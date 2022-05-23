Türkiye Marka Zirvesi'nde Ödüller sahiplerini buldu - Son Dakika
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Türkiye Marka Zirvesi'nde Ödüller sahiplerini buldu

23.05.2022 16:24
Türkiye Marka Zirvesi'nde Ödüller sahiplerini buldu

Türkiye'nin en prestijli organizasyonlarından biri olan Türkiye Marka Zirvesi'nde önceki gece ödüller sahiplerini buldu. Ödül gecesi nedeniyle sahne alan ünlü şarkıcı İrem Derici, katılımcılara unutamayacakları bir gece yaşattı.

Fashion TV Ana Sponsorluğunda düzenlenen Türkiye Marka Zirvesi görkemli bir tören ile Cemal Reşit Rey Kongre Merkezinde yapıldı.Okan Karaca'nın moderatörlüğünde gerçekleştirilen panelde Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, Turkcell Kurumsal İletişim Sürdürülebilir Direktörü İsmail Özbayraktar,Jolly Tur Ceo'su Mert Vardar, The Brain Group Kosifler Oto Pazarlama Direktörü Emir Kosif söz aldı.

Türkiye'de Marka Zirvesi'nde Ödüller sahiplerini buldu

SEKTÖRLERİNİN ZİRVESİNDEKİ İSİMLER KATILDI

Altın Marka Ödülleri'nin sahiplerini bulduğu organizasyona iş, ekonomi, kültür, sanat, cemiyet ve medya dünyasının zirvesindeki isimler katıldı. Türk markalarının ödüllendirildiği tören "Güçlü Bir Türkiye İçin Türk Markalarını Seçin" sloganı ile gerçekleşti.

İŞTE TÜRKİYE'NİN ALTIN MARKALARI

Yaşam Boyu Başarı ÖdülüAbdullah Kiğılı

Yılın Uluslararası Giyim Markası Kiğılı

Yılın Giyim Markası Ds Damat

Yılın İletişim Markası Turkcell

Yılın Süper Markası Turkcell

Yılın Seyahat Acentesi Jolly Tur

Yılın Girişimi The Brain Group Emir Kosif

Yılın Kadın Müzik Sanatçısı İrem Derici

Yılın Erkek Sanat Markası İsmail Hacıoğlu

Yılın Erkek Müzik Sanatçısı Ufuk Beydemir

Yılın Genç Kadın Oyuncusu İpek Filiz Yazıcı

Yılın İş Adamı Uğur Akkuş A&S Yatırım Holding Yön. Kur. Bşk.

Yılın CEO'su Uğur Akkuş A&S Yatırım Holding Yön. Kur. Bşk.

Yılın İş Kadını Sevim Aydın

Yılın Ekonomi Programı Gün Ortası Ahu Orakçıoğlu EKOTÜRK

Yılın Genç İş Adamı Yücel Muratoğlu

Uluslararası Sağlık Turizm Markası EMP Clinics

Yılın Ekolojik Yaşam Alanı Merkezi Sinop Yalı Boyu Villaları Projesi

Yılın Girişimci İş Adamı Nejdet Tıskaoğlu

Yılın İhracat Markası Elcab Kablo

Yılın Sabah Haber Kuşağı Günaydın Türkiye TGRT

Yılın Moda Kanalı Fashion TV

Yılın Enerji Markası OPET

Yılın STK'sı TÜMKİAD

Yılın Ticaret ve Sanayi Sitesi Projesi Model Sanayi Merkezi _ INNO

Yılın E Ticaret Markası Yemeksepeti.com

Yılın Havayolu Markası SunExpress

Yılın Otomotiv Markası Renault

Yılın Sağlık Markası Medipol Sağlık Grubu

Yılın Saç Ekim'i Markası EMP Hair

Yılın Eğitim Markası Medipol Üniversitesi

Yılın Turizm Markası Maxeria Blue Didyma Hotel

Yılın Lezzet Markası Tavada Tavuk

Yılın Yarışma Programı Kim Milyoner Olmak İster?

Yılın Ev Dekorasyonu Markası BOFİGO

Yılın Televizyon Gazetecisi Erdoğan Aktaş _ TV100

Yılın Kadın Spor Sunucusu Çiğdem Günal _ TİVİBU

Basında Yaşam Boyu Onur Ödülü Burhan Akdağ

Yılın Magazin Programı Magazin D _ Kanal D

Yılın Uluslararası Turizm Şirketi BTB Tours

Yılın Erkek Haber Sunucusu Cem Öğretir

İREM DERİCİ, KONSERİYLE DAVETLİLERE UNUTULMAZ BİR GECE YAŞATTI

Tören sonrası Organizasyonda şarkıları ile sevenlerine unutulmaz anlar yaşatan İrem Derici: "Muhteşem bir organizasyonda 19 Mayıs'a bir kala gençlerle birlikte olmaktan çok mutluyum.

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İrem Derici, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye Marka Zirvesi'nde Ödüller sahiplerini buldu - Son Dakika


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