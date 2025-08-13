Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 13. WCI Forumu'nda konuştu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 13. WCI Forumu'nda konuştu

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 13. WCI Forumu\'nda konuştu
13.08.2025 15:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Türk müteahhitlik sektörü, dünya genelinde gerçekleştirdiği 544 milyar dolarlık projelerin yüzde 18'ini Afrika'da tamamladı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Türk müteahhitlik sektörü, dünya genelinde gerçekleştirdiği 544 milyar dolarlık projelerin yüzde 18'ini Afrika'da tamamladı. Türkiye'den Afrika ülkelerine yapılan yatırımlar 2,3 milyar doları bulurken, 35 bin kişiye istihdam sağlandı" dedi.

13. Dünya Sektörler Arası İşbirliği (WCI) Forumu; Ticaret Bakanı Ömer Bolat, WCI Forumu Başkanı ve Afrika Ticaret Merkezleri Kurucusu Utku Bengisu, MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, Gana Cumhuriyeti Spor ve Rekreasyon Bakanı Kofi Adams, Gambiya Cumhuriyeti Enformasyon, Medya ve Yayın Hizmetleri Bakanı Ismaila Ceesay katılımıyla başladı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, program kapsamında yaptığı konuşmada Türkiye ile Afrika arasındaki ticari ilişkileri değerlendirdi. Bolat, Türk müteahhitlik sektörünün dünya genelinde üstlendiği toplam 544 milyar dolarlık projelerin yüzde 18'inin Afrika kıtasında gerçekleştirildiğini söyledi. Bolat, bugüne kadar Afrika'da Türk müteahhitler tarafından 2 bin 39 inşaat projesinin tamamlandığını ve bu projelerin toplam değerinin 97,5 milyar dolar olduğunu belirtti.

Türk yatırımcıların Afrika ülkelerinde önemli projelere imza attığını vurgulayan Bolat, "Bugüne kadar Türkiye'den Afrika ülkelerine yapılan yatırımlar çerçevesinde on binlerce Afrikalı istihdam edilmektedir. Türk iş insanları Afrika ülkelerinde 2,3 milyar dolarlık yatırım gerçekleştirmiş ve bu yatırımlar sayesinde 35 bin kişiye istihdam sağlanmıştır" dedi.

Afrika'nın Türkiye için hiçbir zaman uzak bir coğrafya olmadığını dile getiren Bolat, "Eskiden haritalarda ve coğrafya derslerinde Afrika çok uzak bir kıta gibi gösterilirdi. Oysa ki Adana, Mersin, Antalya, Muğla gibi güney kıyılarımızdan sadece 45 dakikalık bir uçuş mesafesindedir. Libya, İzmir'e 1,5 saatlik uzaklıktadır. Dolayısıyla çok yakın bir kıta" ifadelerini kullandı.

Bolat, Türkiye ile Afrika arasında tarihsel, kültürel ve insani bağların güçlü olduğunu belirterek, "Afrika, Türk halkı için özel bir yere sahiptir. Bir Afrika ülkesi başka bir kıtadan bir ülkeyle sportif bir karşılaşmaya çıktığında, halkımız çoğunlukla Afrika ülkesini desteklemektedir. Spor kulüplerimizde de birçok Afrikalı oyuncu yer almaktadır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 2002 yılı sonunda göreve gelmesiyle birlikte Türkiye ile Afrika arasındaki ilişkiler siyaset, diplomasi, ticaret, yatırım ve turizm gibi birçok alanda hızla gelişmiştir" diye konuştu.

