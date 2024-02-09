TÜBİTAK UZAY Proje Yöneticisi: Astronotların Dönüş Süreci Değerlendirildi

Ekonomi

TÜBİTAK UZAY Proje Yöneticisi Ömer Ataş, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın Dünya'ya dönüşüne ilişkin süreci değerlendirerek, "Astronotların standart olarak bir hafta gözlem altında tutulması ve adaptasyon sürecinin tamamlanması bekleniyor." dedi.

Gezeravcı'nın Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) Dünya'ya iniş yolculuğu, Türkiye Uzay Ajansı'nda (TUA) TÜBİTAK UZAY Grup Lideri Sadık Murat Yüksel moderatörlüğünde, Astronot Tuva Cihangir Atasever ve TÜBİTAK UZAY Kıdemli Başuzmanı Can Bayraktar'ın katılımıyla düzenlenen programda canlı yayınlandı.

Program süresince, Gaziantep, Konya ve Antalya'daki bilim merkezleri ile Bursa'daki Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi'ne (GUHEM) canlı bağlantılar gerçekleştirilerek gençlerin de sürece ortak olması sağlandı.

Ax-3 mürettebatının Dünya'ya iniş sürecini ABD'deki Axiom Space'in kontrol merkezinden takip eden TÜBİTAK UZAY Proje Yöneticisi Ataş da canlı bağlantıyla katıldığı programda, Gezeravcı ailesinin de inişi bölgeden takip ettiğini belirtti.

Ataş, suya inişten sonra hücum botlarla ilk ekibin astronotlara ulaştığına işaret ederek, "Gemiye alınmalarının ardından doktorlar kapsüllerin kapılarından birini açacak ve içeri girip astronotların durumunu kontrol edecek. Onları tek tek kapsülden çıkaracaklar. Astronotlar, kurtarma gemisi içerisinde bulunan kontrol odasına alınacak, ilk kontroller orada gerçekleşecek. İlk etapta su ve yemek ihtiyaçları karşılanacak. Uzay kıyafetlerini değiştirecekler, ardından gemiye inen helikopter vasıtasıyla yakındaki havaalanına geçecekler, sonra hemen Houston'a hareket edecekler. Suya indikten Houston'a kadar geçecek süre 5-6 saati bulacak. Astronotların standart olarak bir hafta gözlem altında tutulması ve adaptasyon sürecinin tamamlanması bekleniyor." diye konuştu.

Astronot Atasever de gençlerin ilgisinin tarifi güç bir onur ve mutluluk olduğunu dile getirerek, "Bu süreci gençlerle paylaşmak inanılmaz bir mutluluk. Gençler o kadar ilgili, meraklı ve anlamak istiyorlar ki onlardaki heyecanı görmek gerçekten bahtiyarlık sebebi." dedi.

Tarihinde ilk kez ISS'te Türkçe konuşulduğuna dikkati çeken Atasever, bu durumun paradigma değişikliğine sebep olacağını ve gençlerin de buna sahip çıkmasını umduğunu söyledi.

"Ay'a da Türkiye'nin adını yazdırmayı planlıyoruz"

TÜBİTAK UZAY Grup Lideri Yüksel de Gezeravcı'nın hilali ve yıldızı ait olduğu yere götürdüğünü belirterek, "Türkçe uzaydaydı. Bu da ayrı bir sevinç kaynağı. Hayatın her alanında olduğu gibi uzay teknolojilerini de kapsayabiliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Türk gençlerinin rol modellerinin artık astronotlar olacağının altını çizen Yüksel, astronotların hayatlarının da tıpkı hayran olunan futbolcular gibi ezberleneceğini umduğunu aktardı.

TÜBİTAK UZAY Kıdemli Başuzmanı Bayraktar da fırlatmadan itibaren uzayda geçen süreçte çok büyük heyecan duyduklarını ve gençlerin heyecanını gözlerinden okuduklarını anlattı. Milli Uzay Programı kapsamındaki diğer hedeflere de işaret eden Bayraktar, "Önce Ay'a sert iniş, daha sonra yumuşak inişle Ay'a da yine Türkiye'nin adını yazdırmayı planlıyoruz." dedi.