 milyar dolar. ABD'ye, Kanada'ya ihracatımızda yüzde 9,5 bir artış var; 17,7 milyar dolar. İhracatımızın en çok azaldığı ülkeler 3,5 milyar dolar azalışla İsrail, 2,1 milyar dolar azalışla Rusya, 632 milyar dolar azalışla Almanya, 569 milyar dolar azalışla İsviçre, 466 milyar dolar azalışla Libya. İthalatımızda da İsviçre 1'inci sırada; 9,1 milyar dolar. Altın ithalatımız 10 milyar dolar azaldı demiştik. Bunun en büyük kalemi İsviçre fiyatı, 9,1 milyar dolarla. Arap Emirlikleri 4,1 milyar dolarla ithalatımızın azaldığı ülke. O da yine altın faktöründen dolayı azaldı. Rusya'da da mali ambargo geçen yılın sonunda başladığı için Rusya'dan ithalatta da 2,2 milyar dolar azalış var. Onda da dünyada enerji fiyatları azaldığı için bunda etkili oldu. Almanya'dan 1,7 milyar dolar azalış var" diye konuştu.