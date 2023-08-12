Ticaret Bakanlığı, ürünleri güvensiz bulunan firmalara ceza yağdırdı - Son Dakika
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Ticaret Bakanlığı, ürünleri güvensiz bulunan firmalara ceza yağdırdı

Son Güncelleme: 12.08.2023 10:31

Ticaret Bakanlığı, kırtasiye, oyuncak, çocuk bakım ürünleri, tekstil, ayakkabı, mobilya, deterjan gibi ürünlere yönelik piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerinin aralıksız devam ettiğini duyurdu. Temmuz ayında yapılan denetimlerde güvensiz bulunan üretici ve ithalatçılara toplam 4.1 milyon lira idari para cezası uygulandığı belirtildi.

Ticaret Bakanlığı'ndan güvensiz ürünlere yönelik yapılan denetimlerle ilgili bir açıklama yapıldı. Bakanlık, başta kırtasiye, oyuncak ve çocuk bakım ürünleri olmak üzere tekstil, ayakkabı, mobilya, deterjan gibi ürünlere yönelik piyasa gözetimine ve denetimine yönelik faaliyetlerin aralıksız devam ettiğini belirtti. Bu kapsamda temmuz ayında yapılan denetimlerde ürünleri güvensiz bulunan üretici ve ithalatçılara toplam 4.1 milyon lira idari para cezası uygulandığını duyurdu.

Bakanlık'tan yapılan açıklama şöyle:

"Tüketicilerimizi güvensiz ürün risklerinden korumak amacıyla Bakanlığımız sorumluluğunda bulunan başta kırtasiye, oyuncak ve çocuk bakım ürünleri olmak üzere tekstil, ayakkabı, mobilya, deterjan gibi ürünlere yönelik piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri yürütülmektedir. Denetimlerde ürünler Avrupa Birliği mevzuatı ile uyumlu hale getirildikten sonra hazırlanan teknik mevzuattaki ölçütlere göre yetkilendirilmiş laboratuvarlarda incelenmektedir. Böylece tüketicilerimize Avrupa Birliği seviyesinde koruma sağlanmaktadır.

"GÜVENSİZ ÜRÜNE SIFIR TOLERANS"

Güvensiz ürünlerin oluşturabileceği riskleri önleyerek tüketicilerin sağlık ve güvenliğinin korunması Bakanlığımızın birinci önceliği olup, "güvensiz ürüne sıfır tolerans" ilkesiyle hareket edilmektedir. Ürün kontrolleri, risk analizleri çerçevesinde hazırlanan aylık denetim planları, tüketici şikâyetleri ve diğer bildirimler doğrultusunda gerçekleştirilmektedir.

"ZARARLI KİMYASAL ANALİZİ YAPILMAKTA"

Denetimlerde; ürünlerin içermesi muhtemel zararlı kimyasalların tespitine yönelik analizler yapılmakta, fiziksel olarak kaza ve yaralanmalara sebebiyet verebilecek küçük parça, sivri uç gibi kısımlar test edilmekte ve kullanım talimatı, etiket bilgileri, uyarı ve işaretlemeler kontrol edilmektedir.

"TEMMUZDA 940 PARTİ ÜRÜN DENETLENDİ"

Denetimler sonucunda mevzuata uygun olmayan ürünlere piyasaya arzın yasaklanması, toplatma, bertaraf ve ayrıca idari para cezası yaptırımları uygulanmaktadır. Bu ürünlere ilişkin bilgiler Ticaret Bakanlığı Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) aracılığıyla www.guvensizurun.ticaret.gov.tr adresli internet sitesinden tüketicilerimizle de paylaşılmaktadır. Bu çerçevede, 2023 yılı temmuz ayı itibari ile toplam 940 parti ürün denetlenmiştir. Ürünleri güvensiz bulunan üretici ve ithalatçılara toplam 4.1 milyon lira idari para cezası uygulanmıştır.

"OKULLAR AÇILMADAN OKUL VE KIRTASİYE ÜRÜNLERİNDE DENETİM YAPILACAK"

Bununla birlikte, 2023-2024 eğitim öğretim yılı öncesinde okul ve kırtasiye ürünlerine yönelik denetimler gerçekleştirilecek olup çocuklarımızın sağlık ve güvenliğini riske atabilecek ürünlere gerekli idari yaptırımlar uygulanacaktır.

Tüketicilerimizin güvensiz olduğundan şüphelendikleri ürünlerle ilgili Alo 175 Tüketici Danışma Hattı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) ve Bakanlığımızın web sayfası üzerinden ihbar ve şikâyet mekanizmalarını kullanarak Bakanlığımıza bildirimde bulunmaları, piyasadaki güvensiz ürünlerin tespitine önemli katkı sağlayacaktır."

Ticaret Bakanlığı'ndan ürünleri güvensiz bulunan firmalara 4.1 milyon lira ceza
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