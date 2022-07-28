Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, soruları yanıtladı: (1)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, enflasyonun düşürülmesi için aldıkları kararlara işaret ederek, "Şu anki gelen veriler ve alınan kararlarla, enflasyonun atalete dönüşmemesi için çok yoğun ve sert tedbirlerle bu süreci terse çevirme gayretlerimiz hızlı şekilde sürüyor ve kararlar almaya devam ediyoruz." dedi.

Kavcıoğlu, Merkez Bankası İdare Merkezi'nde düzenlenen yılın üçüncü Enflasyon Raporu Bilgilendirme Toplantısı'nın ardından ekonomistlerin ve basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Türkiye ekonomisinin, üretim, ihracat ve istihdamı merkeze alan bir yapısal dönüşüm sürecinde olduğunu dile getiren Kavcıoğlu, bu sürecin yansıması olarak cari dengeyi sağlayacak çalışmalar ve söz konusu süreci destekleyecek kararlar alınmasına devam edildiğini söyledi. Kavcıoğlu, uluslararası küresel fiyat artışları normale döndüğünde Türkiye ekonomisinin cari fazla verdiğinin görüleceğini ifade etti.

Kavcıoğlu, enflasyonda atalete düşülmemesi için tüm tedbirlerin alındığına dikkati çekerek, "Şu anki gelen veriler ve alınan kararlarla, enflasyonun atalete dönüşmemesi için çok yoğun ve sert tedbirlerle bu süreci terse çevirme gayretlerimiz hızlı şekilde sürüyor ve kararlar almaya devam ediyoruz." diye konuştu.

Tüm dünyada resesyonun konuşulduğuna işaret eden Kavcıoğlu, "IMF son olarak ülkelerin büyümesini aşağı doğru güncelledi. Herhalde Türkiye, yukarı doğru güncellenen ülkelerin başında geliyor. Böyle baktığımız zaman dünyada bütün ülkeler resesyon konuşurken, dünyada resesyonun konuşulmadığı tek ülke Türkiye. Müthiş bir potansiyel, üretim ve ihracat var." ifadelerini kullandı.

Kavcıoğlu, Türkiye'nin dünyadaki gelişmelerden etkilenmemesinin söz konusu olmadığını ancak Türkiye'nin çeşitli avantajları bulunduğunu belirterek, ihracattaki artışla özellikle son dönemde Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, İran ve Rusya ile artan ticari ilişkilere dikkati çekti.

Bir resesyon durumunda Avrupa tarafında da Türkiye'nin en az etkilenen ülkelerden olacağını dile getiren Kavcıoğlu, Türkiye'nin, dezavantajlarını kısa sürede olumluya çevireceğini söyledi. Kavcıoğlu, "Tüm dünya resesyondan etkilenecekti ama buna en az tepki verecek olan ülke Türkiye'dir." dedi.

Kavcıoğlu, reel sektörle çok yakın çalıştıklarını ve o kesimden gelen bilgilere göre fiyatlardaki oynaklığın bir miktar düzeldiğini belirterek, son bir hafta hariç önceki bir aylık süreçte en az değer kaybeden para biriminin Türk lirası olduğunu söyledi.

İthalat baskısının son 1-2 haftada Türk lirasındaki baskıyı da biraz artırdığını bildiren Kavcıoğlu, "Onu dengelemeye çalışıyoruz. Süreç içinde 'kur korumalı'nın katkısı, ihracatın, turizm gelirlerinin artışıyla dengeye gelecektir." diye konuştu.

Rusya ile ticaret yapan iş adamlarının rubleyle ödeme konusunda yaşadığı sıkıntılara değinilmesi üzerine Kavcıoğlu, şunları ifade etti:

"Önemli gelişmeler var, ticaret yoğun şekilde devam ediyor. Rusya tarafında da görüşmeler prensip olarak sürüyor. Sadece Rusya ile değil çok uzun süredir diğer ülkelerle swap anlaşmalarımız yerel parayla ticaret noktasında devam ediyor. Çin ve Güney Kore ile de yapıyoruz. Rusya ile swap anlaşmamız yoktu ama bu gelişmelerden sonra karşılıklı Türk lirası-ruble ticaretinin yaygınlaşmasında önemli mesafe katettik. İhracatçılarla da görüşüyoruz. O sıkıntı yakın zamanda giderilecek diye düşünüyorum."

"Enflasyonu yıl sonu hedefimizin altında bekliyoruz"

Başkan Kavcıoğlu, Türkiye'nin ihracat, üretim ve ihracat potansiyeline dikkati çekerek, tüm dünyada yaşanan enflasyon sorunu konusunda tüm paydaşlar ve bakanlıklarla çalışma içinde olduklarını söyledi.

