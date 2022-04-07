Toplu ulaşıma gelen zamlar İBB önünde protesto edildi - Son Dakika
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Toplu ulaşıma gelen zamlar İBB önünde protesto edildi

07.04.2022 17:18

İstanbul'da toplu ulaşıma yapılan zamma tepki gösteren bir grup İBB binası önünde toplandı. Kendilerini "Gençlik Örgütleri" olarak tanımlayan grup "Ulaşım haktır satılamaz" yazılı pankart ve dövizler açarak, basın açıklaması yaptı.

Önceki gün toplu ulaşıma yapılan yüzde 40'lık zammı protesto etmek isteyen bir grup, Fatih'te bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi binası karşısında yapılan zamları protesto etti. Kendilerini "Gençlik Örgütleri" olarak tanımlayan grup "Ulaşım haktır satılamaz" yazılı pankart ve dövizler açarak, basın açıklaması yaptı.

"ZAMLAR MEŞRULAŞTIRILIYOR"

Grup adına açıklamayı okuyan Ulaş Uslu, "Sosyal medyada ve televizyonlarda ulaşıma getirilmek istenen zamlar bizzat yetkililer tarafından mecburi ve haklı gösterilmeye, toplumun yaşamını daha da çekilmez hale getiren zamlar meşrulaştırılmaya çalışıldı. Fahiş ücretleri ve en temel insani hakların satılmasını kabul etmiyoruz" ifadelerini kullandı.

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Yapılan basın açıklamasını ardından grup İBB binası önünden olaysız bir şekilde ayrılırken, protesto boyunca polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı.

İşte İBB önündeki protestodan kareler;

İBB önünde toplu ulaşıma gelen zamlar protesto edildi
İBB önünde toplu ulaşıma gelen zamlar protesto edildi
İBB önünde toplu ulaşıma gelen zamlar protesto edildi
İBB önünde toplu ulaşıma gelen zamlar protesto edildi
Toplu ulaşıma gelen zamlar İBB önünde protesto edildi
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Üniversite öğrencileri, İBB önünde ulaşım zammını protesto etti Üniversite öğrencileri, İBB önünde ulaşım zammını protesto etti İstanbul'da bir grup öğrenci toplu ulaşıma yapılan zamları protesto etti İstanbul'da bir grup öğrenci toplu ulaşıma yapılan zamları protesto etti

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Toplu ulaşıma gelen zamlar İBB önünde protesto edildi - Son Dakika


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