Türkiye 41 bilim merkeziyle geleceğin kaşiflerini yetiştiriyor

02.03.2026 11:28
Toplumda bilim kültürünü yaygınlaştırmak ve teknolojiyi her yaştan birey için ulaşılabilir kılmak amacıyla yapılan bilim merkezleri, Türkiye genelinde 41 noktada kapılarını açarak geleneksel müze kavramını etkileşimli ve dinamik bir deneyime dönüştürdü.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre bu merkezler, bireyleri denemeye ve keşfetmeye teşvik eden dinamik yapısıyla ön plana çıkıyor. Bilimi kitaplardaki bilgiler olmaktan çıkaran merkezler, uygulamalı etkinliklerle farkındalık yaratıyor.

Sessiz ve statik sergileme yöntemleri yerine, etkileşimli, heyecan verici ve katılımcı bir ortam sunan bilim merkezleri, teknolojiyi herkes için anlaşılır kılmayı, her yaştan bireyin birikimine uygun şekilde bilimin hayatın tam merkezinde olduğunu kanıtlamayı amaçlıyor.

TÜBİTAK da bilim merkezlerinin sayılarının artırılması için büyük ve küçük ölçekli yerlere çeşitli destekler sağlıyor.

Bilim hayatın her alanında

Bu merkezlerde farklı temalarda sergileri ziyaret edebilen gençler ve çocuklar, yeni teknolojilerden temel bilimler evrenine, dünyadan bilim tarihine pek çok alanda bilgileri keşfediyor.

Bilgi ve bilimin klasik yöntemler yerine görsel, işitsel ve duyulara hitap eden yollarla keşfedilebildiği merkezler, geleneksel müze kavramının ötesinde etkileşimli sergilerle öğrenmeyi pekiştiriyor.

Bilim merkezlerinde isteyenler eğitim programlarına katılabiliyor, çeşitli deneyler yaparak neden-sonuç ilişkisi içinde etkinliklerle öğretim metodu uygulayabiliyor.

Bu merkezler, özel gün etkinlikleri, doğum günü partileri ve çok daha fazlası için katılımcılarını bekliyor.

Bilim merkezlerinden 15'i büyük ölçekli

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda, TÜBİTAK'ın çalışmalarıyla bugüne kadar 15'i büyük ölçekli olmak üzere 41 bilim merkezi hizmete alındı. Ayrıca Malatya başta olmak üzere çeşitli illere açılması planlanan yeni merkezlerle bu sayının daha da artırılması planlanıyor.

İstanbul'da 5, Ankara'da 4, İzmir'de 3 bilim merkezi faaliyet gösteriyor.

Hizmete açık büyük ölçekli bilim merkezleri şunlar:

Aksaray Bilim Merkezi,

Altındağ Alev Alatlı Bilim Merkezi,

Antalya Bilim Merkezi,

Bilim Üsküdar,

Bilim Erzurum

Denizli Bilim Merkezi,

Düzce Bilim Merkezi,

Elazığ Bilim Merkezi,

GUHEM Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi,

?Kayseri Bilim Merkezi,

Kocaeli Bilim Merkezi,

Konya Bilim Merkezi,

Müzeyyen Erkul Gaziantep Bilim Merkezi,

Şanlıurfa Bilim Merkezi

Trabzon Özdemir Bayraktar Bilim Merkezi.

Hizmete açık küçük ölçekli bilim merkezleri ise Bahçelievler Şule Yüksel Şenler Kütüphanesi ve Bilim Merkezi, Bilim Beyoğlu, Bilim Arnavutköy, Arnavutköy Deneyap, Bilim Çekmeköy, Bilim Fatih, Bilim Başakşehir, Bilim Gaziosmanpaşa, Bilim Güngören, Bilim Pursaklar, Bilim Samsun, Bilim Şahinbey, Bilim Şehitkamil, Bilim Sincan, Bilim Sultanbeyli, Bilim Uşak, Bilim Vezirköprü, Bilim Yunusemre, Bilim Zeytinburnu, ?Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü, ?Karabük Bilim Merkezi, Mamak Bilim Merkezi, Tuzla Bilim Merkezi, Ümraniye Şehit Mühendis Zahide Güçlü Ekici Bilim Merkezi, Bilim Çorum, Bilim Demirci şeklinde sıralanıyor.

Kaynak: AA

