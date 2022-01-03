Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Aralık 2021'de İstatistiki Bölge Birim Sınıflaması (İBBS) 2'nci düzeyde bulunan 26 bölge içinde, aylık bazda en yüksek artış yüzde 16,43 ile " Samsun, Tokat, Çorum, Amasya" bölgesinde oldu. 12 aylık ortalamalara göre en yüksek artış yüzde 23,2 ile " Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli" bölgesinde gerçekleşti.
Yıllık bazda en yüksek artış yüzde 42,64 ile " Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan" bölgesinde gözlenirken, bu bölgeyi yüzde 42,08 ile " Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane" ve yüzde 41,97 ile "Samsun, Tokat, Çorum, Amasya" bölgeleri izledi.
Aralık 2020'ye göre en düşük fiyat artışı ise yüzde 32,75 ile "İstanbul" bölgesinde hesaplandı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Türkiye'de geçen yıl fiyatların en çok arttığı iller; Ağrı, Kars, Ardahan ve Iğdır oldu - Son Dakika Ekonomi