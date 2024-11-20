Türkiye İş Bankası\'ndan İlk Turizm İhtisas Şubesi Antalya\'da Açıldı

Ekonomi

FARKLI alanlarda geleneksel banka şubelerinden ayrışan ihtisas şubelerini yaygınlaştıran Türkiye İş Bankası, kuruluşunun 100. yılında ilk Turizm İhtisas Şubesi'ni Antalya'da hayata geçirdi.

Türkiye İş Bankası, stratejik açıdan önem verdiği sektörlerde daha verimli çıktılar elde edilmesi ve katma değerli ürünler üretilmesine katkıda bulunmak amacıyla ihtisas şubeleri açmaya devam ediyor. Şimdiye kadar tarım ve girişimcilik alanlarında teknolojiyi, finansı ve sektörü bir araya getirdiği ihtisas şubeleri açan banka, buna turizm alanını da ekledi.

Farklı konsept ve tasarıma sahip, özelleştirilmiş hizmet modeliyle geleneksel banka şubelerinden ayrışan ilk turizm ihtisas şubesi Antalya Muratpaşa'da, Antalya Valisi Hulusi Şahin, İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Hacısüleymanoğlu, AKTOB Başkanı Kaan Kavaloğlu, İş Bankası çalışanları ve sektör temsilcilerinin katıldığı törenle açıldı.

Açılışta konuşan İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, turizmi stratejik olarak desteklenmesi gereken sektörlerin başında gördüklerini söyledi. Aran, "Sektöre 2024 ve 2025 yılları için 1 milyar dolar ilave kredi ayırdığımızı ve bunu kullandıracağımızı söylemiştim. Bunun içerisinde 2024 yılının başlarında turizm bankacılığı bölümü kuruldu. O 1 milyar dolar kredinin ise 500 milyon dolarlık bölümünü kullandırmış durumdayız. Önümüzdeki seneyle birlikte 1 milyar dolarlık kredi paketindeki büyümeyi sağlamış olacağız. İş Bankası'nın turizm sektöründe kullandırdığı şu anda açık olan kredilerin bakiyesi 1.5 milyar doları geçti" dedi.

'CARİ AÇIĞIMIZIN YÜZDE 60'INI TURİZM GELİRLERİMİZLE KAPATABİLİYORUZ'

Turizmin ekonomideki öneminden bahseden Aran, "Turizm bankacılığına olan desteğimizi devam ettirmek ve turizm sektörünün özellikle ülkemizin içinde içinden geçtiği, şu andaki ekonomik dengelenme döneminde çok kritik rolü olduğuna inanıyoruz. Cari açığımız uzun bir süreden sonra ilk defa 5 milyar dolar seviyesine indi. Ama dış ticaret açığımız hala 78.7 milyar dolar seviyesinde. Cari açığımızın yüzde 60'ını turizm gelirlerimizle kapatabiliyoruz. 78.7 milyar dolar cari açığımız varken, 46.9 milyar dolar da turizm gelirimiz oldu ilk 9 ayda. Hem dış ticaret açımının azalması hem de turizm gelirlerinin artmasıyla oluşan tablo. Turizmin öneminin, ekonomimiz için dengelenme için öneminin arttığını gösteriyor" diye konuştu.

HEDEF 100 MİLYAR DOLAR

Antalya'da 2 yıl içerisinde yapılması planlanan 2.6 milyar dolarlık yatırıma finansman sağlayabilecek güçte olduklarını belirten Aran, "2 yıl içerisinde yatırım teşviki almış olan yatırımcılara baktığımız zaman yatırımların üzerine 2025 ve 2026'ya baktığımızda Antalya'da 6 milyar dolarlık ilave yatırım yapılacağını görüyoruz. Bu 2.6 milyar dolarlık yatırımın tüm finansmanını sağlayabilecek, yapabilecek güçteyiz. Bu gücümüzü de en doğru şekilde sizlerle beraber kullanırız. Ülkemiz turizminde düşündüğümüz, hayal ettiğimiz 60 milyar dolar yıllık geliri olan sektörden, 100 milyar dolara seviyesine doğru yolculuğunu gerçekleştirebiliriz. Bu şubeyi tasarlarken, sizlerin ikinci bir adresi olsun istedik" dedi.

'60 MİLYAR DOLARI BU SENE YAKALIYORUZ'

İş Bankası'nın Cumhuriyet'in en önemli kurumlarından birisi olduğunu söyleyen Vali Şahin, "İş Bankası'na da, Türk ekonomi tarihinde önemli ilkleri yapmak yakışırdı. Turizm bankacılığı da bunlardan biri oluyor. Turizm çok rekabetçi bir sektör. Devamlı hareket etmeniz, devamlı yatırım yapmanız, devamlı mücadele etmeniz lazım, yoksa geri kalırsınız. Bizlerin turizmde hedefleri büyük. 60 milyar doları bu sene yakalıyoruz. Nihai hedefimiz turizmde 100 milyar dolar. Açığın tamamını kapatmayı planlıyoruz. Antalya her yıl 1 milyon ilave turist alıyor, Türk turizmine 20 milyar dolar katkımız oluyor. Turizmcilerin finansmana erişimi konusunda böyle bir çalışmaya imza atılmasını çok değerli buluyorum" diye konuştu.