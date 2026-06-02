Türkiye'de Eğitim Süresi ve Mezun Oranları Artıyor

02.06.2026 11:35
TÜİK verilerine göre 2025'te 25 yaş üstü nüfusun ortalama eğitim süresi 9,6 yıl oldu.

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verisine göre, Türkiye'de 25 yaş ve üzeri nüfusun ortalama eğitim süresi 2025 yılında 9,6 yıl olarak hesaplandı.

TÜİK, 2025 yılına ilişkin "Ulusal Eğitim İstatistikleri" sonuçlarını açıkladı. Buna göre, 25-34 yaş grubundaki nüfusta yükseköğretim mezun oranı 2008 yılında yüzde 13,5 seviyesindeyken, 2025 yılında yüzde 45,6 olarak gerçekleşti.

Cinsiyet bazında incelendiğinde, 2008-2025 döneminde kadınların yükseköğretim mezun oranı yüzde 12,5'ten yüzde 50,3'e yükselirken, erkeklerde bu oran yüzde 14,6'dan yüzde 41'e çıktı.

TÜRKİYE, OECD ORTALAMASINA YAKLAŞTI

OECD ülkelerine ait en güncel veri yılı olan 2024 verilerine göre, 25-34 yaş arası nüfusta yükseköğretim mezunu oranı OECD genelinde yüzde 48,7 olarak hesaplandı. Aynı yaş grubunda Türkiye'nin oranı ise yüzde 44,9 oldu.

OECD ülkeleri arasında yükseköğretim mezunu oranının en yüksek olduğu ülke yüzde 70,6 ile Güney Kore olurken, en düşük oran yüzde 29,1 ile Meksika'da görüldü.

25 YAŞ VE ÜZERİ NÜFUSTA YÜKSEKÖĞRETİM MEZUN ORANI YÜZDE 26,1'E ÇIKTI

TÜİK verilerine göre, 25 yaş ve üzerindeki nüfusta ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora mezunlarının oranı da arttı. 2008 yılında yüzde 9,8 olan yükseköğretim mezunu oranı, 2025 yılında yüzde 26,1'e yükseldi.

Aynı yaş grubunda ortaöğretim ve üzeri eğitim seviyelerinden mezun olanların oranı ise 2008 yılında yüzde 26,5 iken, 2025 yılında yüzde 50,5 olarak kaydedildi.

YÜKSEKÖĞRETİM MEZUNLARI GENÇ YAŞ GRUPLARINA YOĞUNLAŞTI

Araştırma sonuçlarına göre, 25 yaş ve üzeri yükseköğretim mezunlarının genç yaş gruplarında yoğunlaştığı, yaş ilerledikçe oranların daha düşük seviyelerde gerçekleştiği görüldü.

Yükseköğretim mezunlarının yaş gruplarına göre dağılım piramidinin 2008 yılında erkekler lehine olduğu, 2025 yılına gelindiğinde ise genç yaş gruplarında kadınlar lehine bir görünüm kazandığı belirtildi.

ORTLAMA EĞİTİM SÜRESİ 9,6 YIL OLDU

Türkiye'de 25 yaş ve üzeri nüfusun ortalama eğitim süresi 2025 yılında 9,6 yıl olarak hesaplandı. Kadınların ortalama eğitim süresi 8,9 yıl olurken, erkeklerin ortalama eğitim süresi 10,3 yıl olarak kaydedildi.

İller bazında incelendiğinde, 25 yaş ve üzeri nüfusta ortalama eğitim süresinin en yüksek olduğu il 10,9 yıl ile Ankara oldu. Ankara'yı sırasıyla İstanbul, Eskişehir, Kocaeli ve Yalova izledi.

Ortalama eğitim süresinin en düşük olduğu il ise 7,6 yıl ile Ağrı olarak belirlendi. Ağrı'yı sırasıyla Şanlıurfa, Muş, Kastamonu ve Van takip etti.

EĞİTİM SÜRESİNDEKİ ARTIŞTA ŞIRNAK İLK SIRADA

2016-2025 dönemindeki değişime göre, ortalama eğitim süresinin en fazla arttığı il yüzde 48,5 ile Şırnak oldu. Şırnak'ı yüzde 40,4 ile Hakkari, yüzde 35,7 ile Muş, yüzde 35,5 ile Şanlıurfa ve yüzde 33,1 ile Van izledi.

Aynı dönemde ortalama eğitim süresindeki artışın en düşük olduğu iller ise yüzde 13,2 ile Ankara, yüzde 14,5 ile Eskişehir, yüzde 14,6 ile Tekirdağ, yüzde 14,8 ile İzmir ve yüzde 15,1 ile İstanbul olarak hesaplandı.

OKUMA YAZMA BİLENLERİN ORANI YÜZDE 97,9'A YÜKSELDİ

TÜİK verilerine göre, 6 yaş ve üzeri nüfusta okuma yazma bilenlerin oranı da artış gösterdi. 2008 yılında yüzde 91,8 olan okuma yazma bilenlerin oranı, 2025 yılında yüzde 97,9'a yükseldi.

Kadınlarda okuma yazma bilenlerin oranı aynı dönemde yüzde 86,9'dan yüzde 96,4'e çıkarken, erkeklerde yüzde 96,7'den yüzde 99,3'e yükseldi.

EBEVEYNLERİN EĞİTİM DÜZEYİ ÇOCUKLARIN SEVİYESİNDE ETKİLİ OLDU

Araştırmada, 25 yaş ve üzeri nüfusun eğitim düzeyi ile ebeveynlerinin eğitim düzeyi arasındaki ilişkiye dair veriler de yer aldı. Annesi yükseköğretim mezunu olan bireylerin yüzde 84,2'sinin yükseköğretim, yüzde 13,1'inin ortaöğretim ve yüzde 2,7'sinin ortaöğretim altı eğitim düzeyini tamamladığı tespit edildi.

Babası yükseköğretim mezunu olan bireylerin ise yüzde 80,4'ünün yükseköğretim, yüzde 16,2'sinin ortaöğretim ve yüzde 3,5'inin ortaöğretim altı eğitim düzeyini tamamladığı belirlendi.

Annesi ortaöğretim mezunu olan bireylerin yüzde 64,3'ünün, babası ortaöğretim mezunu olan bireylerin ise yüzde 56'sının yükseköğretim mezunu olduğu görüldü.

Annesi ortaöğretim altı eğitim düzeyini tamamlayan bireylerde yükseköğretim mezunu oranı yüzde 29,4 olarak hesaplanırken, babası ortaöğretim altı eğitim düzeyini tamamlayan bireylerde bu oran yüzde 28,2 oldu.

Kaynak: ANKA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
