Türk E-Ticareti İçin Stratejik Üçgen - Son Dakika
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Ekonomi

Türk E-Ticareti İçin Stratejik Üçgen

Türk E-Ticareti İçin Stratejik Üçgen

WORLDEF, Türk markalarının Dubai ve Riyad'da uluslararası alıcılarla buluşmasını sağlıyor.

17.05.2025 11:14
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WORLDEF Kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Ömer Nart, Türk e-ticaret markalarının sınır ötesi pazarlara açılmasını kolaylaştırmak amacıyla İstanbul, Dubai ve Riyad arasında stratejik bir e-ticaret üçgeni kurduklarını belirterek, "Geçen yıl Dubai'de 35 Türk üreticiyi uluslararası alıcılarla buluşturduk, ekimde Riyad'da çok daha büyük bir ilgiyle karşılaşmayı bekliyoruz." dedi.

WORLDEF İSTANBUL 2025 kapsamında AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Nart, etkinliğin 12'ncisini İstanbul'da düzenlediklerini söyledi.

WORLDEF'in geçen yıl ilk kez Dubai'de gerçekleştirildiğini, bu yıl da ekimde ilk WORLDEF Riyad fuarının düzenleneceğini kaydeden Nart, gelecek yıl şubatta ise WORLDEF Dubai'nin ikincisini gerçekleştireceklerini belirtti.

Nart, bu üç merkez arasında oluşturulan yapının Türk e-ticaret ve perakende markaları açısından önemli olduğunu vurguladı.

Türk e-ticaret markalarının sınır ötesi pazarlara açılmasını kolaylaştırmak amacıyla İstanbul, Dubai ve Riyad arasında stratejik bir e-ticaret üçgeni kurduklarını dile getiren Nart, "Geçen yıl Dubai'de 35 Türk üreticiyi uluslararası alıcılarla buluşturduk, ekimde Riyad'da çok daha büyük bir ilgiyle karşılaşmayı bekliyoruz. Biz bu etkinlikleri planlarken çok uluslu, çok katılımı bir planlama yapıyoruz. Bu yıl da sınır ötesi satış potansiyeli yüksek firmaları bu pazarlara taşımayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Etkinliklerin çok uluslu ve geniş katılımlı bir anlayışla tasarlandığını aktaran Nart, Türk markalarının dijital altyapı destekli sistemlerle ihracatlarını kolaylaştırmak istediklerini belirtti.

Nart, "Geleneksel ihracat yapacağınız zaman ilgili ülkede showroom açma, oranın masrafları gibi zorluklar var. Ama e-ticarette büyük platformların içine girdiğiniz zaman çok hızlı şekilde doğru altyapıyı oturttuğunuzda hızlı başlangıç yapma imkanınız var. Dolayısıyla aslında bu hızlı başlangıcı yapabilecekleri, servis sağlayıcı altyapısını bu etkinliklerde tüm taraflara sunmuş oluyoruz." dedi.

FINTECHX ile e-ticaretin finansal boyutu ele alınacak

WORLDEF'in yeni etkinliği olan "FINTECHX" ile e-ticaretin finansal boyutunu ele alacaklarını kaydeden Nart, bu yıl 24-25 Eylül'de Sapanca'da düzenlenecek etkinliğe 20'den fazla ülkeden katılım beklediklerini belirtti.

"E-ticaretin iki tane kanalı var. Biri logistik, biri fintech. Biz de fintech alanında önemli bir boşluk görüyoruz. Ürünü göndermeden önce ürünün tahsilatını yapabiliyor olmanız lazım e-ticarette." diyen Nart, etkinliğin amacının yerli fintechleri sınır ötesi iş ortaklarıyla buluşturmak olduğunu söyledi.

Nart, etkinliğin aynı zamanda potansiyel müşteri ve servis sağlayıcıları buluşturacak bir platform olacağını dile getirdi.

Yapay zeka, e-ticarette yeni çağın kapısını açtı

Etkinlikte yapay zekanın sektöre etkisinin en çok tartışılan başlıklar arasında yer aldığını söyleyen Nart, teknolojinin müşteri deneyimi ve operasyonel süreçlerde dönüşüm yaptığını vurguladı.

Nart, büyük bir devrim olarak tanımlanabilecek yapay zekanın avantaj ve dezavantajlarıyla birlikte iş yapış şekillerine yön verdiğini kaydederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yapay zeka insan sevmiyor. 10 kişinin yapacağı işi bir kişi yapmaya başlıyor. Müşteri hizmetleri, içerik yönetimi, veri girişi, sosyal medya gibi birçok işi artık tek kişiyle yapmak mümkün. Örneğin, kısa süre önce bir projede yapay zeka destekli aramalar gerçekleştirdik, insanlar binde bir oranında bunun yapay zeka olduğunu fark etti. Yapay zeka robotu baya aradı, sohbet etti, kimilerine randevular verdi, her iki tarafa da takvim attı. Bunu yapay zeka yaptı. Bilgilendirme isteyene WhatsApp'tan mesaj attı, SMS attı. Yani biz normal şartlar altında belki 50 kişiyle yapacağımız bir operasyonu yapay zeka ile 2 günde yaptık ve sonuçları beni de çok fazla şaşırttı."

Yapay zekanın ilerleyen süreçte iş gücüne olan ihtiyacı azaltacağını dile getiren Nart, "Artık insansız fabrikalar, karanlık üretim alanları konuşuluyor. Agentic AI kavramı yükseliyor. Önümüzdeki yıllarda bir kişinin yönettiği unicorn ya da dekacorn şirketler göreceğiz. Yapay zeka kullananlar, kullanmayanlara karşı üstünlük sağlayacak." ifadesini kullandı.

" Türkiye'nin sınır ötesi e-ticarette ciddi avantajı var"

Nart, sınır ötesi ticaretin Türkiye açısından stratejik fırsatlar sunduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Mesela bugün Galina Express burada aramızda. Kuzey Irak'tan geldiler. Irak piyasasının Türk markalarına ihtiyacı var ve Galina olarak burada bugün bu misyonu üstlenmek üzere bu etkinliğe katılmış oldular. Aynı şekilde Azerbaycan'da da öyle. Diğer taraftan Balkanlarda Romanya, Bulgaristan, Yunanistan oralarda da yine çok ciddi bir açılım var. Yine, günde 100 ton Türkiye'den çıkış var Riyad'a. Bu operasyonlar kapıdan kapıya teslimat oluyor. Baktığınız zaman bundan 10-15 sene önce belki hayal bile edilemezdi. Bugün gelinen bu noktada artık arada aracılar, toptancılar, distribütörler ciddi anlamda eleniyor."

Dünya genelinde e-ticaret hacminin gelecek beş yıl içinde 8-9 trilyon dolara ulaşmasının beklendiğini vurgulayan Nart, bunun 2-2,5 trilyon dolarlık kısmının sınır ötesi ticaretten oluşacağını ifade etti.

Nart, "Bu sürece adapte olmayan markalar için ciddi riskler var. Geleneksel perakende daralıyor. E-ticaret artık ana akım ticaretin kendisi olacak." diye konuştu.

Kaynak: AA

Teknoloji, istanbul, Ekonomi, Finans, Riyad, Dubai, CEO, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türk E-Ticareti İçin Stratejik Üçgen - Son Dakika

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