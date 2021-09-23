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TİM inovasyon projeleriyle TEKNOFEST'e katıldı - Son Dakika

TİM inovasyon projeleriyle TEKNOFEST'e katıldı

23.09.2021 11:13
TİM inovasyon projeleriyle TEKNOFEST'e katıldı, System.String[]

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), 4'üncü kez düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'te katıldı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), 4'üncü kez düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'te katıldı. İstanbul Atatürk Havalimanı'nda TEKNOFEST'teki TİM standında; 3D Printer, Model Uydu, Sensörden Buluta, Giyilebilir Teknoloji, Design Thinking gibi atölyeler yer aldı.

TİM Başkanı İsmail Gülle konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Gençlerimizin, ürettiği yerli ve milli teknolojilerle ülkemizin bayrağını dünyanın her köşesinde başarıyla dalgalandıracağına olan inancımız tamdır. Gençler hayal kuracak; bizler de onların bu hayallerini hayata geçireceğiz. Son dönemde özellikle Savunma ve Havacılık sektörümüzdeki ihracat artışı dikkat çekiyor. Sektörümüz, 2021'in ilk 8 ayında yüzde 50 artışla 155 ülke ve bölgede 1 milyar 857 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. Kilogram başına 44 dolarlık ihracatla da Türkiye'nin katma değeri en yüksek ikinci sektörü oldu. 2010 yılından 2020'ye 3 kattan fazla ihracatı arttı. Türkiye artık, göklerde uçan İHA'larımız, SİHA'larımız ve TİHA'larımızla güçlü şahlanışın eşiğinde olduğunu göstermektedir" dedi.

61 ihracatçı birliği, 27 sektörü ile 100 bin ihracatçının Türkiye'de tek çatı kuruluşu olan Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin festivalde yer alan standının büyük ilgi gördüğü kaydedildi. TİM çatısı altında 'İnovasyon Elçileri' olarak adlandırılan İnovaTİM ailesi, 4'üncüsü düzenlenen TEKNOFEST'te özel etkinliklerle katılım sağladı. 18 farklı şehir ve 26 farklı üniversiteden 100'den fazla İnovaTİM'li öğrenci organizasyona katıldı. TİM standında gerçekleştirilen atölyelere ve eğitimlere katılmak için öğrenciler uzun kuyruklar oluşturdu.

"ARTIK TEKNOLOJİ DE İHRAÇ EDİYORUZ"

TEKNOFEST'in katılımcısına ülkenin teknoloji alanındaki iddiasını ve başarılı yaklaşımını etkili bir şekilde ifade ettiğine işaret eden TİM Başkanı İsmail Gülle "21. yüzyılda bir ülkenin kendi kendine yetebilmesinin, ekonomik bağımsızlığın birinci şartı; teknolojiyi tasarlaması, üretmesi ve ihraç etmesidir. Teknoloji konusunda sadece kullanıcı kaldığımız sürece, herhangi bir alanda ekonomik özgürlüğümüzü garanti altına alamayacağımızı hiçbir zaman aklınızdan çıkarmamalıyız. Coğrafyamızın jeopolitik gündeminin bir gerekliliği olarak, yerli ve milli teknolojik altyapımızla ülkemizin bekasını kendi milli teknoloji platformlarımız ile her daim savunabilir durumda olmamız şart. Türkiye artık teknolojiyi sadece kullanan değil onu üretebilen hem modernize hem ihraç edebilen bir ülke konumunda. Gelecek hayal kuranlar tarafından inşa edilir. Bugün TEKNOFEST'te şahit olduğumuz tüm bu başarılar, kurulan bir hayalin sonucudur. Gençler hayal kuracak; bizler de onların bu hayallerini hayata geçireceğiz. Ülkemiz bugün, katma değerli, inovatif, yüksek teknolojili ve markalı ihracatını artırmış; ihracatçı sayısını 100 binlere ulaştırmıştır. Türkiye bugün, göklerde uçan İHA'larımız, SİHA'larımız ve TİHA'larımızla, yeni projelerimizle, yerli otomobilimizle, milli gemilerimizle, savunma sanayimizle artık güçlü şahlanışın eşiğinde olduğunu göstermektedir" ifadelerini kullandı.

"TEKNOLOJİ VE İNOVASYON ODAKLI BİRÇOK PROJEYE DESTEK OLUYORUZ"

Türkiye İhracatçılar Meclisi olarak teknolojiye, inovasyona, Ar-Ge'ye odaklı birçok girişime ve projeye destek olduklarını dile getiren Gülle, "Gençlerimizin, ürettiği yerli ve milli teknolojiler ile ülkemizin bayrağını dünyanın her köşesinde başarıyla dalgalandıracağına olan inancımız tamdır. Burada edindiği birikimi, kendi hayalleriyle harmanlayarak geleceğin Türkiye'si için başlatılan 'Milli Teknoloji Hamlesi'ne dahil olmak, eğitim hayatında veya kariyer sürecinde her zaman gençlerimizin önceliği olmalıdır" diye konuştu.

