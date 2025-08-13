Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 13. WCI Forumu\'nda konuştu

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Türk müteahhitlik sektörü, dünya genelinde gerçekleştirdiği 544 milyar dolarlık projelerin yüzde 18'ini Afrika'da tamamladı. Türkiye'den Afrika ülkelerine yapılan yatırımlar 2,3 milyar doları bulurken, 35 bin kişiye istihdam sağlandı" dedi.

13. Dünya Sektörler Arası İşbirliği (WCI) Forumu; Ticaret Bakanı Ömer Bolat, WCI Forumu Başkanı ve Afrika Ticaret Merkezleri Kurucusu Utku Bengisu, MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, Gana Cumhuriyeti Spor ve Rekreasyon Bakanı Kofi Adams, Gambiya Cumhuriyeti Enformasyon, Medya ve Yayın Hizmetleri Bakanı Ismaila Ceesay katılımıyla başladı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, program kapsamında yaptığı konuşmada Türkiye ile Afrika arasındaki ticari ilişkileri değerlendirdi. Bolat, Türk müteahhitlik sektörünün dünya genelinde üstlendiği toplam 544 milyar dolarlık projelerin yüzde 18'inin Afrika kıtasında gerçekleştirildiğini söyledi. Bolat, bugüne kadar Afrika'da Türk müteahhitler tarafından 2 bin 39 inşaat projesinin tamamlandığını ve bu projelerin toplam değerinin 97,5 milyar dolar olduğunu belirtti.

Türk yatırımcıların Afrika ülkelerinde önemli projelere imza attığını vurgulayan Bolat, "Bugüne kadar Türkiye'den Afrika ülkelerine yapılan yatırımlar çerçevesinde on binlerce Afrikalı istihdam edilmektedir. Türk iş insanları Afrika ülkelerinde 2,3 milyar dolarlık yatırım gerçekleştirmiş ve bu yatırımlar sayesinde 35 bin kişiye istihdam sağlanmıştır" dedi.

Afrika'nın Türkiye için hiçbir zaman uzak bir coğrafya olmadığını dile getiren Bolat, "Eskiden haritalarda ve coğrafya derslerinde Afrika çok uzak bir kıta gibi gösterilirdi. Oysa ki Adana, Mersin, Antalya, Muğla gibi güney kıyılarımızdan sadece 45 dakikalık bir uçuş mesafesindedir. Libya, İzmir'e 1,5 saatlik uzaklıktadır. Dolayısıyla çok yakın bir kıta" ifadelerini kullandı.

Bolat, Türkiye ile Afrika arasında tarihsel, kültürel ve insani bağların güçlü olduğunu belirterek, "Afrika, Türk halkı için özel bir yere sahiptir. Bir Afrika ülkesi başka bir kıtadan bir ülkeyle sportif bir karşılaşmaya çıktığında, halkımız çoğunlukla Afrika ülkesini desteklemektedir. Spor kulüplerimizde de birçok Afrikalı oyuncu yer almaktadır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 2002 yılı sonunda göreve gelmesiyle birlikte Türkiye ile Afrika arasındaki ilişkiler siyaset, diplomasi, ticaret, yatırım ve turizm gibi birçok alanda hızla gelişmiştir" diye konuştu.

"Afrika kıtası arasındaki ticaret hacmimizi bu yıl 40 milyar dolara ulaştırmayı hedefliyoruz"

Bakan Bolat konuşmasını şöyle sürdürdü: "2003 yılında Türkiye ile tüm Afrika kıtası arasındaki ticaret toplam 5,4 milyar dolar iken 2024 yılında 7 kattan fazla bir artışla 36,5 milyar dolara ulaşmıştır. İnşallah bu yıl 40 milyar dolar sınırına ulaşmayı tahmin ediyoruz. İhracatımız 21,8 milyar dolara ulaştı. İthalatımız da yaklaşık 15 milyar dolara ulaştı. Afrika ülkelerinin birçoğunu ticaretin geliştirilmesi için hedef ülkeler listesine aldık. Türkiye olarak Afrika ile ticaretimizde makine ürünleri, elektrikli elektronik ürünler, plastik, kimyasal, otomotiv, tarım ürünleri ve demir çelik ürünleri gibi ana kalemlerde ticaret yapmaktayız. Artık Türk ürünleri Türk hizmet sektörü ürünleri Afrika'da da bütün dünyada teknolojinin kalitenin, markanın ve itibarın sembolü haline gelmişlerdir ve bütün dünya ülkelerindeki gibi Afrika'da hemen her ülkede Türk müteşebbislerini iş yaparken Türk yatırımcılarını yatırım yaparken görmekten büyük bir memnuniyet duyuyoruz."

WCI Forumu Başkanı ve Afrika Ticaret Merkezleri Kurucusu Utku Bengisu ise forumun açılış konuşmasında, 13 yıl boyunca Afrika'nın her bölgesinde Türkiye'yi tanıttıklarını, Türkiye'de düzenledikleri birçok konferans aracılığıyla ise Afrika'yı ve ticaret olanaklarını anlattıklarını ifade etti.

Bengisu, Türk firmalarının yerli ürün ve teknolojilerinin Afrika genelinde ilgi görmesine katkı sunduklarını belirtti. Bengisu, "Ülkesini en çok sevenin en çok çalışanlar olduğuna duyduğumuz inançla, Afrika'da temsil edilen her yeni Türk teknolojisi, ay yıldızlı bayrağımız gibi ülkemizin değerlerini göklere yükseltiyor. 450 bin şirketlik Türkiye'nin en büyük Afrika şirket datasına sahip olmasının haklı gururunu yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Bengisu, "Afrika gelecektir, gelecek Afrika'da" ifadesinin azim ve mücadelelerinin kaynağı olduğunu belirterek, "Dış politikamızın esaslarını oluşturan, adalet, barış ve huzur temelli anlayışımızla Türkiye adaletsizliğin ve zulmün karşısında yer almıştır. Cumhurbaşkanımızın liderlik vizyonu ve Türk dış politikasının temel dinamiklerini oluşturan, adil ve insani dış politika hedeflerinin organizasyonlarımızda da takipçisi olmaya devam ediyoruz" dedi.

"Bu yılki mottomuz, Afrika'yla büyü, Türkiye'yle kazan"

13. WCI Forumu'nun Türkiye-Afrika ilişkilerine olumlu katkılar sağlayacağına dikkat çeken Bengisu, "Üretimden ve çalışkanlığınızdan gelen güç, Türkiye'nin en büyük manevi sermayesidir. Büyük Türkiye'nin üretimle ve yatırımlarla yükselen bir ülke olacağına inanıyoruz. Cumhuriyetimizin 101. yılında 400 milyar dolar seviyesine ulaşan ihracatımız, Türkiye Yüzyılı'nın habercisidir. Afrika'ya yatırım, geleceğe yatırımdır. Bu yılki mottomuz, 'Afrika'yla büyü, Türkiye'yle kazan' olacaktır" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL