Türkiye'de İhracatta 7 Gümrük Müdürlüğü Öne Çıktı - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye'de İhracatta 7 Gümrük Müdürlüğü Öne Çıktı

01.07.2025 11:17
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Ocak-mayıs döneminde 110 milyar dolarlık ihracatın yarısı 7 gümrük müdürlüğünden gerçekleşti.

Türkiye'de ocak-mayıs döneminde gerçekleştirilen 110 milyar doları aşan ihracatın yaklaşık yarısı 7 gümrük müdürlüğü üzerinden yapıldı.

Türkiye'de 160 faal gümrük müdürlüğünde ülkeye yasa dışı geçişleri engellemeye yönelik çalışmalar yoğun şekilde sürerken ticaretin akışı da kontrol ediliyor.

Bu kapsamda kara, hava ve deniz yoluyla birçok gümrük müdürlüğünde ihracat ve ithalat işlemleri gerçekleştiriliyor.

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden yaptığı derlemeye göre, ülkenin ocak-mayıs dönemindeki 110 milyar doları aşan ihracat işlemlerinde, ağırlıklı olarak 137 gümrük müdürlüğü görev aldı. Bu çerçevede en çok ihracat 12,3 milyar dolarla İstanbul'daki Muratbey Gümrük Müdürlüğü üzerinden kayıtlara geçti.

Burayı 9,4 milyar dolarla İzmir'deki Aliağa Gümrük Müdürlüğü, 8,4 milyar dolarla Kocaeli'ndeki Derince Gümrük Müdürlüğü takip etti.

İstanbul Havalimanı Gümrük Müdürlüğünde 7,6 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirilirken aynı ildeki Erenköy Gümrük Müdürlüğünde 6,6 milyar dolarlık ihracat işlemi yapıldı.

10 gümrük müdürlüğündeki ihracat 70 milyar dolara yaklaştı

Mersin Gümrük Müdürlüğü 5,6 milyar dolarla listenin 6'ncı sırasında yer alırken, Bursa'daki Gemlik Gümrük Müdürlüğünde 5,3 milyar dolar dış satım gerçekleştirildi.

Böylece 7 gümrük müdürlüğünde gerçekleştirilen 55,2 milyar dolarlık ihracatı aştı. Bu tutar, söz konusu dönemde Türkiye'den gerçekleştirilen ihracatın yarısını oluşturdu.

İstanbul'daki Ambarlı Gümrük Müdürlüğünde de 4,7 milyar dolar ihracata imza atılırken, listenin 9'uncu sırasında 4,32 milyar dolarla İzmit Gümrük Müdürlüğü yer aldı. Bunu Kocaeli'ndeki Dilovası Gümrük Müdürlüğü takip etti. Söz konusu gümrükte gerçekleştirilen ihracat tutarı 4,3 milyar doları buldu.

İhracatta Marmara ve Ege bölgelerindeki illerde bulunan gümrük müdürlükleri öne çıktı. En fazla ihracat yapılan 10 gümrük müdürlüğü üzerinden toplam 68,6 milyar dolarlık dış satım işlemi gerçekleştirildi.

TÜİK'in ocak-mayıs dönemi itibarıyla en çok gerçekleştirilen 10 gümrük ve ihracat tutarları şöyle:

Gümrüklerİhracat (bin dolar)
Muratbey Gümrük Müdürlüğü12.312.279
Aliağa Gümrük Müdürlüğü9.441.332
Derince Gümrük Müdürlüğü8.440.277
İstanbul Havalimanı Gümrük Müdürlüğü7.646.917
Erenköy Gümrük Müdürlüğü6.559.053
Mersin Gümrük Müdürlüğü5.578.502
Gemlik Gümrük Müdürlüğü5.281.040
Ambarlı Gümrük Müdürlüğü4.739.222
İzmit Gümrük Müdürlüğü4.318.221
Dilovası Gümrük Müdürlüğü4.306.659
Toplam68.623.502

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Türkiye'de İhracatta 7 Gümrük Müdürlüğü Öne Çıktı - Son Dakika

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