İhracat Yükseliyor: 57 İlde Artış Sağlandı - Son Dakika
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Ekonomi

İhracat Yükseliyor: 57 İlde Artış Sağlandı

Ticaret Bakanlığı, 2024 yılı Ocak-Ağustos döneminde 23 ilde 1 milyar doların üzerinde ihracat yapıldığını, 57 ilde ihracatın arttığını açıkladı. İstanbul, Kocaeli, İzmir, Bursa ve Tekirdağ en fazla ihracat yapan iller oldu.

06.09.2024 10:59
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TİCARET Bakanlığı, 2024 yılı Ocak-Ağustos döneminde 23 ilde 1 milyar doların üzerinde ihracat yapıldığını, 57 ilde ihracatın arttığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre faaliyet illeri bazında ihracatta İstanbul yüzde 6,4 azalış ve 4 milyar 782 milyon dolarla 1'inci sırada, Kocaeli yüzde 20,3 artış ve 2 milyar 833 milyon dolarla 2'nci sırada, İzmir yüzde 9,5 azalış ve 1 milyar 909 milyon dolarla 3'üncü sırada, Bursa yüzde 11,8 azalış ve 1 milyar 292 milyon dolarla 4'üncü sırada, Tekirdağ ise yüzde 2,1 artış ve 1 milyar 165 milyon dolarla 5'inci sırada yer adı.

Ağustos'ta geçen yılın aynı ayına göre faaliyet illeri bazında ihracatta en fazla artış kaydeden iller sıralamasında Kocaeli 477 milyon dolarlık artışla 1'inci, Çorum 449 milyon dolarlık artışla 2'nci, Ankara 108 milyon dolarlık artışla 3'üncü, Hatay 104 milyon dolarlık artışla 4'üncü, Eskişehir 78 milyon dolarlık artışla 5'inci sırada yer aldı. 57 ilde ihracatın arttığı belirtilerek, "Ticaret Bakanlığı olarak yüksek katma değerli ve rekabetçi ihracat perspektifinde pazar ve ürün çeşitlendirmesine dönük politika ve stratejilerimiz ile ihracatı artırmak üzere çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Diğer taraftan ihracatın ülkemiz sathına güçlü bir şekilde yayılmasını amaçlamaktayız. Yerelde sağlanan üretim ve istihdam artışı neticesinde daha müreffeh bir Türkiye hedeflemekteyiz" denildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Ekonomi İhracat Yükseliyor: 57 İlde Artış Sağlandı - Son Dakika

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