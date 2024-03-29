Türk Turizm Sektörü, Bu Yıl Rus Turist Sayısında Rekor Bekliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Türk Turizm Sektörü, Bu Yıl Rus Turist Sayısında Rekor Bekliyor

Türk Turizm Sektörü, Bu Yıl Rus Turist Sayısında Rekor Bekliyor

Türk turizm sektörü, bu yıl Rus turist sayısında geçen yıl kaydedilen 6 milyon konuk sayısının geride bırakılacağını öngörüyor. Türkiye, özellikle 2000'li yılların başından itibaren Ruslar için en popüler tatil destinasyonu haline geldi. Rusya, geçen yıl 6 milyonu aşkın kişiyle Türkiye'ye en çok turist gönderen ülkeler arasında ilk sırada yer aldı. Türk Hava Yolları gibi firmaların yaptığı sık uçuşlarla ulaşım kolaylığı konusunda da ön plana çıkan Türkiye, turizm için büyük bir pazar olan Rusya'nın ilgisini çekmeye devam ediyor. Turizm sektörü yetkilileri, 2024'ün Türkiye için iyi bir turizm sezonu olacağını ve Alanya'nın öne çıkacağını belirtiyor.

29.03.2024 11:18  Güncelleme: 11:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk turizm sektörü, bu yıl Rus turist sayısında geçen yıl kaydedilen 6 milyon konuk sayısının geride bırakılacağını öngörüyor.

Türkiye, özellikle 2000'li yılların başından itibaren Ruslar için en popüler tatil destinasyonu haline geldi. Her yıl milyonlarca Rus turist, başta Antalya, İzmir ve İstanbul olmak üzere Türkiye'yi ziyaret ediyor.

Rusya, geçen yıl 6 milyonu aşkın kişiyle Türkiye'ye en çok turist gönderen ülkeler arasında ilk sırada yer aldı.

İklimi, doğası, zengin mutfağı, gelişmiş altyapısı ve hizmet sektöründeki kalitesiyle rakiplerinin önüne geçmeyi başaran Türkiye, Türk Hava Yolları gibi firmaların yaptığı sık uçuşlarla ulaşım kolaylığı konusunda da ön plana çıkıyor.

Tur şirketi Lisav Travel'in Başkanı Bahattin Abi, Türk ve Rus turizmcilerin yoğun ilgi gösterdiği Moskova Uluslararası Turizm Fuarı'nda AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, Rusya'nın Türk turizmciler için her zaman önemli bir pazar olduğunu söyledi.

Türkiye'nin de Rusya için önemli bir destinasyon olduğunu belirten Abi, "Geçen sene 6 milyon civarı Rus turist ağırladık Türkiye'de. Bu sene bu rakamı daha da yukarılara çekeceğimize inanıyorum." dedi.

Abi, Rusya'nın "sonu gelmeyen büyük bir pazar" olduğunu dile getirerek, "Yeni havalimanının açılması da transit uçuşlarda çok büyük bir etki yarattı. Bu yıl rahatlıkla 6 milyonu aşacağımıza inanıyorum." diye konuştu.

Turizm için yetkililerden yurt içi ve dışında daha fazla organizasyon yapılması için destek beklediklerini ifade eden Abi, 2024'ün iyi bir turizm sezonu olacağını belirtti.

"Yetkililer, 2024'ün Alanya'nın yılı olacağını söylüyor"

Alanya Turizm Tanıtma Vakfı Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu da Alanya'nın çok bilinen bir yer olduğunu, Rusya- Ukrayna Savaşı'ndan sonra daha da bilinir hale geldiğini söyledi.

Alanya'nın güvenli olmasının ön önemli tercih nedeni olduğunu dile getiren Dahaoğlu, "Geçen yıllardan bu yana gelen turistlerin mutlu bir şekilde ülkelerine dönmesi ve anlatmasıyla daha fazla turist almaya başladık. Konuştuğumuz yetkililer, 2024'ün Alanya'nın yılı olacağını söylüyor." ifadesini kullandı.

Ulaşımın önemine işaret eden Dahaoğlu, yaptırımlar nedeniyle uçuşların etkilendiğini ve bu sebeple daha fazla kapasite yaratacak çözümler bulunmasını beklediklerini vurguladı.

Dahaoğlu, turizmin hassas bir denge üzerine kurulduğuna işaret ederek, "İnsanların Alanya'yı tercih etmesindeki en büyük nedenlerden biri, güvenli bir liman ve huzur şehri olması. Aslında Türkiye'nin her yeri başarılı bu konuda. Gerçekten de destinasyon anlamında, fiyat dengesi ve kalite anlamında bu işi birçok ülkeden daha iyi yapıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Türkiye, uygun fiyatlı bir tatil merkezi olmaya devam ediyor"

Mehmet Dahaoğlu, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın tüketici bütçesi de olumsuz etkilendiğini, Türkiye'deki turizmcilerin ise kaliteden ödün vermemek adına fiyat yükseltmek zorunda kaldıklarını söyledi. Bunlara rağmen Türkiye'nin uygun fiyatlı bir tatil merkezi olmaya devam ettiğini vurgulayan Dahaoğlu, "En azından Ruslar için özellikle bu sene 6 milyon rakamını geçeceğimizi düşünüyorum. Yeter ki uçakların kanatlarına zeval gelmesin." diye konuştu.

