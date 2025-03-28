Trabzon'da Bayram Tatlıları Yoğun İlgi Görüyor - Son Dakika
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Ekonomi

Trabzon'da Bayram Tatlıları Yoğun İlgi Görüyor

Trabzon\'da Bayram Tatlıları Yoğun İlgi Görüyor

Ramazan Bayramı yaklaşırken Trabzon'da Laz böreği ve Kocakarı gerdanına yoğun talep artışı yaşanıyor.

28.03.2025 10:27
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Trabzon'da Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla beraber tatlı imalathanelerinde yoğunluk yaşanıyor. En fazla talebi ise Laz böreği ve 'Kocakarı gerdanı' ismi verilen burmalı tatlı görüyor.

Trabzon'da Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala, bölgenin tescilli tatlıları Laz böreği ve Kocakarı gerdanına rağbet arttı. Ramazan ayı boyunca yoğun talep karşısında mesai yaparak siparişleri yetiştiren firmalar Türkiye'nin değişik illerinin yanı sıra yurtdışında da gelen taleplere yetişmeye çalışıyor.

Ramazan sofralarının vazgeçilmez tatlılarından olan Laz böreği ve kocakarı gerdanının imalatını yapan Dila Börek İşletmecisi Murat Çimşit, yaptığı açıklamada "Her Ramazan'da olduğu gibi bu yıl da yoğun geçirdik. Gün içerisinde yetiştiremediğimiz ürünleri mesaiye kalarak tamamlamaya çalıştık. Çok şükür işlerimiz yoğun. Bayram üstü oldukça hareketliyiz. İl dışından siparişlerimiz var. Siparişleri yetiştirmek için ekipçe gece 3-4'lere kadar çalışıyoruz. Vatandaşlar en çok burmalı, laz böreği ve su böreğine ilgi gösteriyor" dedi.

"Trabzon'un yanı sıra Türkiye'nin değişik illerinden de sipariş alıyoruz"

Laz böreği ve Kocakarı gerdanı tatlılarını yurtdışından talep olduğunu kaydeden Çimşit, "Burmalı dediğimiz tatlıya bizim yöremizde Kocakarı gerdanı diyorlar. Trabzon'a has bir tatlı. Bol fındıklı, tereyağlı bir ürünümüz. Burmalı tatlımızı iri fındıkla sarıyoruz. Tereyağı ile yağlıyoruz. Akabinde şerbetliyoruz. Laz böreği yufkaların arasına özel hazırlamış olduğumuz kreması var. Yumurta, tereyağ, süt ve nişasta karışımından elde ettiğimiz kremayı koyarak hazırlıyoruz. Her yufkanın arasını yağlıyoruz. Trabzon'un yanı sıra Türkiye'nin değişik illerinden de sipariş alıyoruz. En çok burmalı ve laz böreği siparişi oluyor. Özellikle Ankara, Bursa ve İstanbul'dan çok sipariş geliyor. Türkiye'nin yanı sıra yurtdışından da sipariş var" diye konuştu.

Tatlı ustası Melek Kurt ise en çok tutulan tatlı çeşidinin burmalı olduğunu kaydederek "Bol fındıklı bir tatlı. Tatlının püf noktası malzemenin kaliteli ve taze şekilde kullanılması. Yöremizde Kocakarı gerdanı diye geçiyor. Çocukluğumuzdan beri bildiğimiz bir tatlı" ifadelerini kullandı.

Büzüş büzüş görüntüsü nedeniyle 'Kocakarı gerdanı' olarak adlandırılıyor

Bazı yörelerde ismi 'Burmalı' olarak da bilinen Ramazanlar'ın vazgeçilmez tatlısı Doğu Karadeniz'de büzüş büzüş görüntüsü nedeniyle 'Kocakarı gerdanı' olarak adlandırılıyor.

Ramazan sofralarının vazgeçilmez tatlılarından olan 'Kocakarı gerdanı' ismi ile akıllarda tadı, ile damaklarda yer ediniyor. Trabzon'da bir çok işletme bu tatlı kültürünü yaşatmayı sürdürürken, oklava yardımı ile incecik açılıp içine fındık konulan yufkaların, tekrar oklava ile sarılıp büzülüp tepsiye yerleştirilmesi ve üzeri piştikten sonra şerbetlenmesi ile hazırlanan kıtır tatlı büyük ilgi görüyor.

Börek görünümlü tatlı: Laz Böreği

Adını yöre insanından alan ve iftar sofralarının vazgeçilmezi olan börek görünümlü tatlı olarak ta hafızalara kazınan Laz böreği, Ramazan ayında sofraları süslüyor. Kendisine has lezzeti ile dikkat çeken, yufkaların arasına konulan muhallebi ile yapılan şerbetli bir tatlı olan Laz böreği hem ismi ile şaşırtıyor hem de lezzeti ile kendine hayran bırakıyor. Özellikle Ramazan ayında hafif bir tatlı olması ile de vatandaşların ilgi gösterdiği Laz böreğinin sırrı ise doğal ürünler kullanılmasından geliyor. - TRABZON

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Trabzon'da Bayram Tatlıları Yoğun İlgi Görüyor - Son Dakika

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