"Afrika kıtası arasındaki ticaret hacmimizi bu yıl 40 milyar dolara ulaştırmayı hedefliyoruz"

Bakan Bolat konuşmasını şöyle sürdürdü: "2003 yılında Türkiye ile tüm Afrika kıtası arasındaki ticaret toplam 5,4 milyar dolar iken 2024 yılında 7 kattan fazla bir artışla 36,5 milyar dolara ulaşmıştır. İnşallah bu yıl 40 milyar dolar sınırına ulaşmayı tahmin ediyoruz. İhracatımız 21,8 milyar dolara ulaştı. İthalatımız da yaklaşık 15 milyar dolara ulaştı. Afrika ülkelerinin birçoğunu ticaretin geliştirilmesi için hedef ülkeler listesine aldık. Türkiye olarak Afrika ile ticaretimizde makine ürünleri, elektrikli elektronik ürünler, plastik, kimyasal, otomotiv, tarım ürünleri ve demir çelik ürünleri gibi ana kalemlerde ticaret yapmaktayız. Artık Türk ürünleri Türk hizmet sektörü ürünleri Afrika'da da bütün dünyada teknolojinin kalitenin, markanın ve itibarın sembolü haline gelmişlerdir ve bütün dünya ülkelerindeki gibi Afrika'da hemen her ülkede Türk müteşebbislerini iş yaparken Türk yatırımcılarını yatırım yaparken görmekten büyük bir memnuniyet duyuyoruz."

WCI Forumu Başkanı ve Afrika Ticaret Merkezleri Kurucusu Utku Bengisu ise forumun açılış konuşmasında, 13 yıl boyunca Afrika'nın her bölgesinde Türkiye'yi tanıttıklarını, Türkiye'de düzenledikleri birçok konferans aracılığıyla ise Afrika'yı ve ticaret olanaklarını anlattıklarını ifade etti.

Bengisu, Türk firmalarının yerli ürün ve teknolojilerinin Afrika genelinde ilgi görmesine katkı sunduklarını belirtti. Bengisu, "Ülkesini en çok sevenin en çok çalışanlar olduğuna duyduğumuz inançla, Afrika'da temsil edilen her yeni Türk teknolojisi, ay yıldızlı bayrağımız gibi ülkemizin değerlerini göklere yükseltiyor. 450 bin şirketlik Türkiye'nin en büyük Afrika şirket datasına sahip olmasının haklı gururunu yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Bengisu, "Afrika gelecektir, gelecek Afrika'da" ifadesinin azim ve mücadelelerinin kaynağı olduğunu belirterek, "Dış politikamızın esaslarını oluşturan, adalet, barış ve huzur temelli anlayışımızla Türkiye adaletsizliğin ve zulmün karşısında yer almıştır. Cumhurbaşkanımızın liderlik vizyonu ve Türk dış politikasının temel dinamiklerini oluşturan, adil ve insani dış politika hedeflerinin organizasyonlarımızda da takipçisi olmaya devam ediyoruz" dedi.

"Bu yılki mottomuz, Afrika'yla büyü, Türkiye'yle kazan"

