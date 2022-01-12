TSK'ya yeni güç! HÜRJET için seri üretim kararı alındı

Tarihte böyle bir hakem katliamı hiç görülmedi! İki takım da sahadan çekildi

Savunma Sanayii İcra Komitesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı.

HÜRJET'İN 18 MART'TA HAVALANMASI PLANLANIYOR

Toplantıda, TSK ve güvenlik birimlerinin kullandığı yerli ve milli sistemlere yenilerini eklemeye yönelik konular görüşüldü, önümüzdeki yıl ilk uçuşu planlanan HÜRJET için ilk etap seri üretim kararı alındı. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen uçağın 18 Mart 2023'te havalanması planlanıyor. Prototip versiyonun üretim ve montajına başlandı. Prototip versiyonlar, testlerde kullanılacak.

BAŞKA PROJELER DE KARARA BAĞLANDI

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen toplantıda, TSK ve güvenlik birimlerimizin kullandığı yerli ve milli sistemlerimize yenilerini eklemeye yönelik konular görüşülmüş, önümüzdeki yıl ilk uçuşu planlanan HÜRJET için ilk etap seri üretim kararı alınmıştır. Ayrıca muhtelif hava, kara ve deniz platformları, haberleşme ve bilgi sistemleri, mühimmat ve füzeler, ekipman ve teçhizatlar, modernizasyon, lojistik, siber güvenlik ve yapay zeka gibi alanlara yönelik çeşitli projeler karara bağlanmıştır" denildi.

"TÜRKİYE HEDEFLERİNE EMİN ADIMLARLA İLERLEYECEK"

Toplantıda özellikle kritik ve ileri teknolojilerin geliştirilmesinde Ar-Ge ve Ür-Ge'nin önemine dikkat çekildiği aktarılan açıklamada, "Savunma sanayiinde yurt dışından alınan her türlü teknolojinin ülkemizde geliştirilmesinin tam bağımsız savunma sanayii için mutlak gereklilik olduğu, sektörün bu alanda yaptığı çalışmalara desteğin süreceği vurgulanmıştır. Türkiye, bütün engellemelere aldırış etmeksizin yerli ve milli sistem ve teknolojilerin tasarımı, geliştirilmesi ve üretimindeki kararlılığıyla hedeflerine emin adımlarla ilerlemeye devam edecektir" ifadelerine yer verildi.

HÜRJET'İN ÖZELLİKLERİ