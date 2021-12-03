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TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: "Ankara-Sivas yüksek hızlı tren hattı da artık tamamlanmalı." - Son Dakika

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: "Ankara-Sivas yüksek hızlı tren hattı da artık tamamlanmalı."

03.12.2021 19:42

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: "Ankara-Sivas yüksek hızlı tren hattı da artık tamamlanmalı." Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu Sivas'ta yaptığı konuşmada, Sivas'ın hem kuzeyi ve güneyi, hem de doğuyla batıyı birbirine bağlayan merkez haline gelmesi için...

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: "Ankara- Sivas yüksek hızlı tren hattı da artık tamamlanmalı."

SİVAS - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu Sivas'ta yaptığı konuşmada, Sivas'ın hem kuzeyi ve güneyi, hem de doğuyla batıyı birbirine bağlayan merkez haline gelmesi için Ankara-Sivas yüksek hızlı tren hattı da artık tamamlanması gerektiğini söyledi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu Sivas'ta, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası'nın 120. Kuruluş yılı etkinliklerine katıldı. Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezinde düzenlenen programa il protokolü, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve iş adamları katıldı.

Programda ev sahibi olarak konuşan Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Eken her zaman doğrunun yanında olduklarını belirterek, "Sayın genel başkanım size de ilettiğimiz sorunlarda da bize her zamsan destek olarak yanımızda oldunuz. Bakanlarımıza, Cumhurbaşkanımıza bizim size ilettiğimiz, ilimiz için ülkemiz için çok önemli konular oldu. Allah razı olsun sizden çok teşekkür ediyoruz. Her mecrada ilimizin üyelerimizin hakkını savunduk. Gerek yerelde gerek ulusalda sesimizi duyurduk, haddimizi bildik yerimizi bildik. Ama hiçbir zaman yanlışın yanında olmadık, doğru bildiğimizin yanında olduk." dedi.

Hisarcıklıoğlu konuşmasında Sivas'ta ki oda başkanları ile iftihar ettiğini belirtip, "Sivas'ı hem bir sanayi şehri, hem tarım şehri de ve hem de turizm şehri yapmak üzere verdiği emeği ve yaptığı çalışmaları görüyorum. İşte en son, TOBB Ekonomi Şurasında, Cumhurbaşkanımızdan bizzat talep edip, takip ettiği, Demirağ OSB'yi de Sivas'a kazandırdı. Sivas'ın yerel değerlerine de sahip çıkıldı. Sivas Katmeri, Köftesi ve Turşusuna coğrafi işaret sağlandı. Coğrafi işaretli ürünlerinizi, e-ticaret yoluyla, ülke çapında tüketiciye ulaştırmak için de, altyapı çalışmaları başlatıldı. Böyle gayretli, azimli, vizyoner bir Oda Başkanımız olmasıyla da iftihar ediyorum" dedi.

"Yüksek hızlı tren bitirilmeli"

Sivas'ın cazibe merkezi ve büyük şehir olma yolunda hızla ilerlediğini belirten Hisarcıklıoğlu, "Sivas bir cazibe merkezi ve büyükşehir olma yolunda hızla ilerliyor. Yatırımcılar, bu birlikteliğe, bu uyuma, Sivas'ın parlak geleceğine güvensin. Hiç çekinmeden burada yatırımını yapsın. Sivas'ın cazibesi artıyor. Sivas'ın geleceği de, geçmişi gibi parlak olacak inşallah. Bunun için de, Karadeniz ile Akdeniz'i, Sivas üzerinden bağlayacak yol bitirilmeli. Bu sayede Sivas denize bağlanacak, limana kavuşacak. Sivas'ın ihracat yapması da kolaylaşacak. Ankara-Sivas yüksek hızlı tren hattı da artık tamamlanmalı. Böylece Sivas, hem kuzeyi ve güneyi, hem de doğuyla batıyı birbirine bağlayan merkez haline gelmeli." Şeklinde konuştu. Program sonunda vergi rekortmenlerine ödül takdim edildi. Etkinlik Antakya Medeniyetler Korosu'nun konseri ile son buldu.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Ankara-Sivas yüksek hızlı tren hattı da artık tamamlanmalı.
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Ankara-Sivas yüksek hızlı tren hattı da artık tamamlanmalı.
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Ankara-Sivas yüksek hızlı tren hattı da artık tamamlanmalı.
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Ankara-Sivas yüksek hızlı tren hattı da artık tamamlanmalı.

Türkiye, Ankara, Sivas, Yht, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: 'Ankara-Sivas yüksek hızlı tren hattı da artık tamamlanmalı.' - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: "Ankara-Sivas yüksek hızlı tren hattı da artık tamamlanmalı." - Son Dakika
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