İSO Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi Mayıs'ta Yükseldi - Son Dakika
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Ekonomi

İSO Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi Mayıs'ta Yükseldi

İSO Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi Mayıs\'ta Yükseldi

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi, mayısta 52,8'e yükseldi. Endeks, ihracat pazarlarında talep koşullarının güçlendiğine işaret ederken, Almanya, İtalya ve İspanya gibi önemli Avro Bölgesi ekonomilerinde üretim genişleme eğilimi sürdü. AB'de ekonomik aktivite üst üste 16 ay artış gösterdi. BAE, Suudi Arabistan ve Katar gibi Orta Doğu ülkelerinde de üretimde artış kaydedildi.

10.06.2024 10:51
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İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi, mayısta 52,8'e yükseldi.

Türkiye imalat sektörünün ana ihracat pazarlarındaki faaliyet koşullarını ölçen İSO Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi'nin Mayıs 2024 sonuçları açıklandı.

Endekste eşik değer olan 50'nin üzerinde ölçülen tüm rakamlar ihracat ikliminde iyileşmeye, 50'nin altındaki değerler ise bozulmaya işaret ediyor.

Nisanda 52,3 olan İSO Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi, mayısta 52,8'e yükseldi.

Endeks, ihracat pazarlarında talep koşullarının aylık bazda belirgin bir şekilde güçlendiğine işaret ederken, iyileşme üst üste 4. ay hızlanarak Nisan 2023'ten bu yana en yüksek oranda gerçekleşti.

Türkiye'nin imalat sanayi ihracatındaki yüzde 8'e yakın payıyla en büyük dış pazar konumunda bulunan Almanya'nın ekonomik aktivitesi, mayısta son bir yıldır ilk kez büyüme kaydetti. İtalya, İspanya ve Hollanda gibi diğer önemli Avro Bölgesi ekonomilerinde de üretim genişleme eğilimini sürdürdü.

En büyük 10 ihracat pazarı içerisinde iktisadi faaliyetin azaldığı tek ülke Fransa olurken, bu ülkede üretimin düşüş trendi 12 aya ulaştı. Avro Bölgesi haricindeki Avrupa ülkelerine bakıldığında, Birleşik Krallık, Rusya ve Romanya'da ekonomik aktivite artış kaydetti, Polonya ve Çekya gibi bazı Orta Avrupa ülkelerinde zayıflık belirtileri devam etti.

Türk imalat sanayi ihracatının yüzde 6'sının gerçekleştiği AB'de ise ekonomik aktivite üst üste 16 ay artış gösterdi, büyüme Nisan 2022'den bu yana en yüksek hıza ulaştı.

Ekonomik aktivitedeki en güçlü artış BAE'de ölçüldü

Endeks kapsamında takip edilen tüm ülkeler içerisinde, ekonomik aktivitedeki en güçlü artış Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) ölçüldü.

Suudi Arabistan, Katar ve Kuveyt gibi diğer bazı Orta Doğu ülkelerinin de üretiminde keskin artışlar gözlendi.

Buna karşılık, Mısır ve Lübnan'da ekonomik aktivite daralmaya devam etti. Hindistan, küresel ekonomi içerisinde en güçlü büyüyen ülkelerden biri olmayı sürdürdü.

Bu ülkenin üretimi yıl başından bu yana en düşük hızda olmakla birlikte yine güçlü bir artış kaydetti. Öte yandan, Türk imalat sektörünün ihracat pazarı içerisinde Hindistan'ın payı yüzde 1'in altında yer alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen S&P Global Market Intelligence Ekonomi Direktörü Andrew Harker, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Almanya'da üretimin yeniden genişlemeye geçmesi, uluslararası pazar koşullarının iyileşme eğiliminde olduğu algısını destekliyor. Bu durum, önümüzdeki aylarda yurt dışından daha fazla yeni sipariş almak açısından Türk imalatçılarına ek fırsatlar sağlayabilir. Ayrıca, sektörün diğer bazı önemli ihracat pazarlarında da ekonomik aktivitenin belirgin bir şekilde artış kaydettiği görülüyor."???????

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi İSO Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi Mayıs'ta Yükseldi - Son Dakika

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