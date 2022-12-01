Erdoğan talimat verdi, Ticaret Bakanlığı marketlerde "fahiş fiyat" denetimi gerçekleştirdi - Son Dakika
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Erdoğan talimat verdi, Ticaret Bakanlığı marketlerde "fahiş fiyat" denetimi gerçekleştirdi

01.12.2022 13:05

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde "Ticaret Bakanlığımız yeni uygulamaları devreye alacaktır" sözlerinden sonra harekete geçen Ticaret Bakanlığı, son günlerde kamuoyuna yansıyan haksız fiyat artışı iddialarına karşı marketlerde fahiş fiyat ve etiket denetimi yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28 Kasım'daki Kabine Toplantısı'nın ardından "(Zincir marketlerdeki fiyatlar) Ortaya konan ithamlar, Ticaret Bakanlığımız ile Hazine ve Maliye Bakanlığımız tarafından yakından takip edilmektedir. Ticaret Bakanlığımız bu çerçevede yaptığı hazırlıklar doğrultusunda önümüzdeki günlerde yeni uygulamaları devreye alacaktır." ifadelerini kullanmıştı.

ETİKET DENETİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Bunun üzerine Ticaret Bakanlığı ekipleri denetimlerini sıklaştırdı. Denetimlerde, Bakanlık İç Ticaret Genel Müdür Yardımcısı Adnan Benli başkanlığındaki ekip, Ankara'daki marketlere yönelik fahiş fiyat artışı ve etiket denetimi gerçekleştirdi. Ekipler, marketlerde, sebze ve meyve, temel gıda ürünleri ile temizlik ürünleri başta olmak üzere temel ihtiyaç maddelerinin fiyatlarını inceledi. Denetimlerde, ürünün etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasında fark olup olmadığına, ürünün etiket ve künye bilgileri ile indirimli ürünün indirimden önceki fiyatına bakıldı. Ekipler, rastgele seçtikleri ürünleri kasaya götürerek fiyatları karşılaştırdı. Adnan Benli, denetimlere ilişkin basın mensuplarına yaptığı değerlendirmede, Bakanlık olarak Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında fahiş fiyat artışı ve etiket denetimi yaptıklarını söyledi.

Ticaret Bakanlığı marketlerde 'fahiş fiyat' denetimi yaptı

CEZALAR HAKKINDA BİLGİ VERDİ

Denetimlerde, seçtikleri ürünlerin alış ve satış fiyatlarını kontrol ettiklerini belirten Benli, şöyle konuştu: "İhtiyaç halinde bu ürünlerin alış ve satış faturalarını da düzenlediğimiz tutanağı ekleyerek Bakanlığımız sorumluluğunda kurulu bulunan Haksız Fiyat Değerlendirme Kuruluna intikal ediyoruz. Bu kurul, yaptığı incelemeler ve değerlendirmeler sonucunda, mevzuata herhangi bir aykırılık varsa, fahiş fiyat yapıldığı tespit edilmiş ise bu işletmeler hakkında 14 bin 600 liradan 146 bin 600 liraya kadar cezai işlem uygulamaktadır. Bu fiyatların yeniden değerleme oranı ile güncellenmesi durumunda 2023'te 33 bin lira ile 331 bin lira arasında fahiş fiyat cezası uygulanacaktır. Stokçuluk ile piyasa bozucu eylemlere yönelikte cezai işlem uygulanmaktadır. Piyasa bozucu eylemlerde alt sınır 100 bin lira, üst sınır 2 milyon lira olarak uygulanmaktadır. Bu rakamlar da güncellenecek olup, bu ceza 2023'te 222 bin lira ile 4 milyon 458 bin lira arasında uygulanacaktır."

Ticaret Bakanlığı marketlerde 'fahiş fiyat' denetimi yaptı

"ALO 175 TÜKETİCİ DANIŞMA HATTI'NI ARAYABİLİRLER"

Benli, ürünlerin fiyat etiketlerinin ilgili mevzuata uygunluğu, birim fiyat yazılması, değişim tarihi ile kasa ve raf fiyatlarının uygunluğunun kontrol edildiğini, herhangi bir uygunsuzlukta ürün başına 615 lira ceza uygulandığını bildirdi.

81 ilde ulusal ve yerel zincir marketler, üretici, tedarikçi ve perakende işletmelerinde denetim ve incelemelerini sürdürdüklerini belirten Benli, vatandaşların, karşılaştıkları etiket uygunsuzluklarında Ticaret Bakanlığı il müdürlüklerine başvurabileceklerini, Alo 175 Tüketici Danışma Hattı'nı arayabileceklerini söyledi.

Ticaret Bakanlığı marketlerde 'fahiş fiyat' denetimi yaptı

"YENİ UYGULAMALAR SİZİNLE PAYLAŞILACAK"

Benli, gazetecilerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Ticaret Bakanlığımız yeni uygulamaları devreye alacaktır." ifadesini hatırlatmaları üzerine, "Bu konuda çalışma başlatıldı. Benim bunu zikretmem doğru değil. Bakanlık olarak çalışıyoruz. Yeni uygulamaları devreye aldığımızda sizinle paylaşacağız." dedi.

Kaynak: AA
YORUMLAR (15)
  • sait acar: Aracı ne kadar artarsa ürün fiyatına o kadar artar.önemli olan aracının azalması.kâr oranlarının düşürülmesi. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • Fatih Bozoglu: Ödedikleri ceza tutarının kat be katını stokçuluk yaparak veya fahiş fiyatla satarak zaten çıkarıyorlar RUHSAT İPTALİ VEYA HAPİS CEZASI VERİN BAKALIM YAPABİLİYORLAR MI ? SERBEST PİYASA ADI ALTINDA VATANDAŞ SOYULUYOR Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • Turgay Sancak: Peynirin kilo fiyatı et ile eşdeğer, markete girip ihtiyacım olan şeylerin çoğunu almadan çıkıyorum, ben bekar halimle zorlanıyorum. Çocuklarını okutan aileler ne yapıyor diye düşününce deliriyorum ya, en temel hak beslenmek, bunu bile yapamıyor olduk çok yazık. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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Recep Tayyip Erdoğan, Ticaret Bakanlığı, Kabine Toplantısı, Ankara, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Erdoğan talimat verdi, Ticaret Bakanlığı marketlerde 'fahiş fiyat' denetimi gerçekleştirdi - Son Dakika

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