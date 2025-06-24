TPAO'nun 2022 Başarısı ve Gelecek Hedefleri - Son Dakika
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Ekonomi

TPAO'nun 2022 Başarısı ve Gelecek Hedefleri

TPAO\'nun 2022 Başarısı ve Gelecek Hedefleri
24.06.2025 18:18
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TPAO, 15,4 milyar lira net kar ile Türkiye'nin en karlı şirketi oldu; üretim ve yatırım hedeflerini artırdı.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Genel Müdürü Ahmet Türkoğlu, "Geçen yıl 15,4 milyar lira net dönem karıyla Türkiye'nin en karlı şirketleri arasında önemli bir yer elde ettik." dedi.

TPAO'nun 2021 ve 2022 yılı hesapları, TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonu'nda görüşüldü.

Türkoğlu, burada yaptığı konuşmada, TPAO'nun geçen yıl yurt içinde 33,7 milyon varil ham petrol üretimi, 2,2 milyar metreküp de doğal gaz üretimi yaptığını söyledi.

TPAO'nun yurt dışı faaliyetlerine değinen Türkoğlu, yurt dışında üretimin 39,4 milyon varil petrol eş değeri üretim olarak kayıtlara geçtiğini ifade etti.

Karada 159, denizde 9 sondaj yaparak kuyu kazıldığının altını çizen Türkoğlu, "Bu kuyuları kazarken 44 kule, 17 tamamlama kulesi, 4 deniz sondaj gemisi eşlik etti. Ayrıca faaliyetlerimizi yapmak için sismik data toplama işleri yapıyoruz. Bu anlamda da karada iki boyutlu 2 bin 849 kilometrekare, karada üç boyutlu 1566 kilometrekare, denizde 29 bin 369 kilometrekare sismik data toplaması gerçekleştirdik. TPAO olarak 2024'te Türkiye'de 5 bölgede; yurt dışında Azerbaycan, Irak, Rusya, Afganistan ve Somali'de faaliyet gösterdik. Geçen yıl 15,4 milyar lira net dönem karıyla Türkiye'nin en karlı şirketleri arasında önemli bir yer elde ettik." değerlendirmesinde bulundu.

"Üretimde rekorlar getiriyor"

Türkoğlu, faaliyetleri gerçekleştirmek için sondaj yapıldığını ve kule sayısının arttığını anlattı.

Sondaj kulesi sayısının gelecek yıl 80'e çıkacağını belirten Türkoğlu, "2025'te 23 Haziran itibarıyla üretimimiz yurt içinde 20,4 milyon varil oldu. Her yıl petrol üretimimizde rekor kırıyoruz. Kurulduğumuz günden beri çalışmalarımız artıyor. Öte yandan doğal gaz üretimimiz 1,4 milyar metreküp oldu. Yurt dışı üretimimiz 16,8 milyon varil petrol eş değeri oldu. 51 sondaj kulesi ile faaliyet gösteriyoruz, Ağustos'ta 58 olacak. Yıl sonunda 60 olmasını planlıyoruz. Yeni yılda da arama üretim çalışmalarımız devam edecek." şeklinde konuştu.

Türkoğlu, şirketin sismik arama faaliyetleri hakkında da bilgi verdi. Karada 2 boyutlu sismik araştırmanın 2 bin 207 kilometrekareye, karada 3 boyutlu sismik araştırmanın 414 kilometrekareye ulaştığına işaret eden Türkoğlu, şunları kaydetti:

"Denizde 3 boyutlu sismik araştırmalarımız 7 bin 535 kilometrekare oldu. 2025'te yurt içinde yine 5 bölgede faaliyet gösteriyoruz. Yurt dışı çalışmalarımıza ise iki ülke daha eklendi. Azerbaycan, Afganistan, Rusya, Somali, Irak'a, Pakistan ve Macaristan da eklendi. Ülke sayısı hızla artacaktır. Yaptığımız faaliyetler yurt dışında büyük şirketlere ve ülkelere de ilham kaynağını veriyor, bizlerle işbirliği yapmak istiyorlar. Türkiye'de 5 bölgemizi Trakya, Adıyaman, Sakarya Gaz Sahası, Batman ve Şırnak olarak sayıyoruz. Sakarya'yı bölge olarak görmüyoruz ancak üretim sahamız olduğu için listeye dahil ediyoruz. Yaptığımız üretim açısından performansımızı değerlendirirsek, son yıllarda üretim anlamında bizim için çok özel. Üretimde rekorlar getiriyor."