Rus turistlerin Türkiye sevgisi

Fuarın ziyaretçilerinden Rusya vatandaşı Veronika, Türkiye'yi sıklıkla ziyaret ettiğini ve çok beğendiğini söyledi.

Türkiye'nin, özellikle şu anda en rahat gidebildikleri ülkelerden olduğuna işaret eden Veronika, "Türkiye'yi özellikle ulaşım kolaylığı, uçağa atlayıp az bir sürede gidebilmemiz açısından çok seviyorum. Denizi de çok güzel." dedi.

Veronika, en yakın zamanda Türkiye'yi tekrar ziyaret etmek istediğini belirterek, "O kadar gitmeme rağmen İstanbul'a hala gitmedim. İstanbul'u görmek istiyorum. Tarih açısından özellikle. Kapadokya'ya gitmek de yine gelecek planlarım arasında yer alıyor." ifadesini kullandı.

Rus Vlada da Türkiye'nin çok güzel bir ülke olduğunu dile getirdi. "Türkiye şüphesiz güzel bir ülke, herkese, her zevke göre tatil yapabilirsiniz." diyen Vlada, Türk mutfağını da çok beğendiğini söyledi.

Bu yıl da Türkiye'yi ziyaret etmek istediğini belirten Vlada, "Türkiye herkese hitap eden bir tatil yeri. Tarihi bir tatil yaparak tarihi mekanları gezmek veya Türkiye'nin güney kıyı şeridinde plaj tatilini seçmek mümkün." diye konuştu.

Kaynak: AA

Türk Hava Yolları, İstanbul, Antalya, Türkiye, Alanya, turist, İzmir, Rusya, Turizm, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türk Turizm Sektörü, Bu Yıl Rus Turist Sayısında Rekor Bekliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • DSİ, İvriz Sağ Sahil Sulama Projesi ile Ereğli'de tarım arazilerini sulamaya kavuşturacak
    12:01 DSİ, İvriz Sağ Sahil Sulama Projesi ile Ereğli'de tarım arazilerini sulamaya kavuşturacak

    Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, İvriz Sağ Sahil Sulama Projesi ile Ereğli ilçesinde 247 bin 500 dekar tarım arazisinin borulu şebeke sulamaya kavuşacağını bildirdi. Proje sayesinde yaklaşık 25 bin kişiye istihdam olanağı ile yıllık 635 milyon lira gelir artışı sağlanacak.

  • ATO Başkanı Gürsel Baran: İş dünyası enflasyonla mücadeleye hazır
    11:56 ATO Başkanı Gürsel Baran: İş dünyası enflasyonla mücadeleye hazır

    Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, iş dünyası olarak enflasyonla mücadele sürecinde üzerlerine düşeni yapmaya hazır olduklarını ifade etti. Baran, enflasyonun işletmelerin gelir-gider dengesini bozduğunu belirtirken, Türkiye ekonomisinin geçen yıl yüzde 4,5 büyüdüğünü ve enflasyonla mücadelede başarıya ulaşacaklarına inandıklarını söyledi.

  • Trabzon'un Akçaabat ilçesinde kuru beton santrali faaliyete alındı
    11:53 Trabzon'un Akçaabat ilçesinde kuru beton santrali faaliyete alındı

    Trabzon'un Akçaabat ilçesinde bulunan kuru beton santrali hizmete açıldı. Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, santralin yol bakım, onarım ve yapım süreçlerini hızlandıracağını belirtti. Ayrıca, yerli kaynakların kullanılacağı altyapı projeleri ve inşaatlarda betonlama işlemlerinin daha kaliteli ve hızlı bir şekilde gerçekleştirileceği ifade edildi.

  • Sinop'ta iklim değişikliği ve gal arısı kestane balı rekoltesini düşürdü
    11:48 Sinop'ta iklim değişikliği ve gal arısı kestane balı rekoltesini düşürdü

    Sinop'ta iklim değişikliği ve gal arısı zararlısının etkisiyle kestane balı rekoltesinde düşüş yaşanıyor. Arıcılar, arıların kış aylarında yeteri kadar uyuyamaması ve ilkbahar yağışlarının koloni çoğalmasını engellemesi nedeniyle endişeli. Ayrıca, kestane çiçeklerinin yağmur nedeniyle yıkanması ve gal arısının kestane ağaçlarına zarar vermesi de bal üretimini olumsuz etkiliyor. Arıcılar, iklim değişikliğiyle mücadele etmenin mümkün olmadığını belirterek, uyum sağlamak gerektiğini vurguluyor.

  • TAİDER Yapay Zeka Paneli: Yapay Zeka Diyalogları: Back to the Future
    11:42 TAİDER Yapay Zeka Paneli: Yapay Zeka Diyalogları: Back to the Future

    Türkiye Aile İşletmeleri Derneği (TAİDER), yapay zeka ile ilgili düzenlediği panelde, yapay zekanın konumu ve kullanım alanları ele alındı. Panelde, yapay zekanın aile işletmelerindeki sürdürülebilirlik üzerindeki önemi vurgulandı ve yapay zekanın aile şirketleri için bir dönüşüm aracı haline geldiği belirtildi.

