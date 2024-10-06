Trendyol TEKNOFEST 2024 E-Ticaret Hackathonu tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Trendyol TEKNOFEST 2024 E-Ticaret Hackathonu tamamlandı

Trendyol, "TEKNOFEST Adana" kapsamında T3 Vakfı işbirliğiyle E-Ticaret Hackathonu'nu gerçekleştirdi.

06.10.2024 16:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol, "TEKNOFEST Adana" kapsamında T3 Vakfı işbirliğiyle E-Ticaret Hackathonu'nu gerçekleştirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Teknofest'in ilk e-ticaret hackatonuna Adana'nın Kürkçüler köyünde bulunan Yarının Köyleri Dijital Merkezi sahne oldu.

Hackathonda 16 takım 2 gün boyunca, yerel üreticilerin e-ticarete geçişini kolaylaştıracak teknolojiyi üretmek üzere mücadele etti.

Milli teknoloji ekosistemine katkı sağlamak ve sürdürülebilir kalkınmaya destek olmak hedefiyle gerçekleştirilen hackathonda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verilen 1'incilik ödülüne Hüseyin Emre Seyrek, Mehmet Egemen Uzun, Atahan Uz ve Ahmed Zee'den oluşan "BazLLaMa Is All You Need" takımı layık görüldü.

"Sebil" takımı (Ömer Kaan Gürbüz, Kaan Efe Keleş, Melih Coşğun, Murat Şahin) 2'nci olurken, "Kermit" takımı (Abdelrahman Ahmed Said, İbrahim Wahdan ve İsmail Furkan Atasoy) ise 3'üncü olarak hackathonu tamamladı.

2'nci ve 3'üncü takımın ödülleri, T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar tarafından Teknofest Kapanış Günü'nde verilecek.

İlk üçe giren takımlar sırasıyla 100 bin lira, 80 bin lira ve 60 bin lira ödülün sahibi oldu.

Şirketin standında festival boyunca yapay zeka atölyeleri, sanal gerçeklik deneyimleri gibi pek çok etkinlik gerçekleştirildi.

Standı Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Ankara Büyükelçisi Said Sani ez-Zahiri ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar da ziyaret etti.

Festivalde ayrıca Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin, Türkiye'nin ilk milli astronotu Alper Gezeravcı'ya, Türkiye Uzay Ajansı (TUA) ile Alper Gezeravcı'dan esinlenerek tasarlanan ve festival boyunca ziyaretçilerin beğenisine sunulan Milli Teknoloji Koleksiyonu tişörtlerinden hediye etti.

"Türkiye'deki üretim kalitesi çok yüksek"

Yarının Köyleri'nin hedeflerine uyumlu olarak tasarlanan E-Ticaret Hackathonu, açık kaynak kodlu çözümler üreterek yine açık kaynaklı model ve mimarilerin kullanmasını teşvik etti.

Hackathona katılan takımlar NLP (Doğal Dil İşleme), CV (Bilgisayarla Görü) ve multimodal teknolojilerini kullanarak, yerel üreticilerin uluslararası pazarlara ulaşmasına yardımcı olacak çözümler geliştirdi.

Trendyol ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) işbirliğiyle hayata geçirilen "Yarının Köyleri" projesi Türkiye'nin en kapsamlı kırsal kalkınma projeleri arasında yer alıyor.

İlk olarak Adana ve İzmir'de faaliyete geçen, sonrasında Sakarya ve Diyarbakır ile Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından projeye eklenen ve Hatay'da açılacak Dijital Merkezler'de yerel üreticilerin akıllı tarım uygulamaları, katma değerli ürün geliştirme ve e-ticaret konusunda bilgi ve deneyim kazanmaları amaçlanıyor. Merkezlerde ayrıca, çocuklara ve gençlere teknoloji alanında önemli beceriler kazandırılıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çağlayan Çetin, TEKNOFEST'in paydaşları arasında yer almaktan mutluluk duyduklarını belirterek, TEKNOFEST'in Türkiye'de teknoloji üretme bilincini güçlendirdiğini aktardı.

