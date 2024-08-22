Ticaret Bakanlığı Okul Alışverişlerinde Fiyat Etiketi Denetimi Yaptı - Son Dakika
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Ekonomi

Ticaret Bakanlığı Okul Alışverişlerinde Fiyat Etiketi Denetimi Yaptı

Ticaret Bakanlığı Okul Alışverişlerinde Fiyat Etiketi Denetimi Yaptı

Ticaret Bakanlığı ekipleri, okul alışverişlerinin yapıldığı işletmelerde fiyat etiketi denetimi gerçekleştirdi. Denetimler sonucunda güvensiz bulunan ürünler tüketicilerle paylaşılacak ve yasaklanarak toplatılacak.

22.08.2024 13:17
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Ticaret Bakanlığı ekipleri okul alışverişlerinin yapıldığı başta zincir marketler ve kırtasiyeler olmak üzere perakende ürün satışı yapılan işletmelerde fiyat etiketi denetimi yaptı.

Ticaret Bakanlığı ekipleri İstanbul, Ankara, İzmir, Manisa, Samsun, Balıkesir, Aydın, Tekirdağ, Van ve Sakarya'da denetimlerini sürdürdü.

Kırtasiye malzemeleri, okul çantaları, çocuk ayakkabıları ve okul kıyafetleri gibi ürünler; kullanımı kısıtlanmış kimyasalların yanı sıra küçük parça, kordon, bağcık gibi çocukların fiziki olarak zarar görebileceği kısımlar açısından akredite laboratuvarda yapılan testlerle inceleniyor.

Denetimler sonucunda güvensiz bulunan ürünlerin bilgileri guvensizurun.ticaret.gov.tr adresinden erişilebilen Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi aracılığıyla tüketicilerle paylaşılacak. Güvensiz ürünlerin piyasaya arzı yasaklanarak toplatılması sağlanacak ve bu ürünlerin imalatçı ve ithalatçılarına idari para cezası uygulanacak.

Güvensiz bulunan ürünlerin "sağlığa zararlı madde içermez "gibi reklam ve tanıtımlarının olduğunun tespit edilmesi durumunda ise bakanlık bünyesindeki reklam kurulunca inceleme başlatılacak. Bu çalışmalara ek olarak, imalatçı, ithalatçı ve dağıtıcıların mevzuat hakkında bilgilendirilmesine yönelik rehberlik faaliyetleri de gerçekleştiriliyor.

Kaynak: AA

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