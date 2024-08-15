TOBB Uyum Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm Merkezi Açıldı

Ekonomi

TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Camiamıza hizmet vermek üzere, TOBB Uyum Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm Merkezi kurduk. Odalarımız da bu işe sahip çıktık. Eskiden yıllar süren davalar, günler-haftalar içinde bitti. Böylece adalete erişim hızlandı. En önemlisi de, taraflar helalleşerek ayrıldı" dedi.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 'Ekonomiye Değer Katanlar Ödül Töreni' ve Kars Ticaret ve Sanayi Odası bünyesinde kurulan 'TOBB Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm Merkezi' açılış törenlerine katılmak üzere kente geldi. Kars Valisi Ziya Polat'ı ziyaret eden Hisarcıklıoğlu daha sonra TOBB Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm Merkezi'nin açılış törenine katıldı. Kafkas Halk Oyunları ekibiyle karşılanan Hisarcıklıoğlu, Vali Polat, Kars Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kadir Bozan ve davetlilerle birlikte kurdele kesti. TOBB Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm Merkezi'nde brifing alan TOBB Başkanı Hisarcıkoğlu ve Vali Polat, Karslı iş insanlarıyla basına kapalı toplantı gerçekleştirdi.

Toplantının ardından Kars Belediye Başkanlığı ile Kars Ticaret Borsasını da ziyaret edan Hisarcıkoğlu, daha sonra bir otelde düzenlenen 'Ekonomiye Değer Katanlar Ödül Törenine' katıldı.

Törende konuşan Kars Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kadir Bozan, "Bugün burada, sadece iş dünyamızın başarılarını kutlamıyoruz. Aynı zamanda, Kars'ta büyümenin, yeniliğin ve azimle çalışmanın ne kadar büyük fark yarattığını da gözler önüne seriyoruz. Zor zamanlarda bile üretimden, yatırımdan ve istihdamdan ödün vermeyen firmalarımız, bu ödülleri sonuna kadar hak etmektedir" dedi.

ODALAR SAHİP ÇIKTI

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ise Kars Ticaret ve Sanayi Odası bünyesinde kurulan TOBB Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm Merkezi'nin önemli değinerek, "Yargı sistemindeki yavaş işleyiş, hepimizin malumudur. Ortalama bir dava, 2 yıl ilk derece mahkemede sürer, sonra bir 2 yıl daha, ikinci derece mahkemede devam eder. Bu sıkıntıyı hafifletmek amacıyla, işçi-işveren, ticari, tüketici ve kira uyuşmazlıklarında, önce arabulucuya gitmek zorunlu hale getirildi. Biz de camiamıza bu konuda hizmet vermek üzere TOBB Uyum Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm Merkezi kurduk. Odalarımız da bu işe sahip çıktı. Kars TSO'nun yaptığı gibi illerinde bu merkezleri kurmaya başladılar. Buralarda ticari anlaşmazlıklarda, ortalama 20 günde anlaşma sağlandı, yani eskiden yıllar süren davalar, günler-haftalar içinde bitti. Böylece adalete erişim hızlandı. En önemlisi de, taraflar helalleşerek ayrıldı. Artık tüm ticari ihtilaflarınızı burada, hem daha hızlı, hem de daha ucuza çözebileceksiniz. Odamızın sizlere sunduğu bu imkanı muhakkak kullanın" diye konuştu.

24 DERSLİKLİ LİSE YAPIYORUZ

Kars'ın ünlü kaz eti ve ketesinin koruma altına alındığını ifade eden Hisarcıklıoğlu, şunları söyledi:

"Kars TSO'mız, Kars'ın yerel değerlerine de sahip çıkıyor, artık Kars'ın ünlü kaz eti ve Kars ketesi koruma altında, bu da Kars mutfağının tanınmasına büyük katkı sağlayacak. Bu vesileyle, Kars'a en iyi şekilde hizmet vermek için, büyük bir azimle çalışan Kadir Bozan kardeşimin emeklerinden Allah razı olsun diyorum. Öte yandan, Kadir başkanımızın da talebiyle, TOBB olarak Kars'ta 24 derslikli bir lise yapıyoruz, seneye inşallah bitecek, nasip olursa yine açılışını birlikte yapacağız, şimdiden Kars'a hayırlı ve uğurlu olsun. Geçmişte de TOBB olarak Kars'a bir lise ve ilkokul yapmıştık, odamız bugün bir güzel işe daha imza atıyor, Kars'a değer katanları ödüllendiriyor. Zaten kültürümüz de ne diyor, marifet iltifata tabirdir. Kars ekonomisine sağladıkları katkıdan dolayı ödül almayı fazlasıyla hak eden, tüm girişimci kardeşlerimi yürekten kutluyorum, hepinizle iftihar ediyorum, başarılarınızın devamını diliyorum."

Belediye Başkanı Ötüken Senger de yerel yönetimler olarak tüm iş insanlarıyla birlikte olduğunu, kentin gelişmesi adına bundan sonra da yine birlikte hareket edeceklerini belirtti.

HER ZAMAN KAPIMIZ AÇIK

Organize Sanayi Bölgesi ile Kars'ta yeni yatırımlara yol açtıklarını kaydeden Vali Ziya Polat, "Bu devlet çok güçlü, bu millet daha da güçlü. Bu millet devleti için en sevdiği varlığı evladını şehit yapmak imanı ve inancıyla yetiştirmektedir. Şehit olmayı göze alan bir millet. Biz şehit olmayı göze alırken bu millet ve devlet için üreten, topluma istihdam sağlayan, katma değer sağlayarak iş insanlarımızın her daim yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Organize Sanayi Bölgesiyle Kars'ta yeni yatırımlara yol açıyoruz, arazi tahsislerini yaptık, yapmaya da devam ediyoruz ve takip de ediyoruz. Bize iyi niyetli yatırım yapacak, istihdam sağlayacak iş insanlarına kapımız her zaman açıktır" dedi.

Törende Kars Ticaret ve Sanayi Odası'na kayıtlı 40 yılı aşan üyeler ile kent ekonomisine yön veren, değer katan, üreten, istihdam sağlayan firma yöneticilerine plaket verildi. Ödül töreni hatıra fotoğrafının çekimiyle sona erdi.