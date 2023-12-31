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Türkiye Mobilya Sektörü 2030 Yılına Kadar Yüzde 10 Büyüme Hedefliyor - Son Dakika
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Türkiye Mobilya Sektörü 2030 Yılına Kadar Yüzde 10 Büyüme Hedefliyor

Türkiye Ağaç İşleri Federasyonu (TAİF) Genel Başkanı Hüseyin Taklacı, bu yıl 7,3 milyar dolarlık ağaç ve orman mamulleri ihracatı yapıldığını belirterek, Türkiye'de mobilya sektörünün, 2030 yılına kadar yıllık ortalama yüzde 10 büyümesi ve ekonomik büyüklüğün de 29 milyar dolar seviyelerine ulaşması hedefleniyor. Mobilya sektöründe son 15-20 yılda küçük, orta ve büyük ölçekli işletmelerin sayısının arttığına dikkat çeken Taklacı, sektörde yaklaşık 380 bin kişiye istihdam sağlayan 38 binin üzerinde firma bulunduğunu bildirdi. Türkiye'nin mobilya ihracatı ise sınırları aşarak, dünya genelinde büyük bir büyüme göstermiştir. Türk mobilya üreticilerinin dünya genelinde ilk 10'da yer aldığını belirten Taklacı, sektörün gelecek 10 yılda dünyada ilk 3'e girebileceğini ifade etti.

Türkiye Mobilya Sektörü 2030 Yılına Kadar Yüzde 10 Büyüme Hedefliyor
31.12.2023 - 11:07,  Güncelleme: 11:09
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Türkiye Ağaç İşleri Federasyonu (TAİF) Genel Başkanı Hüseyin Taklacı, bu yıl 7,3 milyar dolarlık ağaç ve orman mamulleri ihracatı yapıldığını belirterek, "Türkiye'de mobilya sektörünün, 2030 yılına kadar yıllık ortalama yüzde 10 büyümesi ve ekonomik büyüklüğün de 29 milyar dolar seviyelerine ulaşması hedefleniyor." dedi.

Taklacı, AA muhabirine, mobilya ve ağaç işleri sektörünün, Cumhuriyet'in 100. yılında geldiği nokta ve hedeflerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Tarihin ilk mobilyalarının, taştan yapılan oturma grupları olarak Çatalhöyük'te bulunduğunu hatırlatan Taklacı, medeniyetin beşiği Anadolu'da milattan önce başlayan serüvenin, son 100 yılda büyük bir endüstri haline geldiğini söyledi.

Cumhuriyet'in ilk dönemlerinde özellikle İstanbul, Kahramanmaraş, Eskişehir gibi illerde yoğun şekilde sandık, rahle, sedir ve divan üretildiğini anlatan Taklacı, daha sonra ülkeye batıdan gelen sandalye, yemek masası ve vitrin gibi eşyaların evlerde yer almaya başladığını dile getirdi.

Talebin artmasıyla, yerli üretim ihtiyacının doğduğuna işaret eden Taklacı, "Başkentte 1960'lı yıllarda Siteler Sanayi Sitesi'nin kurulmasıyla, makineleşme gelişti, yeni modellerin tasarlanmasına ve yapılmasına başlandı. Günümüze kadar uzanan Türk mobilya endüstri serüveni, bugün dünya mobilya devleriyle yarışacak konumda." diye konuştu.

Taklacı, mobilya sektöründe özellikle son 15-20 yıllık süreçte küçük ölçekli işletmelerin yanı sıra orta ve büyük ölçekli işletmelerin sayısının da arttığına dikkati çekerek, sektörde yaklaşık 380 bin kişiye istihdam sağlayan 38 binin üzerinde firma bulunduğunu bildirdi.

"Türkiye, mobilya ihracatında sınırları aşıyor"

Taklacı, 2000 yılında 379 milyon dolar ve sayılı ülkelerle sınırlı olan ağaç ve orman mamulleri ihracatının, 2010 yılında 2,9 milyar dolara yükseldiğini belirterek, "2023 yılında 7,3 milyar dolara ulaşan ağaç ve orman mamulleri ihracatımız, zaman zaman aşağı yönlü hareket etse de 23 yıl içinde büyük bir büyüme göstermiştir." ifadesini kullandı.

Taklacı, bu yıl en çok ihracatın sırasıyla Irak, Almanya, Fransa, Romanya, İsrail, Libya, Birleşik Krallık, Hollanda ve Suudi Arabistan'a yapıldığını bildirdi.

Mobilya sektörünün Kovid-19 salgınını da avantaja çevirdiğini anlatan Taklacı, ABD, Avustralya, Polonya ve Portekiz gibi ülkelerin de ihracat listesine eklendiğini belirtti.

Küresel mobilya sektörünün 2026 yılına kadar yıllık ortalama yüzde 8,2 büyümesinin, ekonomik büyüklüğünün de 940 milyar dolara ulaşmasının beklendiğini dile getiren Taklacı, Türkiye'de ise 2030 yılına kadar yıllık ortalama yüzde 10 büyümenin, ekonomik büyüklüğün de 29 milyar dolar seviyelerine ulaşmasının hedeflendiğini vurguladı.

"Mobilya ihracatında el işçiliği öne çıkıyor"

Taklacı, mobilya ve ağaç mamulleri sektöründe yüzde 88 seviyelerindeki yerlilik oranının, aydınlatma, elektronik, metalden plastikten hırdavat ve kimyasalların üretimine hız verilmesi halinde yüzde 99'a ulaşabileceğini söyledi.

Türkiye'de mobilyada kilogram başına ihracat ortalamasının 2,74 dolar olduğunu anlatan Taklacı, Ankara ve Adana gibi el işçiliğinin yoğun olduğu illerde veya proje dekorasyon işlerinde kilogram başına tutarın 10 dolara kadar çıktığına dikkati çekti. Katma değerli ürün üreterek, bu tutarları daha da yükseltmenin mümkün olduğunun altını çizen Taklacı, ayrıca ülkenin lojistik konumunun da ihracat başarısı açısından firmalar için büyük şans olduğunu dile getirdi.

İhracatta dünyada ilk 10'da bulunan Türk mobilya üreticilerine çok güvendiğini ifade eden Taklacı, gerekli imkan ve destekler sağlandığı takdirde, sektörün gelecek 10 yılda ilk etapta el işçiliği mobilya üretiminde, sonrasında da tüm türdeki mobilya üretiminde dünyada ilk 3'e girebileceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA
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