SAVUNMA VE HAVACILIK SEKTÖRÜ İHRACATA DAMGA VURDU

TİM Başkanı Gülle, Türkiye'nin Savunma ve Havacılık sektöründeki başarısını da dikkat çekerek şunları söyledi:

"Dünyada milli imkanlarla ürettiğimiz ürünlerimiz kullanılıyor. Bu da ihracat rakamlarımıza yansıyor. Sektörümüz 2021'in ilk 8 ayında yüzde 50 artışla, 155 ülke ve bölgede 1 milyar 857 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. Savunma ve Havacılık sektöründe en çok ihracat yaptığımız ilk 5 ülke ise; ABD (736 milyon dolar), Azerbaycan (170 milyon dolar), Birleşik Arap Emirlikleri (127 milyon dolar), Almanya (99 milyon dolar) ve Ukrayna (63 milyon dolar) oldu. Sektörümüz, aynı zamanda kilogram başına 44 dolarlık ihracatla ülkemizin katma değeri en yüksek olan ikinci sektörü... 2010 yılından 2020'ye 3 kattan fazla artıran sektörümüzün Türkiye'yi 300 milyar dolar ihracata ulaştıracak öncü sektörlerden biri olacağını öngörüyoruz."

İNOVATİM'İN AR-GE PROJELERİ

TEKNOFEST'teki TİM stant alanında katılımcılar, İTÜ Uzay Tasarım ve Test Laboratuvarı ve İnovaTİM koordinasyonunda yürütülen Nano Mikro Küp Uydularda Çok Fonksiyonlu Güneş Paneli Ar-Ge projesi çalışmaları, Küp Uydu prototipleri ve uzay alt sistemleri örneklerini inceleme fırsatı elde etti.

TİM stant alanında İnovaTİM'in başarılı takımlarından İTÜ ROV, İTÜ APIS ve METU FORMULA RACING'in su altı robotu, model uydu ve formula araçları gibi uluslararası yarışmalarda Türkiye'yi başarıyla temsil ettiği yüksek teknoloji harikası ürünler görücüye çıktı. Katılımcılar stantta ayrıca İnovaTİM Lise Ekosistemi takımının görüntü işleme yapabilen, Türkiye şampiyonu robotunu görebilir. Yine İnovaTİM'li öğrencilerin parçası olduğu kan boyama cihazı, orman yangınlarında erken tespit ve uyarı projesiyle çocuklara kültürel mirasımızı deneyim-leterek öğreten eğitici kutu oyunu da meraklılarını bekliyor.

İNOVATİM EĞİTİMLERİ VE ATÖLYELERİ

TİM stant alanında; İnovaTİM İnovasyon Atölyeleri kapsamında festival boyunca 44 saati aşacak 3D Printer, Model Uydu, Sensörden Buluta, Python ile Hareket Takibi ve Görüntü İşleme, Android ile Uygulama Geliştirme/Hava Durumu Uygulaması, Harita ve Navigasyon Uygulaması, Flutter ve Firebase ile Mobil Uygulama Geliştirme, Android 101, Devre Çizimi, Giyilebilir Teknoloji, Design Thinking, Raspberry Pi, Nano Mikro Küp Uydularda Çok Fonksiyonlu Güneş Paneli Projesi, Liselerde Yapay Zeka ve İnovasyon Eğitimleri gibi birçok farklı eğitim ve atölye gerçekleştiriliyor.

TİM VE İNOVATİM'İN İNOVASYON ODAKLI ÇALIŞMALARI

Stant alanındaki TİM ve İnovaTİM'in bilgilendirme ve kayıt merkezlerinde katılımcılar, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin inovasyon ekosistemi hakkında bilgi alabiliyor; İnovaTİM Ekosistemi'ne katılmak için kayıt gerçekleştirebiliyor. Ziyaretçiler İnovaTİM İnovasyon Yarışması, Nano Mikro Küp Uydularda Çok Fonksiyonlu Güneş Paneli Ar-Ge Projesi, Liselerde Yapay Zeka ve İnovasyon Eğitimleri'ne de başvurda bulunabiliyor.


TİM inovasyon projeleriyle TEKNOFEST'e katıldı
TİM inovasyon projeleriyle TEKNOFEST'e katıldı
TİM inovasyon projeleriyle TEKNOFEST'e katıldı
TİM inovasyon projeleriyle TEKNOFEST'e katıldı
TİM inovasyon projeleriyle TEKNOFEST'e katıldı
TİM inovasyon projeleriyle TEKNOFEST'e katıldı
TİM inovasyon projeleriyle TEKNOFEST'e katıldı
TİM inovasyon projeleriyle TEKNOFEST'e katıldı
TİM inovasyon projeleriyle TEKNOFEST'e katıldı

Togo Cumhuriyeti, Havacılık, Türkiye, Uzay, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi TİM inovasyon projeleriyle TEKNOFEST'e katıldı - Son Dakika Ekonomi


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