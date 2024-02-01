Ticaret Bakanı: Yerli ve milli üretimimize zarar veren ülkelerle aktif bir ticaret politikası uyguluyoruz

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, bazı ülkelerin dampingli ve menşei saptırmalı ihracat yaptıklarını belirterek, "Bizim ürünlerimizi almamak için uğraşanlar, gümrük engelleri, tarife dışı engeller çıkaran ülkeler var. Biz bu noktada uysal koyun konumunda değiliz. Yerli ve milli üretimimize zarar veren, Dünya Ticaret Örgütü kurallarına aykırı işler yapan ülkeler ve onların ürünleri noktasında biz de aktif bir ticaret politikası uyguluyoruz ve uygulamaya devam edeceğiz" dedi.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Ticaret ve Sanayi Odaları ile Ticaret Odaları Müşterek Konsey Toplantısı, TOBB İkiz Kuleler Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştiriliyor. Tüccar ve sanayicilerin durumunun istişare edilerek, sıkıntılarının ve önerilerinin dinleneceği toplantının açılışına Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun yanı sıra çok sayıda TOBB Konsey üyesi katıldı.
"AB ile olan ticaretimizde bir gerileme söz konusu değil"
Bakan Bolat yaptığı konuşmada, Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye'nin ihracat durumunun iyi olduğunu belirterek, "İhracatımızda az bir düşüş var ama pozisyonumuzu koruyoruz. AB ile olan ticaretimizde bir gerileme söz konusu değil. Avrupa ile ticaretimiz 210 milyar dolara yükseldi" ifadelerini kullandı.
255,8 milyar dolarlık ihracat ile son 21 yılda 7 katı artış sağladıklarını belirten Bakan Bolat, "2024 hedefimiz ise 267 milyar dolar. Yani yaklaşık yüzde 4 ila 5 arasında bir artışı başarmamız gerekiyor" dedi.
Dış ticaret açığının mal ticaretinde 106 milyar dolara gerilediği bilgisini paylaşan Bakan Bolat, "4 milyar dolarlık tasarrufumuz oldu. Ama hizmetler ticaretinde 49 milyar dolar bir fazlamız var. Bu sayede cari işlemler dengesinde gerilemeler başladı" diye konuştu.
"İhracatın ithalatı karşılama oranında toparlanma devam ediyor"
İhracatın ithalatı karşılama oranının 2023'ün ilk üç ayında yüzde 60'a gerilediğini hatırlatan Bolat, "Ama son 6 ayda ortalama yüzde 76'ya yükseldi ihracatın ithalatı karşılama oranı. Bazı aylar 80'in üzerine kadar geldik. Orada da toparlanma devam ediyor" dedi.
"Biz, sağlık turizmi, eğitim turizmi, spor turizmi, gastronomi yolcu taşımacılığı alanlarında Ticaret Bakanlığı olarak destekler veriyoruz"
Bakan Bolat, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un dün paylaştığı 12 aylık turizm verilerini ele alarak, konuşmasına şöyle devam etti:
"2023'te ülkemize gelen turist sayısı yüzde 11,1'lik artışla 57 milyon 100 bine yükselirken, dünyada 4. sıraya yükseldik. Turizm geliri bakımından da dünyada 7. sıraya yükseldik. Orada da yaklaşık yüzde 17'lik artışla 54,3 milyar dolar gelirimiz oldu. Daha önemlisi kişi başına turist harcaması da 650 ila 700 milyar dolara yapışmıştı. Orada da 2022'de 902 dolar kişi başı, 2023'te de 952 dolara yükseldik. Bu noktada Türkiye'den giden turist sayısında da artış var. Yurt dışını ziyaret eden vatandaşlarımız 7 milyondu 2022'de, 2023'te 11 milyon 100 bine yükseldi. Orada da turizm giderimiz 7,1 milyar dolar olarak gerçekleşti. Biz, sağlık turizmi, eğitim turizmi, spor turizmi, gastronomi yolcu taşımacılığı alanlarında Ticaret Bakanlığı olarak destekler veriyoruz."