  • Malatya'da inşaat sektörü seçim sonrası canlanmayı bekliyor
    11:41 Malatya'da inşaat sektörü seçim sonrası canlanmayı bekliyor

    Malatya'da yapılacak yerel seçimlerin ardından inşaat sektöründe ciddi bir artış ve hareketlilik bekleniyor. Deprem bölgelerinde konut ihtiyacının karşılanmasıyla birlikte sektörde istihdam ve konut ihtiyacında rahatlama olması öngörülüyor. İnşaat Mühendisi Musa Karagöz, kredi sorununun giderilmesi ve yeni yapılan deprem konutlarıyla birlikte güvenli ve yaşanabilir konutlar üretileceğini belirtti.

  • Manisa'da Kiraz Üreticileri Bereketli Bir Sezon Bekliyor
    11:37 Manisa'da Kiraz Üreticileri Bereketli Bir Sezon Bekliyor

    Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, kiraz ağaçlarının çiçeklerinin bolluğu üreticileri yeni sezon için umutlandırdı. Üreticiler, zirai mücadele ve ağaç bakım çalışmalarını sürdürerek bereketli bir sezon bekliyor. Kirazın aromasının buraya özgü olduğunu belirten üreticiler, bu yıl daha iyi bir rekolte beklediklerini ifade etti.


11:23 Cübbeli Ahmet’ten tartışma yaratacak çıkış: Yeniden Refah ve Saadet’e oy vermek caiz değil Cübbeli Ahmet'ten tartışma yaratacak çıkış: Yeniden Refah ve Saadet'e oy vermek caiz değil
10:53 Prof. Dr. Özlü’den Japonya’da hızla yayılan salgına yönelik uyarı: Kalıcı hasarlar bırakabilir Prof. Dr. Özlü'den Japonya'da hızla yayılan salgına yönelik uyarı: Kalıcı hasarlar bırakabilir
10:03 Mehmet Şimşek açıkladı: Dünya Bankası’ndan 1,5 milyar dolarlık kaynak temin ettik Mehmet Şimşek açıkladı: Dünya Bankası'ndan 1,5 milyar dolarlık kaynak temin ettik
03:15 İsrail, Suriye’yi savaş uçaklarıyla vurdu En az 36 asker hayatı kaybetti, çok sayıda yaralı var İsrail, Suriye'yi savaş uçaklarıyla vurdu! En az 36 asker hayatı kaybetti, çok sayıda yaralı var
00:21 YSK, iftar saatinde oy sayımına ara verilmesi talebini reddetti YSK, iftar saatinde oy sayımına ara verilmesi talebini reddetti
11:47 Taraftarların gözü kulağı yoldaydı İsmail Kartal ve takımı, lige devam etmek istiyor Taraftarların gözü kulağı yoldaydı! İsmail Kartal ve takımı, lige devam etmek istiyor
11:46 Tamer Karadağlı’nın “Rezalet, utanç kaynağı“ diyerek şikayet ettiği bina bakanlığın çıktı Tamer Karadağlı'nın "Rezalet, utanç kaynağı" diyerek şikayet ettiği bina bakanlığın çıktı
11:10 Seren Serengil, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu destekleyeceğini duyurdu Seren Serengil, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu destekleyeceğini duyurdu
11:03 İsmail Kartal, yıldız futbolcunun biletini kesti: Kendine kulüp bul İsmail Kartal, yıldız futbolcunun biletini kesti: Kendine kulüp bul
10:56 MİT Başkanı Kalın, ABD Temsilciler Meclisi üyeleriyle görüşecek MİT Başkanı Kalın, ABD Temsilciler Meclisi üyeleriyle görüşecek
10:23 Papa Francis, Paskalya Yortusu kapsamında hapishanedeki 12 kadın mahkumun ayaklarını yıkayıp öptü Papa Francis, Paskalya Yortusu kapsamında hapishanedeki 12 kadın mahkumun ayaklarını yıkayıp öptü
10:19 Dolar, euro bugün ne kadar İşte kurlardaki tablo Dolar, euro bugün ne kadar? İşte kurlardaki tablo
10:14 Takımı ligden çekecekler mi Fenerbahçe’nin tarihi kongresi için kim ne dedi Takımı ligden çekecekler mi? Fenerbahçe'nin tarihi kongresi için kim ne dedi?
09:54 Park halindeki kamyoneti çalan kadın ve sevgilisi tutuklandı Park halindeki kamyoneti çalan kadın ve sevgilisi tutuklandı
09:49 Otobüste infial yaratan görüntü Kadına bakarak ulu orta kendini tatmin etti Otobüste infial yaratan görüntü! Kadına bakarak ulu orta kendini tatmin etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2024 12:02:31. #1.13#
SON DAKİKA: Türk Turizm Sektörü, Bu Yıl Rus Turist Sayısında Rekor Bekliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement