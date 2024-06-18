Türkiye, Azerbaycan'a 100 Bin Fidan Dikiyor

Ekonomi

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlüğü (OGM), dost ve kardeş ülke Azerbaycan'ın "geleceğine nefes" olmak için ülkeye 100 bin fidan dikilmesini sağlayacak.

AA muhabirinin OGM'den aldığı bilgilere göre, Azerbaycan ve Türkiye'nin köklü ilişkileri, ormancılık faaliyetlerindeki ortak çalışmalarla daha da pekişiyor.

Azerbaycan'la politik, ekonomik ve askeri konularda yürütülen işbirlikleri yanında, ormancılık alanında da başarılı projeler devreye alınıyor.

Bu kapsamda, Eskişehir, Konya, Mersin, Urfa ve Sakarya bölge müdürlükleri fidanlıklarında üretilen sarıçam, karaçam, defne ve akasya gibi çeşitli türlerden oluşan 100 bin fidan Azerbaycan'a gönderildi.

Gönderilen fidanlar, Karabağ ve Bakü'de toprakla buluşarak, kardeş ülke Azerbaycan'ın geleceğine nefes olacak.

Azerbaycan'daki "dumansız yangına" Türkiye'den avcı böcekle müdahale

Türkiye'de "katil arı" olarak adlandırılan ve kestane ağaçlarına zarar veren "gal arıları" ile mücadele de kararlılıkla devam ediyor.

Ana vatanı Çin olan, Türkiye'de ilk kez 2014'te Yalova'nın kestane ormanlarında ortaya çıkan ve literatürde "Dryocosmus kuriphilus" olarak kaydedilen arı, 2021 yılında birçok ilde görüldü.

Gal arısı, ağaçların yaprak, çiçek ve meyve sayısında düşüşe sebep oluyor. Ağacın büyümesini etkilerken, dal kanseri gibi hastalıklara da dayanıksız hale getiriyor.

Türkiye, bu olumsuzluğun önüne geçmek için katil arıların doğal düşmanlarından avcı böceklerin üretimi ve doğaya salımına ağırlık verdi.

Kardeş ülke Azerbaycan'da yeni görülen gal arısı için Azerbaycan Orman Teşkilatı da çeşitli önlemler almaya başladı.

Teşkilat, katil arılarla mücadele kapsamında eğitim ve bilgi alışverişi için geçen yıl Bursa Orman Bölge Müdürlüğü sorumluluk alanındaki kestane ormanlarını ve faydalı organizma üretilen laboratuvarları inceledi.

Azerbaycan ormanlarında bulunmayan avcı böcekler, bu yıl Bursa kestane ormanlarından temin edilerek ülkeye gönderildi. Azerbaycan'a gönderilen 50 bin avcı böcek, bölgenin kestane ormanlarının pilot alanlarında koloni oluşturacak.

OGM ekpileri, faydalı avcı böceklerin anaçlarının laboratuvar ortamında üretimi, araziye salınması ve biyoteknik-mekanik mücadele yöntemleriyle ilgili de Azerbaycan'da eğitim faaliyeti gerçekleştirdi.