Yedi sene önce ilk adımları atılan festivalin, bugün geldiği noktada Türkiye'nin geleceğini inşa edecek gençlerin buluşma noktasına dönüştüğüne dikkati çeken Çetin, "TEKNOFEST'in ve bu etkinliğe katılan gençlerin azmiyle ülkemizin teknolojide pozitif olarak ayrışacağını düşünüyoruz. Son üç yıldır sponsor olarak destek verdiğimiz TEKNOFEST'in bu sene paydaşlarından biri olduk ve ilk e-ticaret hackathonunu düzenledik. Burada, öncelikle tüm katılımcı gençlerimize e-ticarette kullanılan teknolojileri anlattık ve onların bu teknolojilerle yerel üreticilerin dijitalleşmesini kolaylaştıracak yeni çözümler üretmelerini istedik. Bu istek, UNDP ile birlikte Adana Kürkçüler köyünde başlattığımız ve Türkiye'nin 5 farklı iline yaydığımız Yarının Köyleri projemizin hedefiyle bire bir örtüşüyor." ifadelerini kullandı.

Çetin, teknolojinin ve dijital hizmetlerin büyük bir rolü olduğuna inandıklarını kaydederek, Türkiye'deki üretim kalitesinin çok yüksek olduğuna ve bunu global pazarlara taşıyabilmek için e-ihracat yaptıklarına işaret etti.

Trendyol platformunda yüz binlerce üretici ve satıcının bulunduğu bilgisini paylaşan Çetin, "Şimdiye kadar 120 bin üreticimizi ihracata açtık. Bu projeler sayesinde köyden bir üretici, siparişlerinin yüzde 50'sini yurt dışından alır hale geldi. Trendyol olarak yurt dışına da yatırım yaparak Türkiye'nin ihracat gücünü artırmayı hedefliyoruz. Türkiye'nin önde gelen e-ihracat şirketi olarak, globalleşen ve dijitalleşen dünyada büyümeyi sürdüreceğiz." açıklamasını yaptı.

Kaynak: AA

Teknoloji, Teknofest, Trendyol, Ekonomi, Adana, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Trendyol TEKNOFEST 2024 E-Ticaret Hackathonu tamamlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:39 Küçük kıza şantaj yapıldığı iddia edilen videoyu yayınlayan 18 yaşındaki şahıs gözaltında Küçük kıza şantaj yapıldığı iddia edilen videoyu yayınlayan 18 yaşındaki şahıs gözaltında
14:25 İçişleri Bakanı Yerlikaya: Videonun kurgu olduğu belirlendi, kız çocuğu koruma altına alındı İçişleri Bakanı Yerlikaya: Videonun kurgu olduğu belirlendi, kız çocuğu koruma altına alındı
13:18 İstanbul Esenyurt’ta yoldan geçen sapık, kız çocuğunu elle taciz etti İstanbul Esenyurt'ta yoldan geçen sapık, kız çocuğunu elle taciz etti
12:56 Denizli’de 200 milyon euroluk dev vurgun Denizli'de 200 milyon euroluk dev vurgun
20:30 19 yaşındaki caninin kitaplığında kemik sıyırma bıçağı görüntülendi 19 yaşındaki caninin kitaplığında kemik sıyırma bıçağı görüntülendi
11:53 Mauro Icardi Wanda Nara ile barıştı Mauro Icardi Wanda Nara ile barıştı
11:39 Genç kadın, video çekerek intihar edeceğini söyledi: Sorumlusu ailemdir Genç kadın, video çekerek intihar edeceğini söyledi: Sorumlusu ailemdir
11:21 Bakanlığın kamu spotu, Demet Evgar’ı küplere bindirdi: Kalbim sıkışarak izledim Bakanlığın kamu spotu, Demet Evgar'ı küplere bindirdi: Kalbim sıkışarak izledim
11:13 Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe kongre üyesi oldu Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe kongre üyesi oldu
11:10 Türkiye sıcak hava balonu turizmi rekora koşuyor Türkiye sıcak hava balonu turizmi rekora koşuyor
11:00 Kanıt dizisinin başarılı oyuncusu Engin Benli: Babamı ve ablamı zamansız kaybettim Kanıt dizisinin başarılı oyuncusu Engin Benli: Babamı ve ablamı zamansız kaybettim
10:55 TBMM’de yeni oturma planı MHP, DEM Parti’nin yanına geçiyor TBMM'de yeni oturma planı! MHP, DEM Parti'nin yanına geçiyor
10:27 İki genç kızın vahşice katledilmesi sonrası Uraz Kaygılaroğlu’nun verdiği pozlara tepki yağıyor İki genç kızın vahşice katledilmesi sonrası Uraz Kaygılaroğlu'nun verdiği pozlara tepki yağıyor
10:20 Elektrikli hava taksi görücüye çıktı: İlk uçuş tarihi de belli oldu Elektrikli hava taksi görücüye çıktı: İlk uçuş tarihi de belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2024 17:15:09. #1.12#
SON DAKİKA: Trendyol TEKNOFEST 2024 E-Ticaret Hackathonu tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement