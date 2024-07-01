Türkiye, 2023 yılında tarımsal hasıla ile Avrupa\'da birinci, dünyada ilk 10 ülke arasında yer aldı

Ekonomi

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Gıda ve Tarım Örgütü ile Dünya Bankası verilerine göre, 2023 yılında elde edilen 68,5 milyar dolarlık tarımsal hasıla ile Türkiye'nin, Avrupa'da 1'inci, dünyada ilk 10 ülke arasında yer aldığını duyurdu.

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Çiftçilerimizin alın teri, ülkemiz ekonomisine değer katmayı sürdürüyor. FAO ve Dünya Bankası verilerine göre, 2023 yılında elde edilen 68,5 milyar dolarlık tarımsal hasıla ile Türkiye, Avrupa'da 1'inci, dünyada ise ilk 10 ülke arasında yer aldı. Bu başarıda emeği geçen tüm sektör paydaşlarımızı gönülden kutluyorum" dedi. Bakan Yumaklı'nın paylaştığı görselde de Türkiye'nin bir önceki yıla göre 2023'de yüzde 16'lık tarımsal hasıla artışı ile Avrupa'da 1'inci, dünyada ilk 10 ülke arasında yer aldığı belirtildi.