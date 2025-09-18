Tüpraş İzmit Rafinerisi Global Lighthouse Network'te

Tüpraş'ın İzmit Rafinerisi, operasyonel verimlilik, çeviklik ve sürdürülebilirlik anlamında önemli kazanımlar sağladığı tedarik zincirinin uçtan uca dijital dönüşümüyle Dünya Ekonomik Forumu'nun Sanayi 4.0'ın en iyi örneklerine yer verdiği Global Lighthouse Network'e seçildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Koç Topluluğu, dijital dönüşüm, inovasyon ve Ar-Ge çalışmalarına öncülük ettiği gelişmiş üretim tesisleriyle küresel ölçekte örnek gösterilmeyi sürdürüyor.

Tüpraş, İzmit Rafinerisi'nde fuel oil'den katma değerli ürünler elde etmeyi sağlayan Fuel Oil Dönüşüm Projesi kapsamında tedarik zincirinin her halkasında birçok dijitalleşme projesini hayata geçirdi.

Üretim tesisinin Global Lighthouse Network'e seçilmesini sağlayan Uçtan Uca Tedarik Zinciri Dönüşüm Programı, rafineriden müşteriye tüm operasyonel zinciri kapsayan yenilikçi bir model üzerine inşa edildi. Bu çerçevede zincirin sonunda yer alan ürünlere dair taleple ilgili tahmin doğruluk oranı çeşitli dijital araçlarla yükseltildi. İleri planlama ve optimizasyon çözümleri lojistik doğruluğu ve operasyonel esneklikler artırıldı, zincirin her aşamasında nakit akış yönetimi ön plana çıkarıldı.

Program, ortalama kara tankeri yükleme sürelerinin yüzde 75 oranında kısaltılmasını ve zamanında teslimat oranlarının yüzde 85'ten yüzde 95'e çıkarılmasını sağlayarak müşteri memnuniyetini artırdı.

Operasyonel kazanımlar aynı zamanda çevresel sürdürülebilirliğe de somut faydalar sağladı. 2024 yılında karbon emisyonları 2022 yılına kıyasla yüzde 8 oranında, su tüketimi ise yüzde 31 oranında azaltıldı. Çevresel kazanımlar, şirketin 2050 yılında karbon nötr olma taahhüdünü desteklerken Türkiye'nin enerji sektöründeki sürdürülebilir dönüşüm vizyonuna da katkı sağladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Koç Holding Üst Yöneticisi (CEO) Levent Çakıroğlu, bu küresel başarıyı topluluklarının ulaştığı dijital olgunluğu, farklı sektörlerde ve üretimin hemen her alanında öncülük ettikleri ilerlemeyi göstermesi açısından kıymetli bulduklarını kaydetti.

Koç Topluluğu olarak aralıksız geliştirdikleri üstün kurumsal yetkinlikleriyle 2026'da kutlayacakları ikinci yüzyıla kararlılıkla ilerlediklerini ifade eden Çakıroğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Dünya Ekonomik Forumu tarafından Sanayi 4.0 uygulamalarını en başarılı şekilde hayata geçiren şirketlerin dahil edildiği Global Lighthouse Network'te 5 üretim tesisimizle yer almaktan gurur duyuyoruz. Bu küresel başarıyı, 2016 yılından bu yana uyguladığımız Dijital Dönüşüm Programı'nın katkılarıyla ulaştığımız dijital olgunluğu, farklı sektörlerde ve üretimin hemen her alanında öncülük ettiğimiz ilerlemeyi göstermesi açısından kıymetli buluyoruz. Global Lighthouse Network'e seçilen akıllı fabrikalarımız, dijital dönüşüm vizyonumuzun uluslararası düzeyde bir kez daha tescil edilmesi anlamına geliyor."

Çakıroğlu, Beko'nun Romanya'daki çamaşır makinesi, Eskişehir'deki buzdolabı ve Ankara'daki bulaşık makinesi işletmeleri ile Ford Otosan'ın Kocaeli Fabrikası'ndan sonra Tüpraş İzmit Rafinerisi'nin de bu itibarlı ağa dahil olmasından mutluluk duyduklarını belirterek, "Tüpraş'ın bu başarısı, dijital dönüşüm ve tedarik zinciri yönetiminde sergilediği güçlü liderliği ve Türkiye'nin enerji altyapısındaki kritik rolünü yansıtıyor. Talep tahmini, lojistik doğruluk ve operasyonel verimlilikte kaydettiğimiz gelişmeler yalnızca Tüpraş'ın değil, ülkemizin küresel enerji tedarik zincirindeki stratejik rolünün güçlendiğinin de somut bir göstergesi." ifadelerini kullandı.