"Uysal koyun konumunda değiliz"
İthalat rejimine değinen Bakan Bolat, şu ifadeleri kullandı:
"Biz, gerekli olan, zorunlu olan ithalat konusunda kapımız açık. Enerji gibi önemli girdi maddelerinde, teknolojik ürünlerde yapılıyor. Bazı ülkelerin dampingli ihracat yaptıklarını, menşei saptırmalı ihracat yaptıklarını görüyoruz. Sübvansiyonlu ürünlerin yapıldığını görüyoruz. Bu noktada yerli ve milli üreticilerimiz şikayet ettiklerinde haklı ise bu taleplere ilişkin soruşturmalar açılıyor. Bu soruşturmaların sonucuna göre bazı tedbirler alınıyor. 64 ürün grubunda 126 adet damping ve sübvansiyona karşı önlemimiz var. 10 ürün grubunda koruma tedbiri var. 17 ürün grubunda önlemlerin etkisiz bırakılması eylemine karşı önlemimiz var. 149 ürün grubunda da gözetim tedbiri aldık. Bu noktada 4 bin 460 üründe ilave gümrük vergileri uygulanmakta. Şunu söyleyebiliriz: İthalata karşı getirilen tedbirlerin söz konusu olduğu ürünlerden 70 milyar dolarlık ithalat halen yapılabilmektedir. Dünya ticaretinde büyük bir savaş var. Kıyasıya bir savaş var. Bizim ürünlerimizi almamak için uğraşanlar, gümrük engelleri, tarife dışı engeller çıkaran ülkeler var. Biz bu noktada uysal koyun konumunda değiliz. Yerli ve milli üretimimize zarar veren, Dünya Ticaret Örgütü kurallarına aykırı işler yapan ülkeler ve onların ürünleri noktasında biz de aktif bir ticaret politikası uyguluyoruz ve uygulamaya devam edeceğiz."
"2023'te 12 ton uyuşturucu yakalandı"
7 bin 500 gümrük muhafaza personeli ile yasa dışı ticaret mallarının geçişi ve uyuşturucu giriş-çıkışının engellenmesi faaliyetlerinin devam ettiğine vurgu yapan Bakan Bolat, "Bu noktada 23 milyar liralık kaçak eşya yakalandı 2023'te. 5 buçuk milyar lirası uyuşturucuydu bunun. Geri kalan 17 buçuk milyar lirası da maalesef kaçak ticari eşyaydı. 12 ton uyuşturucu yakalandı. Toplumun zehirlenmesini engelliyoruz" ifadelerini kullandı.
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ise yaptığı konuşmada, Türkiye-Pakistan İkili Ortak Odası'nın Türk tarafı başkanlığını üstlendiğini hatırlatarak, "Birlikte pek çok verimli çalışma gerçekleştirdik. Kendisinin liderliğinde, dünyadaki durgunluğa rağmen ihracat hacminde rekorlara imza attık. Dünya pazarlarında aldığımız pay ilk defa yüzde 1'in üzerine çıktı" dedi.
Hisarcıklıoğlu, Bakan Bolat'ın iç piyasanın etkin ve sağlıklı işlemesine yönelik düzenlemelerin hazırlanmasına ve hayata geçirilmesine öncülük ettiğini aktararak, "Bu sayede mesela otomotivde sıfır ve 2. el piyasalara düzen ve nizam geldi. Kendisinin diyaloğa ve istişareye verdiği öneme de yıllardır hep şahit olduk. Şimdi bakanlık görevinde de aynı vizyoner ve kararlı yaklaşımı görüyoruz. Sektörlerimizin yaşadığı sıkıntıları çözmek anlamında bakanımızın bu yaklaşımını çok değerli buluyoruz" diye konuştu.
Toplantı, Konsey üyelerinin Bakan Bolat ile yapacağı soru-cevap bölümü ile basına kapalı şekilde devam etti. - ANKARA
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