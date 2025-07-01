Türkiye'de İhracatta 7 Gümrük Müdürlüğü Öne Çıktı

Türkiye'de ocak-mayıs döneminde gerçekleştirilen 110 milyar doları aşan ihracatın yaklaşık yarısı 7 gümrük müdürlüğü üzerinden yapıldı.

Türkiye'de 160 faal gümrük müdürlüğünde ülkeye yasa dışı geçişleri engellemeye yönelik çalışmalar yoğun şekilde sürerken ticaretin akışı da kontrol ediliyor.

Bu kapsamda kara, hava ve deniz yoluyla birçok gümrük müdürlüğünde ihracat ve ithalat işlemleri gerçekleştiriliyor.

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden yaptığı derlemeye göre, ülkenin ocak-mayıs dönemindeki 110 milyar doları aşan ihracat işlemlerinde, ağırlıklı olarak 137 gümrük müdürlüğü görev aldı. Bu çerçevede en çok ihracat 12,3 milyar dolarla İstanbul'daki Muratbey Gümrük Müdürlüğü üzerinden kayıtlara geçti.

Burayı 9,4 milyar dolarla İzmir'deki Aliağa Gümrük Müdürlüğü, 8,4 milyar dolarla Kocaeli'ndeki Derince Gümrük Müdürlüğü takip etti.

İstanbul Havalimanı Gümrük Müdürlüğünde 7,6 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirilirken aynı ildeki Erenköy Gümrük Müdürlüğünde 6,6 milyar dolarlık ihracat işlemi yapıldı.

10 gümrük müdürlüğündeki ihracat 70 milyar dolara yaklaştı

Mersin Gümrük Müdürlüğü 5,6 milyar dolarla listenin 6'ncı sırasında yer alırken, Bursa'daki Gemlik Gümrük Müdürlüğünde 5,3 milyar dolar dış satım gerçekleştirildi.

Böylece 7 gümrük müdürlüğünde gerçekleştirilen 55,2 milyar dolarlık ihracatı aştı. Bu tutar, söz konusu dönemde Türkiye'den gerçekleştirilen ihracatın yarısını oluşturdu.

İstanbul'daki Ambarlı Gümrük Müdürlüğünde de 4,7 milyar dolar ihracata imza atılırken, listenin 9'uncu sırasında 4,32 milyar dolarla İzmit Gümrük Müdürlüğü yer aldı. Bunu Kocaeli'ndeki Dilovası Gümrük Müdürlüğü takip etti. Söz konusu gümrükte gerçekleştirilen ihracat tutarı 4,3 milyar doları buldu.

İhracatta Marmara ve Ege bölgelerindeki illerde bulunan gümrük müdürlükleri öne çıktı. En fazla ihracat yapılan 10 gümrük müdürlüğü üzerinden toplam 68,6 milyar dolarlık dış satım işlemi gerçekleştirildi.

TÜİK'in ocak-mayıs dönemi itibarıyla en çok gerçekleştirilen 10 gümrük ve ihracat tutarları şöyle:

Gümrükler İhracat (bin dolar) Muratbey Gümrük Müdürlüğü 12.312.279 Aliağa Gümrük Müdürlüğü 9.441.332 Derince Gümrük Müdürlüğü 8.440.277 İstanbul Havalimanı Gümrük Müdürlüğü 7.646.917 Erenköy Gümrük Müdürlüğü 6.559.053 Mersin Gümrük Müdürlüğü 5.578.502 Gemlik Gümrük Müdürlüğü 5.281.040 Ambarlı Gümrük Müdürlüğü 4.739.222 İzmit Gümrük Müdürlüğü 4.318.221 Dilovası Gümrük Müdürlüğü 4.306.659 Toplam 68.623.502

Kaynak: AA