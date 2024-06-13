Türkiye'de Konut Satışları Yıllık Bazda Geriledi, Aylık Bazda Arttı - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye'de Konut Satışları Yıllık Bazda Geriledi, Aylık Bazda Arttı

Türkiye genelinde konut satışları yıllık bazda yüzde 2,4 gerilerken aylık bazda yüzde 46,3 arttı. Mayıs ayında 110 bin 588 konut satıldı. İstanbul, Ankara ve Antalya en fazla konut satışının gerçekleştiği iller oldu. İpotekli konut satışları yüzde 63,9 azalış gösterdi. Diğer konut satışları ise yüzde 17,3 arttı. İlk el konut satışları yüzde 3,3 artarken ikinci el konut satışları yüzde 4,9 azaldı. Yabancılara yapılan konut satışları yüzde 34,8 azaldı.

13.06.2024 10:15
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Türkiye genelinde konut satışları yıllık bazda yüzde 2,4 gerilerken aylık bazda yüzde 46,3 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılı Mayıs ayı 'Konut Satış istatistikleri' verisini açıkladı. Buna göre, ülke genelinde konut satışları bir önceki yıla göre yüzde 2,4 azalırken, bir önceki aya göre yüzde 46,3 arttı. Türkiye genelinde Mayıs ayında 110 bin 588 konut satıldı. Bir önceki ay 75 bin 569 konut satılmıştı.

Konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 18 bin 814 ile İstanbul, 9 bin 861 ile Ankara ve 6 bin 306 ile Antalya olurken, en az olduğu iller sırasıyla 37 ile Bayburt, 46 ile Ardahan ve 60 ile Hakkari oldu.

Konut satışları Ocak-Mayıs döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,4 azalışla 465 bin 761 olarak kaydedildi.

İpotekli konut satışları 9 bin 909 olarak gerçekleşti

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 63,9 azalış göstererek 9 bin 909 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 9 olarak gerçekleşti. Ocak-Mayıs döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 58,7 azalışla 44 bin 602 oldu.

Mayıs ayındaki ipotekli satışların 2 bin 316'sı; Ocak-Mayıs dönemindeki ipotekli satışların ise 10 bin 629'u ilk el satış olarak gerçekleşti.

Diğer satış türleri sonucunda 100 bin 679 konut el değiştirdi

Türkiye genelinde diğer konut satışları Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,3 artarak 100 bin 679 oldu. Toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 91,0 olarak gerçekleşti. Ocak-Mayıs döneminde gerçekleşen diğer konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12,6 artışla 421 bin 159 oldu.

İlk el konut satış sayısı 35 bin 558 olarak gerçekleşti

Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,3 artarak 35 bin 558 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışının payı yüzde 32,2 oldu. İlk el konut satışları Ocak-Mayıs döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,8 artışla 147 bin 899 olarak gerçekleşti.

İkinci el konut satışlarında 75 bin 30 konut el değiştirdi

Türkiye genelinde ikinci el konut satışları Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,9 azalış göstererek 75 bin 30 oldu. Toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışının payı yüzde 67,8 oldu. İkinci el konut satışları Ocak-Mayıs döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,6 azalışla 317 bin 862 olarak gerçekleşti.

Yabancılara Mayıs ayında 2 bin 64 konut satışı gerçekleşti

Yabancılara yapılan konut satışları Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 34,8 azalarak 2 bin 64 oldu. Mayıs ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 1,9 olarak gerçekleşti. Yabancılara yapılan konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 797 ile Antalya, 668 ile İstanbul ve 164 ile Mersin oldu. Yabancılara yapılan konut satışları Ocak-Mayıs döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 45,8 azalarak 9 bin 21 oldu.

Ülke uyruklarına göre en çok konut satışı Rusya Federasyonu vatandaşlarına yapıldı

Mayıs ayında ülke uyruklarına göre en fazla konut satışı sırasıyla 437 ile Rusya Federasyonu, 207 ile İran ve 171 ile Ukrayna vatandaşlarına yapıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Türkiye'de Konut Satışları Yıllık Bazda Geriledi, Aylık Bazda Arttı - Son Dakika

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