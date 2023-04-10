Türkiye için tarihi gün! Dünyanın ilk "SİHA gemisi" TCG Anadolu, TSK'ya teslim ediliyor - Son Dakika
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Türkiye için tarihi gün! Dünyanın ilk "SİHA gemisi" TCG Anadolu, TSK'ya teslim ediliyor

10.04.2023 13:25

Dünyanın ilk SİHA gemisi, Türkiye'nin de en büyük askeri gemisi TCG Anadolu, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı törenle Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edilecek. Dünyada bu ölçekte gemiye sahip olan 12 ülke bulunuyor.

Projesi 2015 yılında başlatılan, Mayıs 2019'da denize indirilen TCG Anadolu Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi, Haziran 2022'de deniz kabul testlerine başladı. Gemi bugün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edilecek.

BU ÖLÇEKTE GEMİYE SAHİP OLAN 12 ÜLKE VAR

TCG Anadolu, İstanbul Tuzla'daki Sedef Tersanesi'nin ana yükleniciliğinde inşa edildi. Yerlilik oranı yaklaşık yüzde 70 olan projede 131 alt yüklenicinin yanı sıra üniversiteler ve araştırma merkezleri görev aldı. Dünyada bu ölçekte gemiye sahip olan 12 ülke bulunuyor.

Türkiye için tarihi gün! Dünyanın ilk 'SİHA gemisi' TCG Anadolu, TSK envanterine giriyor

MİLLİ SİHA'LARA ÜS OLACAK

TCG Anadolu, üzerine iniş-kalkış yapacak SİHA'larla dünyanın "ilk SİHA gemisi" olacak. Bunun için de Baykar tarafından kanatları katlanabilen Bayraktar TB3 SİHA geliştiriliyor. Ayrıca gemiye yine Baykar tarafından geliştirilen muharip insansız uçak sistemi Bayraktar KIZILELMA ve Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tarafından geliştirilen HÜRJET Hafif Taarruz Uçağı'nın iniş-kalkış yapabilmesi için çeşitli çalışmalar devam ediyor.

Türkiye için tarihi gün! Dünyanın ilk 'SİHA gemisi' TCG Anadolu, TSK envanterine giriyor

TABUR BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ BİR KUVVETİ KRİZ BÖLGESİNE İNTİKAL ETTİREBİLİYOR

TCG Anadolu; Ege, Akdeniz ve Karadeniz'de asgari 1 tabur büyüklüğündeki bir kuvveti ana üs desteği gerektirmeksizin, kendi lojistik desteği ile kriz bölgesine intikal ettirebilecek kapasitede bulunuyor. Gemideki silah sistemleri, savaş yönetim sistemi, elektronik harp sistemleri, kızılötesi arama ve takip sistemi, elektro-optik arama sistemi, lazer ikaz sistemi, torpido savunma sistemi, radarlar, muhabere sistemleri, seyir sistemleri, bilgi dağıtım sistemleri yerli ve milli imkanlarla geliştirildi.

İÇİNDE TAM TEŞEKKÜLLÜ HASTANE VAR

Gemi, gerektiğinde, doğal afet yardım görevleri çerçevesinde de kullanılabilecek. Bünyesinde yer alan tam teşekküllü hastane ve ameliyathane imkanları sayesinde doğal afet yardımı, insani yardım ve mülteci tahliye harekatlarında tıbbi destek sunabilecek.

Türkiye için tarihi gün! Dünyanın ilk 'SİHA gemisi' TCG Anadolu, TSK envanterine giriyor

TOPLAM 94 ARAÇ TAŞIYABİLİYOR

TCG Anadolu, 231 metre uzunluğa ve 32 metre genişliğe sahip bulunuyor. Tam yük deplasmanı en fazla 27 bin 436 ton olan gemi, bu haliyle en az 20,5 knot azami sürat ve 16 knot ekonomik süratle görev yapabiliyor. Ekonomik sürati ile tam yükte en az 9 bin deniz mili seyir siasına sahip TCG Anadolu'nun içindeki su alabilen havuza her biri 1 tank taşıyan 4 mekanize çıkarma gemisi girebiliyor. Gemi, araç güvertelerinde 13 tank, 27 zırhlı amfibi hücum aracı (ZAHA), 6 zırhlı personel taşıyıcı, 33 muhtelif araç, 15 römork olmak üzere toplamda 94 araç taşıyabiliyor.

Türkiye için tarihi gün! Dünyanın ilk 'SİHA gemisi' TCG Anadolu, TSK envanterine giriyor

11 ADET SİHA KONUŞLANABİLİYOR

Geminin uçuş güvertesinde 10 helikopter veya 11 adet SİHA konuşlandırılabilecek, hangarda ise 19 helikopter veya 30 SİHA taşınabilecek. Gemi, 1223 personele ev sahipliği yapacak.

Türkiye için tarihi gün! Dünyanın ilk 'SİHA gemisi' TCG Anadolu, TSK envanterine giriyor
Kaynak: AA
YORUMLAR (3)
  • Eski Tüfek.: Guru verici ,emeği geçen herkese teşekkürler... Cevap Yaz 12 0 Yayından Kaldır
  • levent guclu: Muhteşem yapanın ve bu konuda katkısı olanların ellerine sağlık emeklerine sağlık ???????????? Cevap Yaz 42 0 Yayından Kaldır
  • Murat Yeşilyurt: İşte bu yüzden DURMAK YOK YOLA DEVAM.. Cevap Yaz 79 22 Yayından Kaldır
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Son Dakika Ekonomi Türkiye için tarihi gün! Dünyanın ilk 'SİHA gemisi' TCG Anadolu, TSK'ya teslim ediliyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkiye için tarihi gün! Dünyanın ilk "SİHA gemisi" TCG Anadolu, TSK'ya teslim ediliyor - Son Dakika
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