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Türk-İş Başkanı: Asgari ücret komisyonunda bir ilke imza atılacak, 2 kadın 2 erkek olacak komisyonda - Son Dakika

Türk-İş Başkanı: Asgari ücret komisyonunda bir ilke imza atılacak, 2 kadın 2 erkek olacak komisyonda

Son Güncelleme: 16.10.2023 16:10

Kasım ayının 20'sinden sonra asgari ücret komisyonunun kurulacağını belirten Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, ''Belki Türkiye'de şimdiye kadar hiç kurmadığımız şekilde komisyon kuracağız. 2 kadın, 2 erkek olacak komisyonda. Yani ne olması gerekiyorsa orada oturanlar karar verecekler. Sendikacılar da onlara uyacaklar'' ifadelerini kullandı.

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, sendikaların aynı amaca hizmet ettiği sürece başarıya ulaşabileceğini belirterek, "Allah nasip ederse kasımın 20'sinden sonra yeni asgari ücret komisyonu kuracağız. Belki Türkiye'de şimdiye kadar hiç kurmadığımız şekilde komisyon kuracağız. 2 kadın, 2 erkek olacak komisyonda" dedi.

"TABLO BAŞTA SENDİKALAR OLMAK ÜZERE BU ÜLKEYE YAKIŞMIYOR"

Tekgıda-İş Sendikası Kocaeli İl Temsilciliğini ziyaretinde basın toplantısı düzenleyen Atalay, çalışma hayatındaki sorunların kılıf değiştirerek de olsa devam ettiğini söyledi. Atalay, sadece yüzde 14'ü örgütlü bir toplumda temsilcilik yaptıklarını ve bu tablonun başta sendikalar olmak üzere ülkeye yakışmadığını ifade etti.

"BEBEKTEN, KADINDAN, ÇOCUKTAN NE İSTİYORSUN?"

Kovid-19 salgını, Rusya- Ukrayna savaşı, Kahramanmaraş merkezli depremler ve son olarak İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarının gündemde olduğuna değinen Atalay, "İsrail, vahşice, çoluk çocuk, kadın öldürmeye devam ediyor. Deniyor ki, 'Hamas yaptı.' Git Hamas'la mücadeleni yap, git Hizbullah'la mücadeleni yap. Bebekten, kadından, çocuktan ne istiyorsun?" diye konuştu.

HERKESİN EMEKTEN YANA TAVIR ALMA MECBURİYETİ BULUNDUĞUNU VURGULADI

Atalay, çalışma hayatında ise siyasi görüşler farklı olsa da herkesin emekten yana tavır alma mecburiyeti bulunduğunu vurgulayarak, "Özellikle biz kendimizi sorgulayalım. Biz işçiler, sendikalar, ne zaman kayıkta küreği aynı istikamette çekersek başarıya ulaşırız ama birimiz A'ya birimiz B'ye gittiğimiz müddetçe sermaye, patronlar bizi kullanmaya devam eder." değerlendirmesinde bulundu.

"ASGARİ ÜCRET KOMİSYONUNDA 2 ERKEK 2 KADIN OLACAK"

Geçici işçilerin sorununu anlattıklarını, taşeron sorununu da anlatmaya devam ettiklerini vurgulayan Atalay, seçim öncesi taşeron meselesine ilişkin başlatılan çalışmaların sonuçlandırılmasını talep etti. Atalay, önümüzdeki günlerde asgari ücretle ilgili görüşmelerin başlayacağını anımsatarak, şunları söyledi; "Kasımın 20'sinden sonra komisyonu kurarız. Bu masada asgari ücretli otursun, biz oturmayalım. Asgari ücreti 20 senedir anlatıyorum. Sendikalarda asgari ücretli işçi yok. Sendikanın olduğu yerde aile yardımı, ikramiye, servis, yemek olur. 8 milyon işçi, sanki bizim üyemiz, ailemizin parçası gibi gayret sarf ediyoruz. Allah nasip ederse kasımın 20'sinden sonra yeni asgari ücret komisyonu kuracağız. Belki Türkiye'de şimdiye kadar hiç kurmadığımız şekilde komisyon kuracağız. 2 kadın, 2 erkek olacak komisyonda. Yani ne olması gerekiyorsa orada oturanlar karar verecekler. Sendikacılar da onlara uyacaklar."

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Türk-İş Başkanı: Asgari ücret komisyonunda bir ilke imza atılacak, 2 kadın 2 erkek olacak komisyonda - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türk-İş Başkanı: Asgari ücret komisyonunda bir ilke imza atılacak, 2 kadın 2 erkek olacak komisyonda - Son Dakika
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