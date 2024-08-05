Türkiye'de Instagram'ın Kapatılması, E-Ticaret Firmalarını Zor Durumda Bıraktı - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye'de Instagram'ın Kapatılması, E-Ticaret Firmalarını Zor Durumda Bıraktı

Türkiye\'de Instagram\'ın Kapatılması, E-Ticaret Firmalarını Zor Durumda Bıraktı

Türkiye'de Instagram'ın kapatılması, özellikle ürün satışının büyük bir bölümünü bu platform üzerinden gerçekleştiren e-ticaret firmalarını zor durumda bıraktı. Dijital Metrikler kurucu ortağı Müge Evşen, bu durumun e-ticaret sektörüne önemli bir ders verdiğini belirtti. Evşen, satışların sadece bir kanala bağlanmasının büyük bir risk olduğunu vurguladı.

05.08.2024 14:00  Güncelleme: 14:04
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E-Ticaret Web Sitesine Yatırımın Önemi

Müge Evşen, markaların e-ticaret özelinde kendi web sitelerine yatırım yapmalarının önemine dikkat çekti. "Bir e-ticaret markasının başarılı olabilmesi için sadece sosyal medya kanallarına değil, kendi web sitesine de yatırım yapması gerekiyor. Kendi web sitesi, markanın kontrolünde olan ve satışlarının kesintisiz devam edebileceği bir platformdur," dedi. Evşen, markaların çok kanallı bir sosyal medya stratejisi benimsemelerinin de önemli olduğunu ekledi. Bu sayede, herhangi bir sosyal medya platformunda yaşanabilecek olumsuzluklar, satışları ve müşteri iletişimini kesintiye uğratmadan sürdürülebilir.

LinkedIn'in Artan Önemi

İş dünyasında gelişmekte olan en önemli mecralardan biri olan LinkedIn'in önümüzdeki dönemde markalar için çok daha önemli olacağını belirten Evşen, bu platformu etkin kullanan markaların global pazarlara daha kolay açılabileceğini ve iş potansiyellerini daha hızlı geliştirebileceğini ifade etti. "LinkedIn, sadece bir sosyal medya platformu olmanın ötesinde, iş dünyasının kalbi haline gelmiş durumda. B2B (işletmeler arası) ilişkilerde, yeni iş fırsatları yaratmada ve profesyonel ağ kurmada LinkedIn'in sağladığı avantajlar tartışılmaz," dedi.

Türkiye'de Instagram'ın Kapatılması, E-Ticaret Firmalarını Zor Durumda Bıraktı

Çok Kanallı Stratejinin Avantajları

Müge Evşen, e-ticaret firmalarına şu tavsiyelerde bulundu: "E-ticaret markaları, çok kanallı bir strateji benimsemeli ve her bir kanalın kendine özgü dinamiklerini göz önünde bulundurmalıdır. Instagram, Facebook, Twitter gibi sosyal medya platformlarının yanı sıra, LinkedIn gibi profesyonel ağların da etkin kullanımı, markaların görünürlüğünü artıracak ve farklı müşteri segmentlerine ulaşmalarını sağlayacaktır."

Geleceğe Yönelik Adımlar

Son olarak, Evşen, markaların dijital dönüşüm süreçlerinde proaktif olmaları gerektiğini belirtti. "Teknoloji hızla değişiyor ve bu değişime ayak uydurmak, markalar için hayati önem taşıyor. Özellikle e-ticaret sektöründe faaliyet gösteren firmalar, dijital altyapılarını güçlendirmeli, veri analitiği ve dijital pazarlama stratejilerini sürekli olarak güncellemeli ve müşterilerine kesintisiz bir alışveriş deneyimi sunmalıdır," dedi.

Türkiye'de Instagram'ın kapatılması gibi olaylar, e-ticaret firmalarına dijital varlıklarını çeşitlendirmeleri gerektiğini hatırlatıyor. Kendi web sitesine ve çok kanallı sosyal medya stratejilerine yatırım yaparak, markalar daha sağlam ve sürdürülebilir bir dijital varlık oluşturabilirler.

Instagram, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye'de Instagram'ın Kapatılması, E-Ticaret Firmalarını Zor Durumda Bıraktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Türkiye'de Instagram'ın Kapatılması, E-Ticaret Firmalarını Zor Durumda Bıraktı - Son Dakika
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