"TPAO dünyada 74. sırada"

Türkoğlu, TPAO'nun dünyadaki en büyük petrol şirketleri arasındaki yerinin iyileştiğini belirterek, şirketin dünyada 100 petrol şirketi içinde 74. sıraya yükseldiğini aktardı.

Bu yıl itibarıyla 92 sondajın tamamlandığı bilgisini paylaşan Türkoğlu, "Yıl sonunda bu rakamın 200'ün üzerine çıkmasını bekliyoruz. Denizde ve karada çalışırken kullandığımız ekipmanlarımız çok önemli. Deniz filosu açısından dünyada 5. şirketiz. 4 sondaj gemisi, iki sismik gemisi, bir yüzer platformumuz ve destek gemimiz bize çok ciddi avantaj sağlıyor. Şu an bazı şirketler bizden denizde arama konusunda hizmet istiyor. Buna ilişkin bilgileri yakında ilan edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Gabar'da Esma Çevik ve Aybüke Yalçın ana sahasına üç saha daha eklediklerini bildiren Türkoğlu, bu sahaların ilavesiyle üretimin artacağı bilgisini verdi.

Türkoğlu, TPAO'nun 2024'de 113 milyar lira yatırım bütçesi bulunduğunu, bu yıl ise 143 milyar liralık bütçenin 37,6 milyarını yatırım olarak kullandıklarını kaydetti.

"Enerji bağımsızlığını, enerji güvenliğini temin etme yolunda çok büyük bir çaba içindeyiz"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Ahmet Berat Çonkar, 2020'den sonra gelişmelerin baş döndürücü bir hızla gerçekleştiğini belirterek, "Ortaya gururlandıran sonuçlar çıktı. Enerji bağımsızlığını, enerji güvenliğini temin etme yolunda çok büyük bir çaba içindeyiz. TPAO gibi şirketler zamanla piyasada rekabet içinde çalışan, zaman zaman iş yaptıkları firmalarla belli gizlilik anlaşmaları yapan, bazı süreçleri hassasiyetle yürütmesi gereken şirketlerdir. Burada bahsi geçen bir konu olan kuyu maliyetine ilişkin bilginin paylaşılmasının getirisi ne olacak? Finansal anlamda iyi yönetiliyor. Bunu söyleyebiliriz. Bu konuda hassasiyet bekliyoruz. Milli menfaatler için çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Çonkar, Irak ile tahkim davaları olduğunu ve sürecin devam ettiğini kaydetti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Nevzat Şatıroğlu ise TPAO'nun kurulduğu tarihten bu yana büyük bir emekle çalıştığını dile getirerek, "Bugün bir başarı varsa geçmiş yıllardaki çalışmaların sonucudur. Yurt dışı ve yurt içi üretimleriyle yıllık 275 bin petrol eş değer üretim gerçekleştirildi. Bunun ülkemizde katkısı 7 milyar dolar. Bizden sonra arkadaşlarımız da daha fazla katkı sağlayacaklar." diye konuştu.

Görüş ve önerilerin sunulmasının ardından Komisyonda, TPAO'nun 2021 ve 2022 yılı bilanço ve gelir tabloları ibra edildi.

Öte yandan Komisyonda, Turkish Petroleum Offshore Technology Center'a ait görüşmeler de tamamlandı.

Kaynak: AA

Ahmet Türkoğlu, Ekonomi, Türkiye, Enerji, Finans, TPAO, TPAO, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TPAO'nun 2022 Başarısı ve Gelecek Hedefleri - Son Dakika

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