Dünyadaki gelişmelerin etkilerini en aza indirmeye çalıştıklarını vurgulayan Kavcıoğlu, şöyle devam etti:

"Aldığımız kararlarla, Yeni Ekonomi Modeli'miz ile inşallah bu dalgalanma veya artışı da kısa sürede aşağı doğru ivmelenecek şekilde göreceğiz diye düşünüyorum. Bu aydan sonra en azından artış eğilimi çok olmaz diye görmemiz lazım. Kurun enflasyona, fiyatlara etkisi daha az geçmiş döneme göre. Tarımda, gıdada iyi hasat dönemi geliyor, turizm çok iyi. Dolayısıyla yıl sonu enflasyon hedefimizi verdik, onun altında bir noktada bekliyoruz. Tarihsel geçmiş dönemdeki noktalarda hareket ettiğinde bunun çok altında bir enflasyonla yılı kapatma şansımız var."

Enflasyonda "zirve" beklentisine yönelik soru üzerine Kavcıoğlu, bu konuda yüzde 80-90'lar gibi bir tespitleri olmadığını ifade etti. Kavcıoğlu, "Zirveden ziyade yıl sonuna kadarki süreçte, önceki dönemdeki artış oranlarını yakaladığımızda, daha altında bir yerde kapatacağımızı düşünüyoruz. Göstergeler, veriler bunu gösteriyor." dedi.

"Liralaşmayı daha etkin kılmak için bazı tedbirler alabiliriz"

Kavcıoğlu, liralaşma konusundaki çalışmalara ilişkin ise şunları söyledi:

"Türk lirasını her yerde herkesin kullanacağı şekilde kararlar alıyoruz. Bunun önceliği Merkez Bankasında. Merkez Bankası kendi yönettiği, aldığı kararlarda ağırlıklı liralaşmayı öncelikliyor. Bunun yanında piyasada da geçmiş dönemde aldığımız kararlarda hem ihracat bedellerinin bozulması, ödemelerde Türk lirası kullanılması, döviz kullanılmaması noktasında ve diğer birçok kararımızı aldık. Geldiğimiz nokta itibarıyla önemli mesafe katettiğimizi düşünüyorum."

Kredilerin daha çok dövize gitme eğilimi bulunduğunu da dile getiren Kavcıoğlu, bu yöndeki kararları sözlü, olmazsa makro ihtiyati diğer kararlarla uygulanabilir hale getireceklerini ifade etti. Şu an için liralaşma tarafının iyi gittiğini düşündüklerini belirten Kavcıoğlu, "Süreç içinde daha hızlandırmak ve etkin kılmak için bazı tedbirler alabiliriz." dedi.

Kavcıoğlu, enflasyon tahminlerine, petrol ve gıda fiyatlarında aşağı doğru ivmelenme gibi beklentileri yansıttıklarını bildirdi. Enflasyonla ilgili ciddi tedbirler aldıklarını ve almaya devam edeceklerini, ataletin önüne geçmeye çalıştıklarını vurgulayan Kavcıoğlu, aldıkları ve alacakları kararlarla yıl sonundan sonra enflasyonun hızlı şekilde aşağı doğru gelmesini beklediklerini söyledi.

"Swap anlaşmalarıyla ilgili yoğun çalışmalar devam ediyor"

Başkan Kavcıoğlu, swap anlaşmalarına ilişkin soruya ise şu yanıtı verdi:

"Swap anlaşmalarıyla ilgili Merkez Bankasının yoğun çalışmaları devam ediyor. Son dönemde swap anlaşmasını daha etkin kullanma yönünde, sadece rezerve etki eden unsur değil, aynı zamanda ticarette de aktif olarak kullanmak istiyoruz. Buna Çin'de, Güney Kore'de başlıyoruz. Diğer ülkelerle de yaptığımız görüşmelerde bunun etkin şekilde kullanılmasını öncelikliyoruz. Yerel paralarla ticareti önemsiyoruz. Bu anlamda görüştüğümüz ülkeler var, çalışmaları belli noktaya getirdiğimiz ülkeler var. Bittiğinde açıklarız."

Dünyada tüm ülkelerde enflasyonun hızla yükseldiğine dikkati çeken Kavcıoğlu, Türkiye'de bu anlamda yaşanan sıkıntı ve zorluğun farkında olduklarını söyledi. Kavcıoğlu, bu konuda daha yoğun ve sıkı şekilde mücadele verdiklerini belirterek, "Enflasyonu aşağı getirme noktasında hem hükümet hem Merkez Bankası olarak çok yoğun gayret içindeyiz." diye konuştu.

Kavcıoğlu, enflasyonun olumsuz etkisinin vatandaşa daha fazla yansımaması için çalıştıklarını vurgulayarak şunları kaydetti:

"Resesyonun konuşulmadığı tek ülkeyiz. Enflasyon bütün dünyanın sorunu, bizim de çok büyük sorunumuz. Merkez Bankasının, hükümetimizle, paydaşlarla yoğun çalışma içinde olduğu bir konu. Kısa süre içinde, atalet haline getirmeden inşallah çözerek vatandaşa yansımasını minimum seviyeye indirmiş olacağız."

(Sürecek)