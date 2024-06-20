Türkiye'de Elektrik Abonesi Sayısı Geçen Yıl Yüzde 2,4 Arttı - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye'de Elektrik Abonesi Sayısı Geçen Yıl Yüzde 2,4 Arttı

Türkiye'de elektrik abonesi sayısı geçen yıl bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 2,4 artarak 49 milyon 726 bin 481'e yükseldi. En fazla abone meskenler grubunda yer alırken, serbest tüketici sayısı da artış gösterdi.

20.06.2024 11:15
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Türkiye'de elektrik abonesi sayısı geçen yıl bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 2,4 artarak 49 milyon 726 bin 481'e yükseldi.

AA muhabirinin Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) yıllık elektrik sektör raporundan derlediği bilgilere göre, elektrikte en fazla abone 41 milyon 501 bin 522 ile meskenler grubunda yer aldı.

Mesken abonelerini, 7 milyon 114 bin 36 aboneyle kamu ve özel hizmetler sektörü ile diğer, 762 bin 774 ile tarımsal faaliyetler, 280 bin 98 ile aydınlatma ve 68 bin 51 aboneyle sanayi grupları izledi.

Böylece, önceki yıl 48 milyon 563 bin 459 olan toplam elektrik abonesi sayısı geçen yıl sonunda yüzde 2,4 yükselerek 49 milyon 726 bin 481'e çıktı.

Serbet tüketici sayısında artış

Serbest tüketici sayısı 2022 sonu itibarıyla 121 bin iken, geçen yıl sonunda yaklaşık yüzde 10 artarak 133 bine yükseldi. Bu rakam toplam tüketici sayısının yaklaşık yüzde 0,27'sine karşılık geliyor.

Geçen yıl faturalanan elektrik tüketimi bir önceki yıla göre yüzde 0,57 artarak 255 bin 68 gigavatsaat olarak gerçekleşti.

Ayrıca, 2023'te fiili tüketim miktarı 2022'ye göre yüzde 0,17 artarak 328 bin 580 gigavatsaat oldu.

En yüksek tüketici sayısına sahip il İstanbul iken, bunu sırasıyla Ankara, İzmir, Antalya, Bursa ve Konya izledi. En düşük tüketici sayısına sahip il ise Bayburt olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA

Türkiye, Enerji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye'de Elektrik Abonesi Sayısı Geçen Yıl Yüzde 2,4 Arttı - Son Dakika

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