Trendyol TEKNOFEST 2024 E-Ticaret Hackathonu tamamlandı

Trendyol, "TEKNOFEST Adana" kapsamında T3 Vakfı işbirliğiyle E-Ticaret Hackathonu'nu gerçekleştirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Teknofest'in ilk e-ticaret hackatonuna Adana'nın Kürkçüler köyünde bulunan Yarının Köyleri Dijital Merkezi sahne oldu.

Hackathonda 16 takım 2 gün boyunca, yerel üreticilerin e-ticarete geçişini kolaylaştıracak teknolojiyi üretmek üzere mücadele etti.

Milli teknoloji ekosistemine katkı sağlamak ve sürdürülebilir kalkınmaya destek olmak hedefiyle gerçekleştirilen hackathonda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verilen 1'incilik ödülüne Hüseyin Emre Seyrek, Mehmet Egemen Uzun, Atahan Uz ve Ahmed Zee'den oluşan "BazLLaMa Is All You Need" takımı layık görüldü.

"Sebil" takımı (Ömer Kaan Gürbüz, Kaan Efe Keleş, Melih Coşğun, Murat Şahin) 2'nci olurken, "Kermit" takımı (Abdelrahman Ahmed Said, İbrahim Wahdan ve İsmail Furkan Atasoy) ise 3'üncü olarak hackathonu tamamladı.

2'nci ve 3'üncü takımın ödülleri, T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar tarafından Teknofest Kapanış Günü'nde verilecek.

İlk üçe giren takımlar sırasıyla 100 bin lira, 80 bin lira ve 60 bin lira ödülün sahibi oldu.

Şirketin standında festival boyunca yapay zeka atölyeleri, sanal gerçeklik deneyimleri gibi pek çok etkinlik gerçekleştirildi.

Standı Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Ankara Büyükelçisi Said Sani ez-Zahiri ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar da ziyaret etti.

Festivalde ayrıca Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin, Türkiye'nin ilk milli astronotu Alper Gezeravcı'ya, Türkiye Uzay Ajansı (TUA) ile Alper Gezeravcı'dan esinlenerek tasarlanan ve festival boyunca ziyaretçilerin beğenisine sunulan Milli Teknoloji Koleksiyonu tişörtlerinden hediye etti.

"Türkiye'deki üretim kalitesi çok yüksek"

Yarının Köyleri'nin hedeflerine uyumlu olarak tasarlanan E-Ticaret Hackathonu, açık kaynak kodlu çözümler üreterek yine açık kaynaklı model ve mimarilerin kullanmasını teşvik etti.

Hackathona katılan takımlar NLP (Doğal Dil İşleme), CV (Bilgisayarla Görü) ve multimodal teknolojilerini kullanarak, yerel üreticilerin uluslararası pazarlara ulaşmasına yardımcı olacak çözümler geliştirdi.

Trendyol ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) işbirliğiyle hayata geçirilen "Yarının Köyleri" projesi Türkiye'nin en kapsamlı kırsal kalkınma projeleri arasında yer alıyor.

İlk olarak Adana ve İzmir'de faaliyete geçen, sonrasında Sakarya ve Diyarbakır ile Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından projeye eklenen ve Hatay'da açılacak Dijital Merkezler'de yerel üreticilerin akıllı tarım uygulamaları, katma değerli ürün geliştirme ve e-ticaret konusunda bilgi ve deneyim kazanmaları amaçlanıyor. Merkezlerde ayrıca, çocuklara ve gençlere teknoloji alanında önemli beceriler kazandırılıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çağlayan Çetin, TEKNOFEST'in paydaşları arasında yer almaktan mutluluk duyduklarını belirterek, TEKNOFEST'in Türkiye'de teknoloji üretme bilincini güçlendirdiğini aktardı.

Yedi sene önce ilk adımları atılan festivalin, bugün geldiği noktada Türkiye'nin geleceğini inşa edecek gençlerin buluşma noktasına dönüştüğüne dikkati çeken Çetin, "TEKNOFEST'in ve bu etkinliğe katılan gençlerin azmiyle ülkemizin teknolojide pozitif olarak ayrışacağını düşünüyoruz. Son üç yıldır sponsor olarak destek verdiğimiz TEKNOFEST'in bu sene paydaşlarından biri olduk ve ilk e-ticaret hackathonunu düzenledik. Burada, öncelikle tüm katılımcı gençlerimize e-ticarette kullanılan teknolojileri anlattık ve onların bu teknolojilerle yerel üreticilerin dijitalleşmesini kolaylaştıracak yeni çözümler üretmelerini istedik. Bu istek, UNDP ile birlikte Adana Kürkçüler köyünde başlattığımız ve Türkiye'nin 5 farklı iline yaydığımız Yarının Köyleri projemizin hedefiyle bire bir örtüşüyor." ifadelerini kullandı.

Çetin, teknolojinin ve dijital hizmetlerin büyük bir rolü olduğuna inandıklarını kaydederek, Türkiye'deki üretim kalitesinin çok yüksek olduğuna ve bunu global pazarlara taşıyabilmek için e-ihracat yaptıklarına işaret etti.

Trendyol platformunda yüz binlerce üretici ve satıcının bulunduğu bilgisini paylaşan Çetin, "Şimdiye kadar 120 bin üreticimizi ihracata açtık. Bu projeler sayesinde köyden bir üretici, siparişlerinin yüzde 50'sini yurt dışından alır hale geldi. Trendyol olarak yurt dışına da yatırım yaparak Türkiye'nin ihracat gücünü artırmayı hedefliyoruz. Türkiye'nin önde gelen e-ihracat şirketi olarak, globalleşen ve dijitalleşen dünyada büyümeyi sürdüreceğiz." açıklamasını yaptı.