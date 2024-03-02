Türkiye genelinde konut satışları azaldı, Aydın\'da bin 444 konut satıldı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre 2024 Ocak ayında 80 bin 308 konut satıldığı açıklanırken, Aydın'da da bin 444 konut satışı gerçekleştirildi.
Türkiye genelinde konut satışları Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,8 azalarak 80 bin 308 oldu. Konut satışlarında İstanbul 13 bin 423 konut satışı ve yüzde 16,7 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 6 bin 709 konut satışı ve yüzde 8,4 pay ile Ankara, 5 bin 250 konut satışı ve yüzde 6,5 pay ile Antalya izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 17 konut ile Ardahan, 38 konut ile Hakkari ve 40 konut ile Bayburt oldu.
Aydın'da da 2024 Ocak ayında konut satışı bin 444 olarak açıklandı. Bin 444 konut satışının 363'ü ilk el, bin 81'i ikinci el olarak gerçekleşti. Kentteki Ocak ayında ipotekli konut satışı sayısı ise 99 olarak kayıtlara geçti. - AYDIN
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Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi BEL-SUN A.Ş'ye bağlı belediye personellerinin maaşları 14 bin liradan 30 bin liraya çıkarıldı. Personeller zam sevincini halay çekerek kutladı.
Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Ali Bahar, sigortacılık sektörünün girişimcinin, iş insanının ve vatandaşın üzerindeki riskleri paylaşan bir ortak haline dönüştüğünü söyledi. ATSO ve Sigorta İstihsalcileri İhtisas Derneği (SİİD) iş birliği ile gerçekleştirilen 'İş Dünyası Sigorta Buluşması ve Sigortadan Fazlası' paneli, sektör temsilcilerinin yoğun katılımıyla ATSO ev sahipliğinde yapıldı.
Düzce İl Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun, iş adamı Behlül Çelebi'nin kırsal kalkınma yatırımlarından faydalanarak kurduğu besi sığırı işletmesini ziyaret etti. İşletme, Düzce ve çevre illere karkas et ihtiyacını karşılamaya katkı sağlıyor.
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Antalya Diplomasi Forumu'nda yaptığı konuşmada, öngörülebilir ve kurallara dayalı bir küresel ticaret sisteminin, dünyadaki barış ortamını güçlendireceğini belirtti. Hisarcıklıoğlu, ticaretin ekonomik ve siyasi önemine vurgu yaparak, ticari engellerin kaldırılması ve serbest ticaretin desteklenmesi gerektiğini ifade etti. Ayrıca, Türkiye'nin kara gümrük kapılarını modernize etme çalışmalarını da anlattı.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve TİM Başkanı Mustafa Gültepe tarafından Adıyaman'da açıklanan verilere göre, şubat ayında Türkiye'nin ihracatı yüzde 13,6 artarak 21 milyar 86 milyon dolara ulaştı. Bu rakam, cumhuriyet tarihinin en yüksek şubat ayı ihracat rakamı olarak kaydedildi. İthalat ise bir gün fazla olmasına rağmen yüzde 8,5 azalışla 28 milyar 87 milyon dolara geriledi. Dış ticaret açığı ise ocak ayına göre yüzde 42,3 azalarak 7 milyar dolara düştü. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 75,1'e yükseldi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Mardin'de iş adamları ve Sivil Toplum Kuruluşu (STK) temsilcileri ile bir araya geldi. Bakan Işıkhan, Mardin'in sorunlarını çözme sözü verdi ve sık sık Mardin'e gelip çalışmaları yerinde görmeye devam edeceklerini belirtti.
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Sarıgöl'e yeni dönem projelerinin müjdesini verdi. İlçede gerçekleştirilen yatırımların yanı sıra yeni otobüs terminali, köprüler, dolusavarlar ve atıksu arıtma tesisinin yapılacağı açıklandı.
Artvin'in Murgul ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi tarafından açılan bakır işlemeciliği kursuna katılan kadınlar, hem meslek öğreniyor hem de aile ekonomilerine katkı sağlıyor. Yöredeki maden ocaklarından çıkan bakır ülke ekonomisine katkı sağlarken, kadınlar da bakırdan yapılan ürünleri geleneksel motiflerle süslüyor. Usta öğretici Zehra Kadıoğlu, kursiyerlerin hem meslek öğrendiğini hem de yaptıkları ürünleri satarak gelir elde ettiklerini belirtti. Kadınlar, bakır işlemeciliği sayesinde hem zaman geçiriyor hem de meslek öğreniyor.
Uşak Belediyesi, Uşak'a değer katacak ve yeni girişimcilerin yer sorununu çözecek olan 3. Sanayi Sitesi için kamulaştırma sürecini tamamladı. Başkan Mehmet Çakın, tapu devrini gerçekleştirerek projenin tamamlanmasıyla kentin ticari hacminin artacağını belirtti.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Şubat ayında Türkiye'nin ihracatının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,6 artarak 21 milyar 86 milyon dolar olduğunu açıkladı. Bu rakam, Cumhuriyet tarihinin en yüksek şubat ayı ihracat değeri olarak kaydedildi. Bakan Bolat ayrıca, Adıyaman'da yaşanan deprem felaketinin ardından yapılan çalışmaların olumlu sonuçlarını görmekten memnuniyet duyduklarını belirtti. Deprem illerinde hızla yeni konutlar ve iş yerleri yapıldığını ifade eden Bolat, dış ticaret açığının da azaldığını ve ihracatın ithalatı karşılama oranının arttığını söyledi.
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