13. WCI Forumu'nun Türkiye-Afrika ilişkilerine olumlu katkılar sağlayacağına dikkat çeken Bengisu, "Üretimden ve çalışkanlığınızdan gelen güç, Türkiye'nin en büyük manevi sermayesidir. Büyük Türkiye'nin üretimle ve yatırımlarla yükselen bir ülke olacağına inanıyoruz. Cumhuriyetimizin 101. yılında 400 milyar dolar seviyesine ulaşan ihracatımız, Türkiye Yüzyılı'nın habercisidir. Afrika'ya yatırım, geleceğe yatırımdır. Bu yılki mottomuz, 'Afrika'yla büyü, Türkiye'yle kazan' olacaktır" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Ticaret Bakanı, Ömer Bolat, Ekonomi, Afrika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 13. WCI Forumu'nda konuştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye’den çekilen ünlü cips markası raflara döndü Türkiye'den çekilen ünlü cips markası raflara döndü
Yok artık Romulo Türk futbolunun transfer rekorlarından birini kırdı Yok artık Romulo! Türk futbolunun transfer rekorlarından birini kırdı
Ezber bozan sözler İşte Şener Üşümezsoy’un ’’En rahat uyuyacağım yer’’ dediği ilimiz Ezber bozan sözler! İşte Şener Üşümezsoy'un ''En rahat uyuyacağım yer'' dediği ilimiz
Kuyumcular altın için yıl sonunu işaret etti: 6 bin lira olacak Kuyumcular altın için yıl sonunu işaret etti: 6 bin lira olacak
Doktorların bilgilerini ele geçirip kutu kutu ilaç yazmış Doktorların bilgilerini ele geçirip kutu kutu ilaç yazmış
Samsun’da bir okulda Türk bayrağı aşağı indirildi, Atatürk posteri yere atıldı Samsun'da bir okulda Türk bayrağı aşağı indirildi, Atatürk posteri yere atıldı
Sert iniş yapan uçak, pistteki uçaklara çarpıp alev aldı O anlar kamerada Sert iniş yapan uçak, pistteki uçaklara çarpıp alev aldı! O anlar kamerada
Bayındır Sağlık Grubu’nun yüzde 80 hissesi Acıbadem’e satıldı Bayındır Sağlık Grubu'nun yüzde 80 hissesi Acıbadem'e satıldı
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Çanakkale’deki yangınlar tamamen kontrol altında İçişleri Bakanı Yerlikaya: Çanakkale'deki yangınlar tamamen kontrol altında
Türkiye’nin en mutsuz şehirleri belli oldu Türkiye'nin en mutsuz şehirleri belli oldu
TFF’den Hami Mandıralı ve Samet Aybaba’ya görev TFF'den Hami Mandıralı ve Samet Aybaba'ya görev

15:42
CHP lideri Özgür Özel: Özlem Çerçioğlu’na ’Ya içeri atılırsın ya da AK Parti’ye katılırsın’ demişler
CHP lideri Özgür Özel: Özlem Çerçioğlu'na 'Ya içeri atılırsın ya da AK Parti'ye katılırsın' demişler
15:42
Rezan Epözdemir adliyeye sevk edildi
Rezan Epözdemir adliyeye sevk edildi
15:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yarın partimize yeni katılımlar olacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yarın partimize yeni katılımlar olacak
15:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan programa damga vuran talimat: Yusuf bunları kayıt altına al
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan programa damga vuran talimat: Yusuf bunları kayıt altına al
14:44
Çanakkale’de yine orman yangını Kaz Dağları tehdit altında
Çanakkale'de yine orman yangını! Kaz Dağları tehdit altında
21:00
Halit Yukay hala bulunamadı Tutuklanan kaptan limanda gemisini incelemiş
Halit Yukay hala bulunamadı! Tutuklanan kaptan limanda gemisini incelemiş
20:54
Fenerbahçe’nin golü VAR’a takıldı
Fenerbahçe'nin golü VAR'a takıldı
20:50
Burası Hindistan değil Türkiye Mide bulandıran görüntüler
Burası Hindistan değil Türkiye! Mide bulandıran görüntüler
20:45
Drenaj çalışması sırasında toprakta insan parçaları bulundu
Drenaj çalışması sırasında toprakta insan parçaları bulundu
20:12
Fenerbahçe’den duygulandıran hareket 1907 adet balon uçuruldu
Fenerbahçe'den duygulandıran hareket! 1907 adet balon uçuruldu
19:50
Fenerbahçe Taraftarından Acun Ilıcalı’ya Büyük Tepki
Fenerbahçe Taraftarından Acun Ilıcalı'ya Büyük Tepki
19:46
5 maddede ChatGPT’yi güvenli kullanma önerisi
5 maddede ChatGPT'yi güvenli kullanma önerisi
19:39
AB ve 24 ülkeden ortak Gazze açıklaması: 3 talep sıraladılar
AB ve 24 ülkeden ortak Gazze açıklaması: 3 talep sıraladılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2025 15:55:14. #7.11#
SON DAKİKA: Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 13. WCI Forumu'nda konuştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.